Thời trang 24/7

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/10/2025 18:00 GMT+7

Với đặc trưng là dáng chữ A, xòe rộng, gấu váy rất ngắn và đường nét tinh tế, váy ngắn vẫn giữ nguyên nét quyến rũ vốn có, thậm chí còn mang hơi hướng nữ tính hơn theo thời gian.

Váy ngắn với xu hướng đơn giản nhưng thanh lịch cho vẻ ngoài sành điệu, là món đồ không thể thiếu của các tín đồ thời trang.

Váy ngắn màu trung tính, khi quyến rũ 'chạm' đến sự tinh giản

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 1.

Váy ngắn đã nổi lên như một biểu tượng của "Youthquake", một sự phá vỡ quá khứ và khẳng định tự do thẩm mỹ trong những năm gần đây

ẢNH: @LAISRIBEIRO

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 2.

Trong bảng màu trầm lắng của mùa thu đông, những tông trung tính như beige, kem, nâu hạt dẻ hay xám tro đang giúp váy ngắn tìm lại vị thế của mình bằng ngôn ngữ của sự tinh giản

ẢNH: @CHLOELECAREUX

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 3.

Không còn là biểu tượng của những cuộc nổi loạn thời trang, váy ngắn ngày nay mang đến một hình ảnh mới nữ tính, tự tin và thanh lịch hơn bao giờ hết

ẢNH: @PICHICHIPIXX

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 4.

Maïna Suarez mặc váy ngắn màu đen, bốt da cao đến đầu gối, kính râm và túi xách đen trong Tuần lễ thời trang Paris thu đông

ẢNH: @MADAMEFIGAROFR

Từ sàn diễn đến đường phố, xu hướng “quiet luxury” vẫn tiếp tục lan tỏa, và váy ngắn chính là mảnh ghép hoàn hảo cho phong cách này. Không cần họa tiết cầu kỳ hay chi tiết cắt xẻ táo bạo, chiếc váy ngắn tông trung tính chinh phục người mặc bởi phom dáng tinh tế, chất liệu sang trọng - từ len mềm, dạ, da lộn đến tweed. Khi được phối cùng áo khoác dáng rộng, bốt cao cổ hay blazer phom hộp, nó tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa chuẩn mực, phảng phất tinh thần cổ điển xen lẫn hiện đại.

Váy ngắn họa tiết hoa thập niên 1960: Họa tiết lãng mạn từ quá khứ

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 5.

Đường nét mềm mại, dáng chữ A và họa tiết hoa cổ điển: những chiếc váy ngắn xuất hiện trên sàn diễn được lấy cảm hứng rõ nét từ thập niên 1960, thổi hồn tinh nghịch và lãng mạn vào các chi tiết thời trang cao cấp

ẢNH: @TAFFINJEWELRY

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 6.

Chiếc váy ngắn họa tiết hoa dáng chữ A trên sàn diễn của nhà mốt Stella McCartney xuân hè 2026

ẢNH: @STELLA MCCARTNEY

Tỷ lệ rộng rãi và nhẹ nhàng: từ kiểu dáng bồng bềnh đến chân váy xếp ly, mọi thứ đều được thiết kế để tạo nên sự chuyển động và nhẹ nhàng. Hoa, những họa tiết chủ đạo không thể chối cãi, gợi nhớ đến những họa tiết cổ điển - hoa hồng cam, hoa hải quỳ xanh và những bó hoa pastel - trong sự pha trộn giữa hoài niệm và nét tươi mới đương đại.

Váy ngắn đính đá lấy cảm hứng từ thập niên 60

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 7.

Kim sa, pha lê và hạt cườm nhỏ biến chiếc váy ngắn thành hộp trang sức: nét thanh lịch của thập niên 60 được tái hiện với nét quyến rũ đầy mê hoặc

ẢNH: @PICHICHIPIXX

Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng- Ảnh 8.

Váy ngắn đính đá gợi lên hình ảnh những nàng công chúa hiện đại, nơi từng chi tiết tôn lên vẻ đẹp tổng thể mà vẫn giữ được nét nhẹ nhàng đặc trưng của kiểu tóc ngắn của nhà mốt Stella McCartney xuân hè 2026

ẢNH: @STELLA MCCARTNEY

Bề mặt lấp lánh bắt sáng nhưng thiết kế vẫn giữ được nét tinh tế. Trong những thiết kế này, váy ngắn mang một chức năng ấn tượng: vừa trang trí vừa là điểm nhấn, một nét thanh lịch tinh nghịch kết hợp giữa hoài niệm cổ điển và tinh thần đương đại.

