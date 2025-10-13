Váy sơ mi họa tiết, đơn sắc là bạn đồng hành hoàn hảo nhất mùa

Váy sơ mi họa tiết hoa nhí, váy sơ mi kẻ sọc hay váy sơ mi linen dáng suông chần chỉ nổi bật là những thiết kế mới nhất dành cho mùa thu đông 2025. Nếu ở mùa xuân hè, các thiết kế váy dài tay ngắn hoặc không tay được ưa chuộng thì ở mùa này, thiết kế có kiểu tay phồng đặc trưng với phần cổ tay chít ôm gọn lại là chi tiết được chú ý và yêu thích.

Váy sơ mi kẻ sọc trở nên duyên dáng và nữ tính bội phần nhờ vào những chi tiết cách tân hiện đại như khuy cài mạ màu vàng gold nổi bật, vạt xếp lớp hay tận dụng họa tiết kẻ làm điểm nhấn cho phần đai eo ẢNH: ESTRANO CHIC

Váy sơ mi, nét duyên giúp nàng thu hút trọn ánh nhìn

Tuy có phom dáng đơn giản nhưng váy sơ mi lại là một trong số những thiết kế váy liền thân dễ mặc, dễ đẹp bậc nhất. Phom dáng cổ điển của trang phục liên tục được làm mới bằng các chất liệu phù hợp mùa thời tiết, hoa văn họa tiết và màu sắc được biến đổi dựa theo xu hướng thời trang. Những điều này góp phần khiến váy sơ mi trở thành một món đồ linh hoạt và hoàn hảo cho mùa.

Các thiết kế váy sơ mi họa tiết hoa nhí, họa tiết kẻ sọc... gợi nhắc hình ảnh vừa trẻ trung, hiện đại vừa tươi tắn rạng rỡ. Nhiều bản phối còn được kết hợp thêm chi tiết cổ bẻ màu trắng nổi bật, cổ phối ren điệu đà hay chi tiết phân tầng giúp mỗi bước đi thêm phần uyển chuyển và duyên dáng hơn. Đầm sơ mi đơn sắc hướng đến tinh thần giản dị, chỉn chu nhưng không quá nổi bật. Thiết kế từ linen, cotton và vải tơ voan chính là những chất vải chủ đạo của mùa.

Một thiết kế đầm liền dáng dài gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chi tiết cổ sơ mi bẻ lịch sự, tay lửng trẻ trung đi cùng bảng màu và họa tiết hoa nhí nhã nhặn, lịch thiệp ẢNH: OYSTER

Váy sơ mi họa tiết là lựa chọn hoàn hảo cho nàng công sở diện mỗi ngày. Món đồ này còn có thể diện đi chơi cuối tuần, dạo phố, tham gia các buổi tiệc nhẹ, gặp gỡ bạn bè... ẢNH: OYSTER

Chi tiết cổ phối ren, phối vải khác màu, dây đai buộc eo thắt nơ... góp phần làm cho mỗi chiếc váy sơ mi trở nên nữ tính hơn. Quý cô có thể diện xăng đan, giày cao gót, Mary Jane, mules... cho kiểu đầm cổ điển này ẢNH: OYSTER

Diện mạo mới mẻ, rạng rỡ mỗi ngày đến từ những thiết kế sơ mi nhiều màu sắc, nhiều họa tiết khác biệt ẢNH: OYSTER

Tỏa sáng với đầm sơ mi màu trắng phối giày và túi đen tương phản. Thiết kế làm nổi bật vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng và tối giản trong phong cách của quý cô ẢNH: HAGOO

Một thiết kế sơ mi nổi bật với gam màu cam có các đường chỉ nổi chạy dọc theo đường may tạo nên điểm nhấn tinh tế. Trang phục có tay rộng thoải mái, tà váy hơi vẩy đuôi cá nhún nhẹ nhàng và thêm hai túi bên hông thuận tiện cho việc sử dụng ẢNH: MONO

Váy sơ mi có điểm nhấn thắt nơ ở cổ và eo, gây ấn tượng từ những đóa hoa nhỏ xinh rải rác khắp bề mặt trang phục được một tín đồ thời trang diện khi tham dự tuần lễ thời trang. Đây là một ví dụ cho thấy kiểu trang phục này hoàn toàn có thể trở nên sang chảnh, độc đáo phù hợp với các sự kiện thời trang, văn hóa, lễ hội lớn... ẢNH: YUKO ARAKI



