Váy hoa tay phồng - diện sao cho sang như tiểu thư

Bí quyết diện váy hoa tay phồng chuẩn gu tiểu thư sang chảnh
Khi phối đồ với váy hoa tay phồng, nàng đừng chọn các mẫu họa tiết quá lớn và tối màu vì chúng sẽ khiến nàng bị già hơn tuổi thật. Thay vào đó, hãy chọn thiết kế váy hoa dáng dài có tay áo phồng nhẹ vừa đủ che khuyết điểm mà vẫn thanh lịch hợp đi làm, đi chơi.
Luôn ưu tiên họa tiết hoa nhí màu pastel vì các tông màu sáng nhẹ mang đến cảm giác trẻ trung và ngọt ngào. Ngoài các dáng tay bồng điệu đà thì đầm hoa tay áo cánh dơi, tay chuông, tay liền viền đăng ten... cũng có thể trở thành những lựa chọn thay thế thú vị.
Thướt tha cùng váy hoa dáng dài tay phồng
Váy midi, váy maxi họa tiết hoa lá chính là lựa chọn hoàn hảo để che khuyết điểm chân và tạo nên hiệu ứng thướt tha, lãng mạn. Tùy theo phong cách hướng tới để nàng có cách kết hợp phụ kiện phù hợp. Phong cách công sở trang nhã ưu tiên thiết kế họa tiết hoa lá nhã nhặn, gam màu dịu mắt trong khi trang phục dành cho các buổi hẹn hò, dạo phố, hẹn cà phê có thể mang những gam màu nổi bật, ấn tượng.
Vì váy dáng dài họa tiết đã rất nổi bật nên phương án tối ưu khi kết hợp giày và túi là chọn tông màu đơn sắc cơ bản như đen, trắng, be... Ngoài ra còn có thể kết hợp thêm xăng đan dây mảnh, túi và mũ cói rộng vành cho các bản phối đi biển mùa hè.
Không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật, nàng khẽ thì thầm câu chuyện về phong cách thời trang qua những bản phối lãng mạn, giàu cảm xúc từ váy hoa nối tầng đa sắc. Các phụ kiện như giày bệt thêu hoa, khăn ren... càng góp phần tạo nên nét riêng cho từng bản phối
ẢNH: K&K FASHION
Từ váy hoa tay phồng đến váy ren hoa, đầm hoa dáng dài thướt tha, nàng thỏa sức biến hóa với tủ đồ mùa hè rực rỡ và tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.