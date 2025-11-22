Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Ở thời điểm cuối năm cận kề, những chiếc váy suông tông màu hồng phấn từ chất liệu vải tweed độc đáo khiến nàng mê mẩn. Từ góc nhìn của một cô nàng tối giản, các thiết kế suông tông màu đen/trắng hoặc đầm lụa đơn sắc vẫn có thể tạo nên nét thu hút riêng.

Một chiếc đầm suông vải tweed tối giản nhưng không nhạt nhòa. Bảng màu dịu nhẹ tươi sáng được chăm chút bằng đường viền chân váy cực kỳ nữ tính và duyên dáng hòa quyện cùng những chấm màu nổi bật trên nền vải tweed ẢNH: RAP

Dự tiệc thần thái cùng váy suông

Các thiết kế váy suông vải tweed mùa này vẫn giữ vững phom dáng rộng nhưng khéo léo thêm vào các chi tiết mềm mại và giàu nữ tính. Chất liệu vải dệt thô vốn đã độc đáo nay còn được điểm xuyết thêm những chi tiết chấm bi ấn tượng. Từ đây, váy suông tối giản cùng nàng khoe sắc, tỏa rạng khi bước vào các buổi tiệc, thảm đỏ hay bất kỳ không gian sôi động nào.

Một trong những đặc điểm nổi bật của trang phục suông là khả năng che khuyết điểm. Theo đó, thiết kế dáng ngắn được chăm chút bằng đường viền cổ tròn, viền chân váy giúp "đánh lạc hướng" sự chú ý. Nhiều thiết kế hạ eo và nhấn vào chi tiết xếp ly, họa tiết bất đối xứng hoặc chi tiết phối màu tương phản tinh tế mang đến hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

Muốn che khuyết điểm vòng 2, nàng không thể bỏ qua các thiết kế váy hạ eo. Mẫu váy suông vải tweed này khéo léo sử dụng kỹ thuật xếp ly để tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng người mặc đồng thời hướng ánh nhìn vào phần tùng váy và đôi chân dài ẢNH: RAP

Váy tiệc tối giản gam màu đen là "chân ái" của mọi cô gái. Điều làm nên sự thú vị riêng biệt cho trang phục chính là cách đặt để chi tiết chiếc nơ, phối vải sheer mềm rủ tương phản với vẻ ngoài đứng dáng của thiết kế ẢNH: RAP

Cô nàng yêu phong cách tối giản tìm thấy vẻ đẹp tự nhiên của chính mình khi khoác lên thiết kế đầm cổ chữ V phối hai gam màu đen trắng. Chi tiết trang trí nắp túi chính là điểm nhấn tạo "khoảng nghỉ" cho ánh mắt ai đang ngắm nhìn ẢNH: RAP

Từ đường viền đến cách đặt chi tiết trang trí đối xứng đều mang đến khả năng "hack dáng" tài tình cho trang phục. Với các ý tưởng đầm suông này, nàng tự tin khi dự tiệc, dự sự kiện, tham gia các hoạt động từ ngày thường đến những dịp đặc biệt ẢNH: RAP

Làn gió mới từ chất vải lụa satin mỏng nhẹ và bóng mượt trên những thiết kế đầm liền phóng khoáng và tự do. Chi tiết viền chân váy mềm mại hướng sự chú ý của người nhìn vào cảm nhận nữ tính, sự óng ả của chất liệu đến gam màu vàng gừng rạng rỡ, tươi tắn và ấm áp ẢNH: MAUVE

Với váy suông, chi tiết tinh tế sẽ tạo nên điểm cộng cho cả bản phối. Phom dáng của trang phục có thể được khéo léo thay đổi với nhiều dụng ý nhằm mang lại cảm nhận thú vị đầy ngạc nhiên cho quý cô ẢNH: MAUVE

Tông màu ivory, cream luôn là "nữ hoàng" của màu sắc tối giản, sang trọng mà đặc sắc. Để làm mới hình ảnh mỗi lần diện thiết kế váy suông này, nàng có thể kết hợp thêm giày cao gót, túi, trang sức và phụ kiện thời trang ẢNH: MAUVE

Chào đón những khoảnh khắc giao mùa đặc biệt với thiết kế maxi in họa tiết. Từng mảng màu trừu tượng hòa quyện mang đến cảm giác bay bổng, lãng mạn và tràn đầy nét phóng khoáng - một bản phối để nàng dạo phố, hẹn hò, dự tiệc trà chiều... ẢNH: MAUVE



