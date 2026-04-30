Thời trang 24/7

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng

Thảo Trang
Thảo Trang
30/04/2026 16:00 GMT+7

Làm mới tủ đồ với váy tầng cũng chính là cách để mỗi người phụ nữ khám phá một phiên bản nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy bản sắc của chính mình.

Váy tầng là kiểu thiết kế đặc trưng bởi nhiều lớp vải được xếp chồng lên nhau theo từng tầng rõ rệt, tạo nên hiệu ứng bồng bềnh. Mỗi tầng váy có thể được xử lý bằng bèo nhún, dập ly hoặc cắt may bất đối xứng, mang lại chiều sâu thị giác. Những thiết kế xếp tầng, đặc biệt là chất liệu voan, lưới hay cotton nhẹ, đòi hỏi sự chăm sóc tinh tế để duy trì độ rủ và phom dáng.

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 1.

Với những thiết kế hai dây xếp tầng, người mặc có thể dễ dàng tạo nên tổng thể thanh thoát. Váy hai dây xếp tầng theo phom dáng hình thang màu trắng, ba tầng váy được phân tách rõ ràng bằng đường viền đen sắc nét, tạo nên sự tương phản thị giác đầy tinh tế. Hai dây áo bản to, cũng được nhấn viền đen đồng điệu, giúp tổng thể thêm phần hài hòa

ẢNH: @SWEETE.THELOVER

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 2.

Chiếc váy ngắn hai dây màu tím pastel, chất liệu voan mỏng được xếp thành nhiều tầng bèo nhún phủ kín thân váy. Phần dây vai nhỏ được thắt nơ khéo léo, mang đến điểm nhấn duyên dáng. Phối cùng giày búp bê hoặc xăng đan quai mảnh và một chiếc túi xách màu pastel để hoàn thiện tổng thể

ẢNH: @HIENTHUC.27

Trang phục xếp tầng mang trong mình tính linh hoạt hiếm có, dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau.

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 3.

Những thiết kế váy không tay xếp tầng đặc biệt phù hợp với phong cách năng động, chiếc váy không tay gây ấn tượng với kỹ thuật nhuộm loang xanh trắng đầy ngẫu hứng. Phần chân váy xếp tầng bất đối xứng được xử lý bằng các dải bèo nhún cắt chéo, chi tiết dây đan chéo ở phần thân trên mang đến nét phá cách, làm dịu đi sự nữ tính vốn có của thiết kế xếp lớp

ẢNH: @SALLYCATHERINE_

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 4.

Váy sơ mi ca rô lại mang đến sự giao thoa thú vị giữa cổ điển và hiện đại. Phần thân trên ôm sát với cổ áo sơ mi tạo cảm giác chỉn chu, đối lập với chân váy xếp tầng gồm bốn lớp bèo nhún rõ rệt. Họa tiết ca rô xám trắng được làm mềm bằng các đường viền ren tinh xảo, vừa giữ được nét cá tính vừa không mất đi sự nữ tính

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với đặc trưng nhẹ và thoáng, váy xếp tầng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè. Tuy nhiên, với các thiết kế nhiều lớp, người mặc vẫn có thể tận dụng trong tiết trời se lạnh bằng cách phối cùng áo khoác len mỏng hoặc trench coat nhẹ.

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 5.

Chiếc váy lệch vai màu trắng kem với các lớp bèo nhún khổ lớn được xếp chồng từ vai xuống gấu váy, tạo nên bề mặt giàu kết cấu. Đặc biệt, phần đuôi váy phía sau được kéo dài, kết hợp cùng xăng đan cao gót và khuyên tai bản nhỏ đầy cuốn hút

ẢNH: @DIEP.BAONGOC

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 6.

Bộ trang phục nổi bật với một chiếc váy lệch vai xếp tầng màu đen. Các lớp bèo nhún khổ lớn được xếp chồng khít lên nhau, từ eo đến gấu váy; mỗi dải vải đều có độ uốn lượn tự nhiên tạo sự sống động cho chiếc váy

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Trang phục xếp tầng thường phát huy tối đa vẻ đẹp khi đi cùng các gam màu nhẹ nhàng như trắng, kem, pastel.

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa áo dệt kim mỏng và chân váy voan lưới màu hồng phấn mang đến vẻ đẹp dịu dàng đầy chất thơ. Các lớp vải được dập ly nhẹ, xếp chồng để tạo độ phồng tối đa

ẢNH: @UYENANNNNNNNNN

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng - Ảnh 8.

Sắc trắng tinh khôi lại ghi điểm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa áo trễ vai tay bồng và chân váy xếp tầng. Những lớp voan lưới được viền ren tinh xảo, kết hợp cùng các chi tiết nơ đỏ nhỏ xinh, tạo nên điểm nhấn nổi bật nhưng không quá phô trương

ẢNH: @CHANCHAN.0411

Trang phục xếp tầng là sự hòa quyện giữa nét mềm mại và chuyển động tự nhiên, tạo nên phong cách vừa bay bổng vừa tinh tế. Hãy thử làm mới tủ đồ của bạn với những trang phục xếp tầng để cảm nhận sự khác biệt trong từng bước chuyển động.

váy tầng váy xếp tầng trang phục xếp tầng váy bèo nhún trang phục nữ tính

Xinh xắn và kiêu kỳ với mốt váy balloon cho mùa hè này

Xinh xắn và kiêu kỳ với mốt váy balloon cho mùa hè này

Diện váy maxi sao cho không 'nuốt dáng' mà vẫn tôn chiều cao?

Hè đến, chị em cứ diện trang phục sáng màu là vẻ ngoài lập tức trẻ trung

Biến tấu giúp chiếc áo vest nữ trở nên mềm mại hơn

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho cả mùa hè 2026

Chân váy và giày búp bê - công thức 'quốc dân' trở lại đầy cuốn hút

Nâng tầm phong cách với sức hút dịu dàng của chân váy xòe

