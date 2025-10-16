Váy hoa nhí, đầm họa tiết nổi bật mùa thu

Váy hoa nhí, đầm họa tiết giúp nàng trở nên tươi trẻ và đầy sức sống qua những gam màu tươi sáng như xanh dương, cam cà rốt, hồng đào hay sắc vàng nhạt dịu dàng như những vạt nắng mùa thu.

Sắc cam tươi tắn, cuốn hút kết hợp chất vải nhẹ mát tự nhiên mang đến cho nàng ý tưởng mặc đẹp phù hợp ngày đầu thu ẢNH: YV LE & CO

Đầm họa tiết, váy hoa nhí vào mùa

Trang phục họa tiết là niềm đam mê của rất nhiều quý cô. Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết xuất hiện nơi công sở, đường phố, những buổi gặp gỡ thân tình, tiệc nhẹ... mang đến ấn tượng về vẻ đẹp mềm mại và sự tự tin.

Khác với cách diện trong mùa nắng khi trang phục hoa lá thường ưu tiên sự thoáng mát và dễ dịu, tín đồ thời trang mùa thu đông ưu ái phối trang phục cùng bốt cổ cao, các mẫu váy dài chấm gót như maxi dress, slip dress có thể diện cùng xăng đan và túi cói, để tạo nên vẻ đẹp hòa quyện của cá tính và nữ tính.

Vẻ đẹp của mỗi bản phối, mỗi họa tiết đều đặc biệt nên có thể phù hợp với sở thích và tâm trạng khác nhau. Do đó quý cô luôn có thể làm mới hình ảnh, làm mới phong cách mỗi ngày, mỗi tuần qua các lựa chọn khác biệt.

Váy hoa dáng maxi mềm mại khẽ nâng niu cơ thể, nâng niu cảm xúc của quý cô trong mùa đẹp nhất năm. Hãy luôn chuẩn bị sẵn một chiếc khăn lụa mềm mại, áo cardigan hay áo dệt kim mỏng dài tay để mặc thêm khi tiết trời đột ngột chuyển lạnh hoặc khi trời trở gió ẢNH: YV LE & CO

Họa tiết hoa nhí xinh xắn, đáng yêu luôn có sức hấp dẫn. Mùa này, các thiết kế váy liền ngắn trên gối được ưa chuộng vì trẻ trung và có thể kết hợp cùng bốt cao cổ để tạo hình ảnh tương phản ấn tượng ẢNH: DREAMERS

Nét đẹp mong manh, vừa dịu dàng vừa quyến rũ của cô nàng yêu hoa cỏ được khắc họa rõ nét qua gam màu nhạt. Không chỉ cực kỳ phù hợp với áo khoác dáng ngắn, cặp đôi váy hoa và bốt còn có thể diện thêm trench coat để hoàn thiện hình ảnh một cô nàng sành phong cách đường phố ẢNH: DREAMERS

Họa tiết được sắp xếp ngẫu hứng hay có chủ đích riêng trên bản in tạo nên những lăng kính mới mẻ cho trang phục. Váy hoa phối thêm chi tiết viền ren, các xếp nếp nhún bèo hoặc phân tầng tô đậm thêm vẻ đẹp yêu kiều của cô nàng "bánh bèo" ẢNH: YV LE & CO

Hầu hết các họa tiết đều được lấy cảm hứng từ hoa cỏ trong thiên nhiên, những chi tiết trang trí trên các công trình kiến trúc, các vật phẩm lưu niệm... Do vậy vẻ đẹp của kiểu trang phục này luôn được làm mới, cách điệu mới lạ hơn theo từng mùa ẢNH: YV LE & CO

Mỗi ngày một bản phối họa tiết, mỗi ngày đều tươi mới, rạng rỡ và tươi trẻ ẢNH: YV LE & CO

Váy liền hay các cặp đôi chân váy và áo thêu họa tiết đều có thể có mặt trong tủ đồ mùa thu. Trang phục từ chất vải thô có lợi thế về sự thoáng khí, mỏng nhẹ nhưng vẫn đủ sự chỉn chu thanh lịch ẢNH: LÁ IN HOA



