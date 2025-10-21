Váy ngắn vẫn quyến rũ, chỉ là mềm mại hơn theo năm tháng

Váy ngắn với xu hướng đơn giản nhưng thanh lịch cho vẻ ngoài sành điệu, là món đồ không thể thiếu của các tín đồ thời trang.
Váy ngắn màu trung tính, khi quyến rũ 'chạm' đến sự tinh giản
Từ sàn diễn đến đường phố, xu hướng “quiet luxury” vẫn tiếp tục lan tỏa, và váy ngắn chính là mảnh ghép hoàn hảo cho phong cách này. Không cần họa tiết cầu kỳ hay chi tiết cắt xẻ táo bạo, chiếc váy ngắn tông trung tính chinh phục người mặc bởi phom dáng tinh tế, chất liệu sang trọng - từ len mềm, dạ, da lộn đến tweed. Khi được phối cùng áo khoác dáng rộng, bốt cao cổ hay blazer phom hộp, nó tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa chuẩn mực, phảng phất tinh thần cổ điển xen lẫn hiện đại.
Váy ngắn họa tiết hoa thập niên 1960: Họa tiết lãng mạn từ quá khứ
Tỷ lệ rộng rãi và nhẹ nhàng: từ kiểu dáng bồng bềnh đến chân váy xếp ly, mọi thứ đều được thiết kế để tạo nên sự chuyển động và nhẹ nhàng. Hoa, những họa tiết chủ đạo không thể chối cãi, gợi nhớ đến những họa tiết cổ điển - hoa hồng cam, hoa hải quỳ xanh và những bó hoa pastel - trong sự pha trộn giữa hoài niệm và nét tươi mới đương đại.
Váy ngắn đính đá lấy cảm hứng từ thập niên 60
Bề mặt lấp lánh bắt sáng nhưng thiết kế vẫn giữ được nét tinh tế. Trong những thiết kế này, váy ngắn mang một chức năng ấn tượng: vừa trang trí vừa là điểm nhấn, một nét thanh lịch tinh nghịch kết hợp giữa hoài niệm cổ điển và tinh thần đương đại.