Vẻ đẹp kiêu kỳ từ áo ren, điểm nhấn cho phong cách hiện đại

Để có thể mang đến những chiếc áo ren đẹp, quyến rũ mà vẫn lịch sự, chỉn chu, nhiều kỹ thuật khó trong nghề may mặc đã được áp dụng để tạo nên hình ảnh người phụ nữ vừa hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ.

Một lát cắt mới đầy nữ tính cho thiết kế áo vest công sở phối ren. Chất liệu mỏng nhẹ dệt họa tiết được dựng phom trên dáng áo hai lớp tôn dáng, kết hợp chân váy tulle xòe bồng tạo cảm giác điệu đà nhưng vẫn thanh lịch ẢNH: CHICLAND

Áo ren đâu chỉ quyến rũ và điệu đà

Là sự kết hợp của họa tiết và màu sắc, mỗi chiếc áo ren hoa được ví như một bức tranh nghệ thuật được dệt trực tiếp trên bề mặt chất liệu. Áo thắt nơ phối chân váy xếp ly và dây thắt lưng bản nhỏ là bản phối đa năng, tôn dáng hoàn hảo ẢNH: CHICLAND

Áo sơ mi ren phối chi tiết xếp ly phía thân trước, áo sơ mi ngắn tay, áo vest hai lớp với chi tiết cổ sen và đai eo, vải ren trắng phối họa tiết hoa xanh... đều có điểm chung ở lớp vải lót được xếp chồng một cách tinh tế và khéo léo.

Áo ren có thể phối cùng chân váy ren dáng bút chì, quần ren ống rộng, chân váy xếp ly đơn sắc hoặc mặc cả set phối sẵn theo gợi ý từ nhà mốt.

Sơ mi ren hoa phối chi tiết xếp ly vừa làm tăng hiệu ứng thị giác vừa khéo léo gia tăng giá trị thẩm mỹ trên một item cơ bản. Gam màu tím pastel khéo léo được phối cùng chân váy đen, tay áo ren thông thoáng và tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát ẢNH: ELISE

Áo vest tay ngắn phối ren theo cấu trúc xếp tầng tinh tế. Dáng áo crop phối chân váy dáng dài và giày cao gót tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, giúp người mặc dễ dàng ghi điểm sành điệu ẢNH: ELISE

Phối sơ mi và chân váy ren xếp ly đồng điệu khiến một ngày bình thường cũng trở nên độc đáo và đáng nhớ. Vẻ đẹp bất hủ từ vải ren được chuyển tải qua các món đồ cơ bản giúp chất liệu cổ điển này ngày càng tiệm cận với gu thời trang công sở hiện đại của đa số quý cô ẢNH: ELISE

Áo ren tay liền cổ trụ phối quần ống rộng khắc họa hình ảnh cô nàng thành thị hiện đại, cá tính nhưng vẫn đầy nữ tính và duyên dáng. Gam màu đỏ rượu sắc sảo và nổi bật khiến nàng không thể bị nhầm lẫn giữa đám đông ẢNH: ELISE

Nàng làm chủ phong cách cổ điển nơi công sở qua bản phối áo thắt nơ dáng rộng phối áo lụa hai dây và chân váy bút chì. Vẻ đẹp của hoa văn trên vải kết hợp với bảng màu trung tính đủ để làm nổi bật khí chất sang trọng, quý phái nơi người mặc ẢNH: RUE DES CHATS