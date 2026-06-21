Váy hoa tay phồng - diện sao cho sang như tiểu thư

Bí quyết diện váy hoa tay phồng chuẩn gu tiểu thư sang chảnh

Đầm hoa tay phồng là một trong số các xu hướng hè 2026 nổi bật. Thiết kế tay lỡ dáng phồng nhẹ, cổ chữ V vạt đắp cộng hưởng cùng bảng màu lãng mạn tôn nét tiểu thư đài các ẢNH: MIUREY TOKYO

Khi phối đồ với váy hoa tay phồng, nàng đừng chọn các mẫu họa tiết quá lớn và tối màu vì chúng sẽ khiến nàng bị già hơn tuổi thật. Thay vào đó, hãy chọn thiết kế váy hoa dáng dài có tay áo phồng nhẹ vừa đủ che khuyết điểm mà vẫn thanh lịch hợp đi làm, đi chơi.

Luôn ưu tiên họa tiết hoa nhí màu pastel vì các tông màu sáng nhẹ mang đến cảm giác trẻ trung và ngọt ngào. Ngoài các dáng tay bồng điệu đà thì đầm hoa tay áo cánh dơi, tay chuông, tay liền viền đăng ten... cũng có thể trở thành những lựa chọn thay thế thú vị.

Váy hoa dáng dài có gam màu cam nổi bật, rạng rỡ chính là sự kết hợp của nét đẹp cổ điển và phong cách hiện đại. Thiết kế dài quá gối tạo nên dáng vẻ thướt tha, phần tay bồng nhẹ tạo ấn tượng nổi bật và thanh lịch ẢNH: MIUREY TOKYO

Thướt tha cùng váy hoa dáng dài tay phồng

Váy midi, váy maxi họa tiết hoa lá chính là lựa chọn hoàn hảo để che khuyết điểm chân và tạo nên hiệu ứng thướt tha, lãng mạn. Tùy theo phong cách hướng tới để nàng có cách kết hợp phụ kiện phù hợp. Phong cách công sở trang nhã ưu tiên thiết kế họa tiết hoa lá nhã nhặn, gam màu dịu mắt trong khi trang phục dành cho các buổi hẹn hò, dạo phố, hẹn cà phê có thể mang những gam màu nổi bật, ấn tượng.

Vì váy dáng dài họa tiết đã rất nổi bật nên phương án tối ưu khi kết hợp giày và túi là chọn tông màu đơn sắc cơ bản như đen, trắng, be... Ngoài ra còn có thể kết hợp thêm xăng đan dây mảnh, túi và mũ cói rộng vành cho các bản phối đi biển mùa hè.

Thêm chút ngọt ngào cho ngày nắng với sắc hoa màu hồng rực rỡ trên nền vải voan tơ trắng. Thiết kế có phần cổ tròn viền hạt và chi tiết gấp ly tinh tế, dáng tay áo ngắn điệu đà, nữ tính thu hút trọn ánh nhìn ẢNH: CHIC-LAND

Trang phục thoáng mát, nhẹ nhàng mà vẫn mang đậm nét tiểu thư dưới góc nhìn hiện đại qua bản phối đồng bộ co-ord. Chất vải cotton thô kẻ phối họa tiết hoa thêu, kết hợp mượt mà các đường viền đăng ten và chi tiết tay chuông lạ mắt

ẢNH: K&K FASHION

Không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật, nàng khẽ thì thầm câu chuyện về phong cách thời trang qua những bản phối lãng mạn, giàu cảm xúc từ váy hoa nối tầng đa sắc. Các phụ kiện như giày bệt thêu hoa, khăn ren... càng góp phần tạo nên nét riêng cho từng bản phối ẢNH: K&K FASHION

Khi chọn váy họa tiết hoa cỏ cho không gian văn phòng công sở, hãy ưu tiên thiết kế có cổ bẻ thanh lịch như váy sơ mi, đầm cổ sen dáng chữ A. Phối thêm thắt lưng dây vải hoặc thắt lưng da bản nhỏ để tăng thêm sự chỉn chu, chuyên nghiệp ẢNH: ELISE

Một làn gió mới thú vị của xu hướng váy hoa mùa hè 2026 là sự xuất hiện của chất liệu dệt kim mỏng nhẹ. Váy ren hoa phối cardigan với điểm chạm thị giác là sắc hồng trên họa tiết và phong cách tiểu thư kiêu kỳ, sang trọng ẢNH: K&K FASHION

Váy hoa ren màu trắng phom dáng rộng rãi, thoáng mát nhưng vẫn cực kỳ hút mắt nhờ những chi tiết đắt giá nơi đường viền chân váy, họa tiết hoa lá đan xen đường kẻ sọc và cách phối trang phục cùng mũ cói và trang sức ánh bạc ẢNH: PANTIO

Từ váy hoa tay phồng đến váy ren hoa, đầm hoa dáng dài thướt tha, nàng thỏa sức biến hóa với tủ đồ mùa hè rực rỡ và tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.