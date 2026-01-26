  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
26/01/2026 10:00 GMT+7

Sự mềm mại của những chiếc váy dài kết hợp cùng điểm nhấn tinh tế từ túi xách giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng mà vẫn đủ sức ghi dấu phong cách.

Váy dài liền thân và túi xách - hai yếu tố tưởng chừng quen thuộc lại trở thành trụ cột định hình phong cách khi được đặt trong mối quan hệ hài hòa về phom dáng. Chính sự liền mạch trong cấu trúc và bảng màu giúp tổng thể trang phục đạt đến trạng thái thanh lịch tự nhiên, không phụ thuộc vào trang trí hay xu hướng ngắn hạn.

Xuất hiện trong bản phối dịu dàng nhưng đầy chủ ý với chiếc váy dài liền thân sắc tím nhạt. Phom váy suông nhẹ, phần chân váy xếp tầng tạo độ chuyển động mềm mại theo từng bước đi. Đường thắt eo mảnh được xử lý tinh tế, vừa đủ để giữ tổng thể gọn gàng, giúp vóc dáng trở nên thanh thoát theo cách kín đáo. Túi xách da đen dáng hộp, kích thước vừa phải, được đặt ở vị trí trung tâm làm điểm nhấn cho toàn bộ bản phối.

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 1.

Chiếc váy dài liền thân sắc tím nhạt mang phom suông nhẹ kết hợp túi xách da đen dáng hộp cân bằng vẻ nữ tính bằng nét hiện đại

ẢNH: @BN_LENGUYEN

Chiếc váy liền thân màu nâu dài qua gối, ôm vừa phần thân trên. Điểm nhấn nằm ở cổ trắng bản lớn mang hơi hướng cổ điển, giúp tổng thể trở nên sáng sủa và giàu chiều sâu thị giác. Phần chân váy xòe rộng tạo độ thoáng khi di chuyển, chiếc túi xách ánh kim dáng hộp nhỏ xuất hiện như một chi tiết tinh tế, làm dịu sắc nâu trầm bằng hiệu ứng ánh sáng vừa phải, đủ để tổng thể trở nên sinh động nhưng không phá vỡ tinh thần thanh lịch vốn có.

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 2.

Chiếc váy liền thân màu nâu cổ điển kết hợp cùng túi xách ánh kim tạo nét hài hòa

ẢNH: GUMAC

Tinh thần cổ điển được xử lý bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại trong bản phối váy dài liền thân màu xanh navy. Phom váy dựng chỉn chu, thân trên xếp ly dọc, thiết kế hàng nút nhỏ chạy dọc thân váy được tiết chế như một chi tiết trang sức tinh giản. Chân váy xòe rộng mang lại sự mềm mại cho dáng đi, trong khi túi xách trắng dáng hộp, kích thước gọn gàng, tạo điểm tương phản vừa đủ để làm sáng bảng màu. Sự kết hợp này giữ cho tổng thể luôn ở trạng thái thanh lịch nhưng không hề nặng nề.

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 3.

Váy dài liền thân màu xanh navy làm nổi bật lên chiếc túi cầm tay sắc trắng

ẢNH: LAMIA DESIGN

Chiếc váy liền thân tông xanh đậm, tối giản nhưng không hề đơn điệu, với phần thân trên ôm vừa, kết hợp kỹ thuật tạo nếp rũ nhẹ ở eo giúp váy rơi tự nhiên theo cơ thể. Đường xẻ bất đối xứng được đặt khéo léo, túi xách da ánh kim dáng mềm trở thành điểm nhấn tinh tế, làm sáng bảng màu trầm mà không phá vỡ sự hài hòa. Đôi xăng đan đế dày sắc trung tính khép lại bản phối, giữ sự cân bằng giữa nét nữ tính và tinh thần đương đại.

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 4.

Chiếc váy liền thân tông xanh đậm với phần draping ngay eo và túi xách cầm tay tạo điểm nhấn

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 5.

Hình ảnh nữ tính mang hơi thở đời thường được định hình qua chiếc váy dài liền thân màu trắng. Chân váy rủ dài giúp chuyển động trở nên tự nhiên, tạo cảm giác thư thái cho người mặc. Túi xách nhỏ đóng vai trò làm điểm thu hút cho tổng thể, giúp diện mạo trở nên vững vàng và có chiều sâu hơn

ẢNH: @PRIMTIYA

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 6.

Váy liền thân sắc trắng kết hợp túi xách cầm tay là lựa chọn không thể bỏ qua cho những cô gái yêu sự nữ tính

ẢNH: @TAKEIT_VINTAGE

Bảng màu trầm được triển khai rõ ràng trong bản phối váy dài liền thân màu đen pha xanh than. Lớp áo khoác da nâu sẫm viền lông cùng tông mang lại cảm giác ấm áp, chiếc túi xách da nâu trung tính và đôi bốt cao cổ màu sô cô la khép lại bản phối bằng tinh thần cổ điển chững chạc.

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 7.

Vừa mang nét cổ điển pha lẫn sự cá tính với bộ trang phục màu trầm khi kết hợp váy đen và túi xách nâu

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Nữ tính thuần khiết được thể hiện qua bảng màu sáng và phom dáng cổ điển. Chiếc váy dài liền thân màu trắng được dựng phom ôm vừa phần eo, tay phồng ngắn mang lại nét mềm mại cổ điển. Túi cói màu be nhạt và xăng đan cao gót quai mảnh hoàn thiện tổng thể bằng cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp cho những chuyến đi biển.

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch- Ảnh 8.

Bản phối sắc trắng cho thấy sự sang trọng không nằm ở thiết kế cầu kỳ, mà là sự kết hợp tinh tế giữa các chi tiết tối giản

ẢNH: @THUYTHNG__

Khi váy dài giữ vai trò trung tâm và túi xách được đặt đúng vị trí, bản phối đạt đến trạng thái cân bằng nhẹ nhàng nhưng không mờ nhạt, đủ tinh tế để tôn lên khí chất độc đáo của người mặc trong đời sống thường nhật

Váy dài túi xách Phụ kiện Thanh lịch Phong cách

Bài viết khác

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Áo khoác, quần Jeans UNIQLO có gì đặc biệt mà Duy Khánh và dàn KOL mê tít?

Áo khoác, quần Jeans UNIQLO có gì đặc biệt mà Duy Khánh và dàn KOL mê tít?

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Nhung trở lại mùa tết: mặc sao cho sang mà không 'già'?

Nhung trở lại mùa tết: mặc sao cho sang mà không 'già'?

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top