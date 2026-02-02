Váy dáng dài đa nhiệm, cứ diện là nổi bật đường phố

Khi tất cả mọi người dành sự ưu ái cho những gam màu rực rỡ tươi tắn, nàng sẽ có thể chậm lại để chọn cho mình những chiếc váy dáng dài mang gam màu nhã nhặn, tinh giản. Màu kem, beige, trắng sữa, ruốc hồng, nude... có thể là những lựa chọn thú vị và "không đụng hàng".

Váy chữ A gam màu trắng kem nhã nhặn và lịch thiệp. Chi tiết cách điệu trên phần vai cổ khéo léo tạo ra điểm nhấn thu hút duyên dáng cho nàng ẢNH: JM

Váy dáng dài dễ mặc, dễ đẹp nhất mùa

Từ mùa hè đến mùa thu, từ tiết đông sang tiết xuân, váy liền dáng dài vẫn vững vàng vị thế là chiếc váy thanh lịch, đa năng được quý cô yêu thích. Phong cách tối giản là dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang những năm gần đây một phần vì kinh tế, một phần vì sự chuyển dịch trong lối sống và sự trưởng thành về tinh thần. Váy dáng dài đa nhiệm vì thế càng trở nên nổi bật và phong cách của quý cô hiện đại.

Váy chữ A, đầm xòe chiết eo, đầm xếp ly dáng suông, midi dress có độ dài quá gối trở thành trang phục đi làm, đi học, dự tiệc, dạo phố... Những bản phối đơn sắc dễ dàng ứng dụng vì hợp với mọi đôi giày, chiếc túi nàng có trong tủ.

Dành cho các tín đồ trẻ tuổi, váy liền thân có độ ngắn trên gối một chút sẽ dễ mặc và dễ phối hơn. Các thiết kế này vẫn tuân thủ nguyên tắc tối giản nhưng có điểm nhấn riêng, tính đa ứng dụng khi có thể mặc được nhiều dịp.

Là cô gái yêu thích các bản phối tôn đường cong, thể hiện sự tự tin qua từng bộ trang phục, nàng có thể chọn đầm xòe chiết eo tông trắng phối giày cao gót trắng. Dáng vẻ thanh thoát, gọn gàng mà vẫn nữ tính này chính là hình ảnh mà ai cũng muốn ngắm nhìn ẢNH: ICONIC STUDIOS

Vẫn là sự lựa chọn tôn eo, thu hút ánh nhìn vào vòng 2 thon gọn nhưng cấu trúc peplum và xếp ly giúp hình ảnh của nàng trở nên đa dạng và có chiều sâu hơn ẢNH: ICONIC STUDIOS

Tông màu beige dịu nhẹ nhưng vẫn gây hiệu ứng sắc sảo và tinh tế thông qua cấu trúc tinh giản, những đường cắt sắc nét "ngọt lịm" cùng chi tiết xếp nếp, chần chỉ tỉ mỉ và gọn gàng ẢNH: ANH CLOTHES

Đầm suông xếp ly mang đến dáng vẻ thư thái thả lỏng, tông nâu beige có thể phù hợp với rất nhiều tông màu da khác nhau ẢNH: ANH CLOTHES

Xuống phố ngày lạnh cùng thiết kế váy dài kèm cape cổ sen, thắt nơ eo - một hình ảnh vừa kiêu kỳ, sang chảnh lại vừa gần gũi và ấm áp khó rời mắt ẢNH: GERME

Từ các buổi hẹn hò đến dạo phố, từ dự tiệc sinh nhật, tiệc trà chiều hay gặp gỡ hội bạn thân, thiết kế lệch vai liền thân này cũng có thể là bạn đồng hành của nàng ẢNH: RECHIC

Váy liền tối giản khéo layer bằng đường viền chân váy xếp ly tông màu sáng - thiết kế này sẽ giúp nàng khoe khéo đôi chân thon dài ẢNH: RECHIC

Tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào, bùng nổ cảm xúc lẫn những ngày yên ả tĩnh lặng khi nàng tìm ra "chân ái" trong thời trang qua những thiết kế váy đa di năng ẢNH: JM



