Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách

Cách diện váy ngắn sequin theo phong cách normcore với 4 gợi ý trang phục đơn giản và sang trọng từ ngày đến đêm.
Chân váy ngắn sequin màu tím pastel phối áo thun và áo polo tay dài
Chân váy ngắn sequin tím pastel, thanh lịch và sang trọng khi kết hợp với giày ba lê màu vàng bơ, được phối nhẹ nhàng hơn với áo polo normcore màu xám, tạo nên nét tinh tế cho tổng thể. Một bộ trang phục dễ phối đồ, hoàn hảo cho những dịp thường ngày.
Áo khoác vải tweed và chân váy sequin ánh kim
Sự thanh lịch cần có cho những ngày trang trọng hơn được thay thế bằng áo khoác vải tweed và chân váy sequin ánh kim, kết hợp cùng giày lười đen và tất cao đến gối. Nhờ đó, sequin vượt ra khỏi giới hạn của trang phục dạ hội hay thảm đỏ, tôn lên vẻ thanh lịch nghiêm ngặt của ban ngày.
Váy đính sequin siêu nhỏ và áo sơ mi, áo gile
Mặt khác, sự kết hợp thoải mái giữa các phong cách lại hoàn hảo cho ban ngày, khiến bạn quên đi vẻ gợi cảm của một vũ công trình diễn mà chiếc váy lấp lánh này mang lại. Váy ngắn sequin không hề phức tạp như bạn nghĩ: vừa dễ mặc vừa đa năng, nó làm bừng sáng mọi bộ trang phục.
Váy ngắn đính sequin kết hợp với áo sơ mi oversized
Chiếc váy ngắn đính sequin với tông màu acid được kết hợp với áo sơ mi oversized màu xám nhạt, dây rút và bốt da lộn màu nâu, một bảng màu trung tính giúp bộ trang phục phù hợp để mặc ban ngày.