Váy xếp ly, khi nét điệu đà trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài cuốn hút

Kim Ngọc
05/05/2026 10:00 GMT+7

Váy xếp ly không bao giờ vắng mặt trên bản đồ xu hướng thời trang phái nữ. Mùa này, nàng có thể diện chân váy xếp ly và áo voan hoa đi làm công sở, diện đầm xếp ly cho các sự kiện trang trọng hay tham dự tiệc tối.

Thời trang xếp ly, gấp nếp vẫn luôn có vị thế vững chắc trong việc xây dựng nên một tủ đồ công sở cá tính, điệu đà mang phong cách riêng. Váy xếp ly dáng midi, chân váy xếp ly là những món đồ dễ mặc, dễ phối và phù hợp với mọi độ tuổi, mọi vóc dáng.

Mùa nắng, phong cách công sở được làm mới qua sự kết hợp của cặp đôi áo blouse in họa tiết và chân váy xếp ly đơn sắc. Các đường gấp nếp ẩn giấu vẻ đẹp nữ tính, sự kiêu kỳ điệu đà chừng mực nên mang lại hình ảnh tổng hòa trang nhã và chỉn chu

ẢNH: CHICLAND

Nàng tỏa sáng trong thiết kế váy xếp ly nơi công sở

Chân váy xếp ly là một trong số những kiểu chân váy quan trọng nhất làm nên các bản phối độc đáo của phong cách thời trang công sở. Mùa nắng, nàng tạm cất đi chiếc áo sơ mi cổ điển để mặc vào các thiết kế áo blouse cách điệu làm từ voan mỏng nhẹ in họa tiết phối cùng chân váy xếp ly dáng dài. Mỗi ngày trong tuần, bản phối này đều có thể thay đổi mới mẻ chỉ bằng cách đổi màu sắc của váy và áo.

Bên cạnh đó, các mẫu váy midi kết hợp kỹ thuật xếp ly ở từng phần riêng lẻ hoặc đa vị trí tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Các nếp gấp xếp ly tạo nên độ xòe nhẹ nhàng, mỗi bước chân chuyển động của nàng đều trở nên uyển chuyển, thanh thoát hơn - những yếu tố làm nên vẻ ngoài cuốn hút, sự tự tin và duyên dáng nơi quý cô công sở.

Phối váy xếp ly cùng thắt lưng da bản nhỏ, áo họa tiết đính nơ trắng mang đến hình ảnh hoàn hảo - cân bằng được sự chuyên nghiệp và vẻ đẹp hiện đại nơi văn phòng công sở

ẢNH: CHICLAND

Chi tiết xếp ly hai bên hông trên thiết kế váy dáng dài tạo hiệu ứng thị giác đầy đặn hơn cho phần hông và vòng 3, qua đó tạo hiệu ứng phần eo được "thu nhỏ" thon gọn hơn. Nàng tỏa sáng trong hình ảnh vừa quyến rũ vừa tràn đầy sự tự tin

ẢNH: LAMER

Xếp ly là một kỹ thuật cổ điển trong thời trang nhằm tạo nên khả năng hack dáng cho mọi loại trang phục. Váy xếp ly màu xanh đen phối thắt lưng, giày và túi trắng tạo hình ảnh tương phản nổi bật, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: LAMER

Hai cấu trúc xếp ly to nhỏ cùng tạo nên điểm nhấn khác biệt cho bản phối màu be. Các nếp gấp ly tăm khéo léo tạo hiệu ứng thon gọn tự nhiên cho phần eo, mang đến sự chuyển tiếp nhẹ nhàng cho phần tùng váy xếp ly trên chất vải xuyên thấu

ẢNH: LAMER

Nàng làm chủ phong cách công sở qua những bản phối tối giản nhưng tinh tế, làm nổi bật phong thái tự tin, sự điềm tĩnh và gu thời trang sành điệu, trendy

ẢNH: CHICLAND

Mỗi bản phối váy xếp ly đều khéo léo lôi cuốn sự chú ý qua những nếp gấp vừa mềm mại, giàu nữ tính vừa đầy kiêu kỳ. Sự kết hợp của họa tiết và đơn sắc, nữ tính và cá tính tạo nên góc nhìn đa chiều về phong cách thời trang của nàng

ẢNH: CHICLAND

Điểm nhấn sáng tạo được tập trung vào hai đường gấp nếp tự nhiên trên phần thân trước. Trong mẫu đầm liền màu xanh nhạt, nàng khẳng định khí chất quý phái, sang trọng qua lựa chọn trang phục xếp ly đắt giá

ẢNH: DICI CLOTHING

Khi được kết hợp hài hòa, các đường xếp nếp trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài cuốn hút. Bất kể độ tuổi, bất kể phong cách thời trang, trang phục xếp ly luôn có thể trở thành "chân ái" của mọi quý cô

ẢNH: DICI CLOTHING


váy xếp ly chân váy xếp ly Xếp ly xếp nếp trang phục xếp ly

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo

Denim on denim: Công thức phối đồ cá tính chưa bao giờ lỗi mốt

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn

Chỉ cần một chiếc kính mát, nàng đã có thể 'nâng hạng' diện mạo mùa hè

