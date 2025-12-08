  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/12/2025 14:00 GMT+7

Váy hai dây luôn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính pha chút phóng khoáng, thiết kế này giúp tôn những đường nét gợi cảm một cách tự nhiên mà không hề phô trương.

Váy hai dây không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang mà còn là biểu tượng của sự tự tin và phong cách.

Váy hai dây dáng body cho nàng thích sự nổi bật 

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 1.

Đầm mini hai dây trắng kem mang sắc độ tinh khôi, tạo hiệu ứng tôn da tuyệt đẹp

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Chất liệu co giãn ôm sát giúp tôn triệt để vòng eo thon và đường cong đồng hồ cát. Chi tiết nhún bèo tinh xảo cùng ba vòng kim loại ở phần eo và hông tạo điểm nhấn sang trọng, giúp tổng thể trở nên đắt giá hơn. Dáng váy trên gối tinh tế khoe đôi chân thon dài của nàng, mang đến vẻ ngoài trẻ trung mà vẫn kiêu kỳ.

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 2.

Khoảnh khắc xuất hiện của bạn sẽ bùng cháy với chiếc đầm hai dây đỏ rực, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @CHIPUPU

Thiết kế ôm sát từ chất liệu thun gân cao cấp tôn đường cong chữ S, cổ tròn vừa phải và dây vai nhỏ khéo khoe bờ vai thanh mảnh, mang vẻ gợi cảm và cá tính. Phối phụ kiện đen cùng son đỏ để sở hữu ngay phong thái quý phái, thời thượng.

Váy hai dây dáng ngắn mang hơi thở trẻ trung 

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 3.

Váy hai dây đỏ rực chất liệu nhung mềm mang đến vẻ sang trọng đậm chất “tiệc đêm”

ẢNH: LA BOUTIQUE

Chất liệu nhung ôm nhẹ tạo độ bóng tinh tế, tôn đường cong đầy đặn. Phần cúp ngực và dây vai mảnh được thiết kế khéo léo để khoe bờ vai mảnh mai và vòng 1 quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch.

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 4.

Mang sắc đỏ tươi tắn, đầm hai dây dáng xòe chữ A là lựa chọn cho bạn yêu nét nữ tính nhưng vẫn muốn rạng rỡ

ẢNH: LAMER

Chân váy xòe nhẹ cùng chất vải mềm mịn tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Thiết kế dây vai mảnh và viền chân váy lượn sóng giúp tổng thể trở nên tinh tế, đầy duyên dáng. Điểm xuyết bằng một đôi giày mũi nhọn sắc đen để tôn lên sự nổi bật của chiếc váy.

Thanh tao với váy hai dây dáng dài 

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 5.

Đầm dáng dài xanh lam nhạt mang đến vẻ đẹp trong trẻo và thanh tao

ẢNH: @DOHA.HHVN

Chất liệu lụa mềm rủ nhẹ nhàng che khéo mọi khuyết điểm, đồng thời tạo độ uyển chuyển theo từng bước di chuyển. Dây rút nhún bèo ở ngực tăng độ nữ tính, trong khi thắt eo cao giúp kéo dài đôi chân hiệu quả.

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 6.

Nét thanh tao hiện lên khi bạn diện chiếc váy hai dây dáng dài màu đen, ôm vừa từ ngực xuống hông, tôn đường cong tự nhiên

ẢNH: @DOHA.HHVN

Chất liệu mịn mềm cùng đường may sắc nét tạo cảm giác uyển chuyển khi di chuyển, dây vai mảnh tinh tế nâng đỡ nhẹ nhàng, mang vẻ thanh lịch mà vẫn gợi cảm. Kết hợp với giày mũi nhọn, bạn trông rất sang trọng và toát lên thần thái tự tin.

Dịu dàng tỏa sáng cùng váy hai dây dáng xòe mềm mại 

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 7.

Váy đen hai dây cúp ngực vuông giúp khoe trọn phần xương quai xanh và bờ vai quyến rũ

ẢNH: @ALVIN STORE

Chân váy xòe bất đối xứng kết hợp lớp ren mờ ảo tạo sự chuyển động mê hoặc, phần thắt eo cùng màu giúp tôn vòng 2 và định hình vóc dáng.

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh- Ảnh 8.

Bạn chính là nàng thơ bước ra từ giấc mơ trong chiếc váy trắng ngà tinh khôi, thiết kế dây hai mảnh tôn bờ vai ngọc, cúp ngực nhún bèo tạo độ phồng nhẹ, duyên dáng

ẢNH: K&K FASHION

Chất liệu đứng phom cùng chân váy xòe tạo sự trẻ trung, diện cùng túi mini da đen chần ô và giày cao gót ánh kim, set đồ chuyển từ dịu dàng sang thanh lịch, tôn lên khí chất rạng ngời cho người mặc.

 

Váy hai dây đầm hai dây đầm dáng dài đầm ngắn váy cúp ngực

Bài viết khác

Áo baby tee - ‘vũ khí’ giúp phái đẹp nâng tầm phong cách chỉ trong tích tắc

Áo baby tee - ‘vũ khí’ giúp phái đẹp nâng tầm phong cách chỉ trong tích tắc

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên

Diện chân váy dài tới công sở, phối đồ càng đơn giản càng đẹp, sang

Diện chân váy dài tới công sở, phối đồ càng đơn giản càng đẹp, sang

Áo khoác jean khẳng định cá tính, tạo vẻ đẹp bụi bặm đường phố

Áo khoác jean khẳng định cá tính, tạo vẻ đẹp bụi bặm đường phố

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'

Túi xách và trang phục dạ tweed dẫn dắt xu hướng giao mùa đầy khí chất

Túi xách và trang phục dạ tweed dẫn dắt xu hướng giao mùa đầy khí chất

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top