Váy sơ mi họa tiết, đơn sắc là bạn đồng hành hoàn hảo nhất mùa

Váy sơ mi vừa thanh lịch lại tiện dụng nên được yêu thích nhất nhì tủ đồ. Bước vào mùa cuối năm, các thiết kế đầm sơ mi nở rộ với màu sắc và họa tiết tươi sáng đem đến cho quý cô niềm cảm hứng để bước vào ngày mới.
Váy sơ mi họa tiết hoa nhí, váy sơ mi kẻ sọc hay váy sơ mi linen dáng suông chần chỉ nổi bật là những thiết kế mới nhất dành cho mùa thu đông 2025. Nếu ở mùa xuân hè, các thiết kế váy dài tay ngắn hoặc không tay được ưa chuộng thì ở mùa này, thiết kế có kiểu tay phồng đặc trưng với phần cổ tay chít ôm gọn lại là chi tiết được chú ý và yêu thích.
Tuy có phom dáng đơn giản nhưng váy sơ mi lại là một trong số những thiết kế váy liền thân dễ mặc, dễ đẹp bậc nhất. Phom dáng cổ điển của trang phục liên tục được làm mới bằng các chất liệu phù hợp mùa thời tiết, hoa văn họa tiết và màu sắc được biến đổi dựa theo xu hướng thời trang. Những điều này góp phần khiến váy sơ mi trở thành một món đồ linh hoạt và hoàn hảo cho mùa.
Các thiết kế váy sơ mi họa tiết hoa nhí, họa tiết kẻ sọc... gợi nhắc hình ảnh vừa trẻ trung, hiện đại vừa tươi tắn rạng rỡ. Nhiều bản phối còn được kết hợp thêm chi tiết cổ bẻ màu trắng nổi bật, cổ phối ren điệu đà hay chi tiết phân tầng giúp mỗi bước đi thêm phần uyển chuyển và duyên dáng hơn. Đầm sơ mi đơn sắc hướng đến tinh thần giản dị, chỉn chu nhưng không quá nổi bật. Thiết kế từ linen, cotton và vải tơ voan chính là những chất vải chủ đạo của mùa.
Diện mạo mới mẻ, rạng rỡ mỗi ngày đến từ những thiết kế sơ mi nhiều màu sắc, nhiều họa tiết khác biệt