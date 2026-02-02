Váy dáng dài đa nhiệm, cứ diện là nổi bật đường phố

Khi tất cả mọi người dành sự ưu ái cho những gam màu rực rỡ tươi tắn, nàng sẽ có thể chậm lại để chọn cho mình những chiếc váy dáng dài mang gam màu nhã nhặn, tinh giản. Màu kem, beige, trắng sữa, ruốc hồng, nude... có thể là những lựa chọn thú vị và "không đụng hàng".
Váy dáng dài dễ mặc, dễ đẹp nhất mùa
Từ mùa hè đến mùa thu, từ tiết đông sang tiết xuân, váy liền dáng dài vẫn vững vàng vị thế là chiếc váy thanh lịch, đa năng được quý cô yêu thích. Phong cách tối giản là dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang những năm gần đây một phần vì kinh tế, một phần vì sự chuyển dịch trong lối sống và sự trưởng thành về tinh thần. Váy dáng dài đa nhiệm vì thế càng trở nên nổi bật và phong cách của quý cô hiện đại.
Váy chữ A, đầm xòe chiết eo, đầm xếp ly dáng suông, midi dress có độ dài quá gối trở thành trang phục đi làm, đi học, dự tiệc, dạo phố... Những bản phối đơn sắc dễ dàng ứng dụng vì hợp với mọi đôi giày, chiếc túi nàng có trong tủ.
Dành cho các tín đồ trẻ tuổi, váy liền thân có độ ngắn trên gối một chút sẽ dễ mặc và dễ phối hơn. Các thiết kế này vẫn tuân thủ nguyên tắc tối giản nhưng có điểm nhấn riêng, tính đa ứng dụng khi có thể mặc được nhiều dịp.
Tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào, bùng nổ cảm xúc lẫn những ngày yên ả tĩnh lặng khi nàng tìm ra "chân ái" trong thời trang qua những thiết kế váy đa di năng
ẢNH: JM