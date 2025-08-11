  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
11/08/2025 16:00 GMT+7

Váy ngắn sequin không hề phức tạp như bạn nghĩ, đặc biệt là vào những ngày cuối hè đầu thu, khi đi làm hay đi nghỉ dưỡng, món đồ này có thể là một lựa chọn hoàn hảo.

Cách diện váy ngắn sequin theo phong cách normcore với 4 gợi ý trang phục đơn giản và sang trọng từ ngày đến đêm.

Chân váy ngắn sequin màu tím pastel phối áo thun và áo polo tay dài

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách- Ảnh 1.

Một tín đồ thời trang đeo túi màu vàng bơ, chân váy sequin pastel và áo polo màu xám trong Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 tại Đan Mạch

ẢNH: @CPHFW

Chân váy ngắn sequin tím pastel, thanh lịch và sang trọng khi kết hợp với giày ba lê màu vàng bơ, được phối nhẹ nhàng hơn với áo polo normcore màu xám, tạo nên nét tinh tế cho tổng thể. Một bộ trang phục dễ phối đồ, hoàn hảo cho những dịp thường ngày.

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách- Ảnh 2.

Váy ngắn tím sequin kết hợp cùng phụ kiện hồng ngọt tạo tổng thể nổi bật, sang trọng và đầy sức hút

ẢNH: @MAXINEWYLDE

Áo khoác vải tweed và chân váy sequin ánh kim

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách- Ảnh 3.

Người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung của Pháp, Daria Avdienko Bosoni tại Tuần lễ thời trang Paris

ẢNH: @DARIA_BOSONI

Sự thanh lịch cần có cho những ngày trang trọng hơn được thay thế bằng áo khoác vải tweed và chân váy sequin ánh kim, kết hợp cùng giày lười đen và tất cao đến gối. Nhờ đó, sequin vượt ra khỏi giới hạn của trang phục dạ hội hay thảm đỏ, tôn lên vẻ thanh lịch nghiêm ngặt của ban ngày. 

Váy đính sequin siêu nhỏ và áo sơ mi, áo gile

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách- Ảnh 4.

Với giày lười, áo sơ mi xanh nhạt và áo dệt kim navy buộc eo, ngay cả phong cách preppy cũng phải ngả mình trước vẻ quyến rũ tối đa của chiếc váy đính sequin siêu nhỏ màu đỏ rực

ẢNH: @CPHFW

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách- Ảnh 5.

Váy midi đính sequin kết hợp áo gile: thanh lịch, hiện đại và đầy điểm nhấn couture

ẢNH: OVEIMGVS

Mặt khác, sự kết hợp thoải mái giữa các phong cách lại hoàn hảo cho ban ngày, khiến bạn quên đi vẻ gợi cảm của một vũ công trình diễn mà chiếc váy lấp lánh này mang lại. Váy ngắn sequin không hề phức tạp như bạn nghĩ: vừa dễ mặc vừa đa năng, nó làm bừng sáng mọi bộ trang phục. 

Váy ngắn đính sequin kết hợp với áo sơ mi oversized

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách- Ảnh 6.

Chiếc váy ngắn sequin màu vàng đủ làm bừng sáng bất kỳ bộ trang phục nào mang đến nét quyến rũ và sang trọng không chỉ dành riêng cho phong cách dạ hội lộng lẫy

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Chiếc váy ngắn đính sequin với tông màu acid được kết hợp với áo sơ mi oversized màu xám nhạt, dây rút và bốt da lộn màu nâu, một bảng màu trung tính giúp bộ trang phục phù hợp để mặc ban ngày.



