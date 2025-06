Váy suông linen, đầm lụa tơ voan đẹp nhất tủ đồ mùa hè

Đầm suông vải lưới mỏng nhẹ in hoa văn gam màu hài hòa mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng và hiện đại cho quý cô. Phom đầm suông nhấn eo nhẹ được may hai lớp dày dặn; kỹ thuật cắt may chuẩn xác ôm trọn đường cong và tôn dáng một cách khéo léo, che khuyết điểm mà không hề gò bó