Váy xếp ly, khi nét điệu đà trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài cuốn hút

Váy xếp ly không bao giờ vắng mặt trên bản đồ xu hướng thời trang phái nữ. Mùa này, nàng có thể diện chân váy xếp ly và áo voan hoa đi làm công sở, diện đầm xếp ly cho các sự kiện trang trọng hay tham dự tiệc tối.
Thời trang xếp ly, gấp nếp vẫn luôn có vị thế vững chắc trong việc xây dựng nên một tủ đồ công sở cá tính, điệu đà mang phong cách riêng. Váy xếp ly dáng midi, chân váy xếp ly là những món đồ dễ mặc, dễ phối và phù hợp với mọi độ tuổi, mọi vóc dáng.
Nàng tỏa sáng trong thiết kế váy xếp ly nơi công sở
Chân váy xếp ly là một trong số những kiểu chân váy quan trọng nhất làm nên các bản phối độc đáo của phong cách thời trang công sở. Mùa nắng, nàng tạm cất đi chiếc áo sơ mi cổ điển để mặc vào các thiết kế áo blouse cách điệu làm từ voan mỏng nhẹ in họa tiết phối cùng chân váy xếp ly dáng dài. Mỗi ngày trong tuần, bản phối này đều có thể thay đổi mới mẻ chỉ bằng cách đổi màu sắc của váy và áo.
Bên cạnh đó, các mẫu váy midi kết hợp kỹ thuật xếp ly ở từng phần riêng lẻ hoặc đa vị trí tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Các nếp gấp xếp ly tạo nên độ xòe nhẹ nhàng, mỗi bước chân chuyển động của nàng đều trở nên uyển chuyển, thanh thoát hơn - những yếu tố làm nên vẻ ngoài cuốn hút, sự tự tin và duyên dáng nơi quý cô công sở.