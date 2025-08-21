Váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Mặc đẹp dễ dàng, thuận tiện mà vẫn trang nhã và thanh lịch chỉ có thể là váy sơ mi. Trong tiết trời giao mùa lúc này, nàng thỏa sức chọn lựa những mẫu đầm sơ mi kẻ sọc hồng ngọt ngào như viên kẹo, sắc xanh dương đằm thắm nữ tính hay những gam màu trung tính thời thượng cho cả tuần tuyệt vời và thú vị đang chờ đón.
Váy sơ mi là tuyên ngôn thanh lịch của phái đẹp
Mỗi cô gái nên có ít nhất một chiếc váy sơ mi trong tủ đồ. Mặc dù là kiểu trang phục linh hoạt, đa năng và dễ dàng phù hợp với nhiều không gian nhưng thiết kế đầm liền lấy cảm hứng từ chiếc áo sơ mi vẫn luôn khiến người ta ngạc nhiên về sức hút.
Diện đi làm công sở, dạo chơi cuối tuần, hẹn hò cà phê, dự sự kiện, tham gia các bữa tiệc... ở bất cứ không gian nào, váy sơ mi cũng có thể làm tốt vai trò tôn dáng, tạo diện mạo chỉn chu hoàn hảo cho người mặc.
Với lựa chọn hằng ngày, hãy ưu tiên thiết kế làm từ chất vải mềm mát như cotton, linen, vải tơ hay lụa vì chúng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Khi nàng muốn sở hữu vẻ ngoài sang trọng thể hiện đẳng cấp và gu thời trang, hãy ưu tiên các chất liệu cao cấp - chúng không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về màu sắc, cách lên phom mà còn thu hút bởi kết cấu bề mặt chất liệu hoàn hảo.
Bất cứ màu sắc nào cũng có thể làm cho nàng nổi bật khi được đặt để vào đúng không gian, đúng tính chất của sự kiện. Thiết kế maxi nhấn mạnh vào những đường gấp nếp và chít eo tinh tế kết hợp phần cổ bản lớn mạnh mẽ
ẢNH: NOAR BLANC
Các thiết kế mini dress phối cổ rời mang đến hình ảnh linh hoạt độc đáo cho quý cô trong mùa này. Nàng có thể kết hợp cổ áo trắng cùng đầm suông đen hay thiết kế tông xám kẻ ô lấp lánh có điểm nhấn phối tay trắng
ẢNH: MOZZ