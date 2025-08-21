Váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Mặc đẹp dễ dàng, thuận tiện mà vẫn trang nhã và thanh lịch chỉ có thể là váy sơ mi. Trong tiết trời giao mùa lúc này, nàng thỏa sức chọn lựa những mẫu đầm sơ mi kẻ sọc hồng ngọt ngào như viên kẹo, sắc xanh dương đằm thắm nữ tính hay những gam màu trung tính thời thượng cho cả tuần tuyệt vời và thú vị đang chờ đón.

Váy sơ mi vải tơ mềm mịn như làn gió buổi sớm, lớp lót lụa êm ái mang đến cảm giác bay, nhẹ tựa như không. Trên nền họa tiết kẻ sọc hồng là chi tiết nhún rút tôn eo, độ dài midi vừa giúp che nắng, tôn dáng thướt tha mà vẫn thuận tiện cho mọi chuyển động ẢNH: NINE 2 FINE

Váy sơ mi là tuyên ngôn thanh lịch của phái đẹp

Mỗi cô gái nên có ít nhất một chiếc váy sơ mi trong tủ đồ. Mặc dù là kiểu trang phục linh hoạt, đa năng và dễ dàng phù hợp với nhiều không gian nhưng thiết kế đầm liền lấy cảm hứng từ chiếc áo sơ mi vẫn luôn khiến người ta ngạc nhiên về sức hút.

Diện đi làm công sở, dạo chơi cuối tuần, hẹn hò cà phê, dự sự kiện, tham gia các bữa tiệc... ở bất cứ không gian nào, váy sơ mi cũng có thể làm tốt vai trò tôn dáng, tạo diện mạo chỉn chu hoàn hảo cho người mặc.

Với lựa chọn hằng ngày, hãy ưu tiên thiết kế làm từ chất vải mềm mát như cotton, linen, vải tơ hay lụa vì chúng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Khi nàng muốn sở hữu vẻ ngoài sang trọng thể hiện đẳng cấp và gu thời trang, hãy ưu tiên các chất liệu cao cấp - chúng không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về màu sắc, cách lên phom mà còn thu hút bởi kết cấu bề mặt chất liệu hoàn hảo.

Những gam màu đơn sắc hòa quyện trong một tổng thể tối giản tinh tế của đầm sơ mi dáng dài màu xanh đen, giày và mũ màu nude cùng túi xách màu xanh ngọc ẢNH: SEYCHAS

Sẵn sàng dự tiệc hoặc bước vào những cuộc vui bất tận cùng hội bạn bè với thiết kế mini dress gam màu trắng. Thiết kế kết hợp nhiều kỹ thuật - từ xếp ly đến tay bí, cổ sơ mi và hàng cúc mạ sáng bóng... mang đến hình ảnh rạng ngời đầy thú vị cho nàng ẢNH: NOAR BLANC

Gam màu beige, cream thuộc nhóm màu trung tính thời thượng của mùa thu đông. Trên chất vải bóng trơn láng, hình ảnh quý cô vừa sang chảnh, vừa thần thái và tươi trẻ chính là tuyên ngôn phong cách mạnh mẽ nhất ẢNH: SEYCHAS

Bất cứ màu sắc nào cũng có thể làm cho nàng nổi bật khi được đặt để vào đúng không gian, đúng tính chất của sự kiện. Thiết kế maxi nhấn mạnh vào những đường gấp nếp và chít eo tinh tế kết hợp phần cổ bản lớn mạnh mẽ ẢNH: NOAR BLANC

Sự kết hợp hài hòa của phong cách hiện đại và nét dịu dàng vốn có của phái nữ. Đầm vải tweed mềm màu xanh denim không tay, dáng dài, nổi bật với hàng cúc chạy dọc tinh tế tôn dáng vóc và khí chất của quý cô trong từng bước di chuyển ẢNH: NOAR BLANC

Các thiết kế mini dress phối cổ rời mang đến hình ảnh linh hoạt độc đáo cho quý cô trong mùa này. Nàng có thể kết hợp cổ áo trắng cùng đầm suông đen hay thiết kế tông xám kẻ ô lấp lánh có điểm nhấn phối tay trắng ẢNH: MOZZ

Thiết kế hai trong một từ chiếc áo sơ mi dáng dài chất vải mỏng xuyên thấu - vừa có thể làm áo khoác nhẹ bên ngoài, vừa có thể buộc đai eo thắt nơ làm váy dài khi phối với váy ống hai dây cùng tông màu xanh dương ẢNH: ELISE



