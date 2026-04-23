  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
23/04/2026 16:00 GMT+7

Vòng tay đá không chỉ là món trang sức đơn thuần mà còn được xem là phụ kiện mang lại may mắn và thịnh vượng cho người sở hữu. Từ xa xưa, những loại đá quý đã được ưa chuộng bởi vẻ đẹp tinh khiết và những đường vân độc đáo không bao giờ lặp lại. Sự đa dạng về màu sắc và kiểu dáng giúp vòng tay đá dễ dàng chinh phục mọi phong cách.

Vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa của những chiếc vòng tay đá luôn có sức hút khó cưỡng, làm say đắm biết bao tín đồ thời trang.

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá - Ảnh 1.

Chiếc vòng tay đá trắng ngà với sắc màu thanh khiết như ngọc trai, những vân đá mờ ẩn hiện trên bề mặt tạo nên sự độc đáo, khác biệt cho món trang sức này. Phối cùng chiếc váy hoa nhí màu đỏ để hoàn thiện diện mạo trong trẻo ngày hè

ẢNH: @_CHANTHIE._

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá - Ảnh 2.

Chiếc vòng tay đá trắng trong với độ trong suốt như pha lê, toát lên vẻ sang trọng cho người đeo

ẢNH: @_N__NGOC.ANH

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá - Ảnh 3.

Chiếc vòng với phần nước ngọc trong suốt hòa cùng làn da của người đeo, không quá nổi bật để lấn át trang phục. Kết hợp cùng set đồ đơn giản và hạn chế phụ kiện là có thể thoải mái dạo chơi xuống phố

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá - Ảnh 4.

Chiếc vòng tay đá sắc hồng đỏ rực rỡ với độ trong suốt cao, mang đến vẻ ngoài nổi bật cho người sở hữu

ẢNH: @NHYCUTE205

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá - Ảnh 5.

Chiếc vòng với kích thước thanh mảnh kết hợp cùng sắc đỏ nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng ngần của người đeo, kết hợp với trang phục đơn sắc như trắng, kem hay be nhẹ nhàng tăng thêm sự nổi bật của chiếc vòng tay

ẢNH: @_IMCAMTU98

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá - Ảnh 6.

Chiếc vòng tay đá xanh đậm cỡ lớn với sắc màu bí ẩn và phom dáng mạnh mẽ, sắc xanh cổ điển làm nổi bật làn da của người đeo. Thiết kế bản lớn dáng cứng cáp ôm trọn lấy cổ tay kết hợp với những trang phục đơn sắc tạo nên sức hút riêng biệt

ẢNH: @_REMOLACHA

Vẻ đẹp quý phái khi phối trang phục cùng vòng tay đá - Ảnh 7.

Chiếc vòng tay đá trắng trong pha chút ánh hồng dịu dàng và độ trong suốt mang đến vẻ ngoài thanh khiết cho người sở hữu. Những đường vân đá tinh tế kết hợp hài hòa cùng màu sắc tươi mới, phối cùng áo babydoll hai dây màu trắng đơn giản nhưng không đơn điệu

ẢNH: @_INTVYY


Vòng tay vòng tay đá Phụ kiện Trang sức phụ kiện thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top