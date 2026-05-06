Thời trang 24/7

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục

Thảo Trang
06/05/2026 20:00 GMT+7

Vòng tay chunky với phom dáng bản to, màu sắc táo bạo và hiệu ứng thị giác ấn tượng đang trở lại đầy ngoạn mục, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang hiện đại.

Với thiết kế phóng khoáng, màu sắc đa dạng và chất liệu nhẹ tênh, vòng tay chunky mang lại sự thoải mái tối đa. Dù bạn theo đuổi phong cách tối giản, retro hay cá tính đường phố, những khối nhựa đầy màu sắc này sẽ giúp vẻ ngoài của bạn trở nên sinh động và có gu hơn bao giờ hết.

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa màu nâu trên chất liệu nhựa trong tạo nên một hiệu ứng màu sắc vô cùng vui tươi và hiện đại. Chất liệu nhựa cao cấp giúp vòng có độ trong suốt và bắt sáng tốt, bộ đôi vòng tay được phối cùng đầm trắng nhẹ nhàng, mang lại diện mạo thanh khiết nhưng vẫn rất nổi bật

ẢNH: @_T.TUE_

Vòng tay chunky không giới hạn trong một phong cách nhất định mà có thể linh hoạt “biến hóa” theo nhiều tinh thần thời trang khác nhau. Với phong cách tối giản, một chiếc vòng bản to sẽ trở thành điểm nhấn duy nhất trên nền trang phục trơn màu.

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 2.

Vòng tay này là sự giao thoa độc đáo giữa phom dáng chunky hầm hố và hiệu ứng bề mặt nâu bóng đầy quyền lực. Chất liệu dày dặn mang đến vẻ ngoài cứng cáp, nhưng vẫn đem lại sự thoải mái khi đeo trên tay. Sự kết hợp cùng đầm satin chấm bi tạo nên một bản phối tiểu thư ngọt ngào

ẢNH: @_JAN24.1

Với chất liệu nhựa nhẹ giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng vòng tay chunky trong những ngày hè nóng bức hay khi di chuyển ngoài trời.

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 3.

Sự phối trộn giữa một chiếc vòng màu đỏ rực cháy và một chiếc màu vân cẩm thạch trong suốt vừa cổ điển vừa phá cách. Những khối màu đối lập khi đặt cạnh nhau giúp tôn vinh làn da, phối cùng áo babydoll ca rô đỏ và chân váy đen mang lại vẻ ngoài "kẹo ngọt" nhưng không kém phần thời thượng

ẢNH: @_YENMEO.1098

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 4.

Vòng tay mang sắc trắng đục toát lên vẻ sang trọng, thiết kế bản to giúp đôi tay trông thon gọn hơn đồng thời tạo nên vẻ ngoài sắc sảo cho người diện. Chất liệu nhựa bền màu giúp bạn yên tâm sử dụng mà không lo bị xỉn màu hay kích ứng da. Phối cùng áo ôm hai dây và quần jeans mang lại phong thái của một fashionista chính hiệu

ẢNH: THENELL

So với kim loại hay đá tự nhiên, vòng chunky chất liệu nhựa mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Trọng lượng nhẹ là ưu điểm nổi bật, giúp người đeo cảm thấy thoải mái suốt cả ngày dài mà không gây áp lực lên cổ tay.

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 5.

Sắc trong suốt của mẫu vòng tay này mang đến hơi thở phóng khoáng. Thiết kế bản lớn giúp món phụ kiện này trở nên nổi bật trên cổ tay. Khi được phối cùng áo hai dây cổ chữ V và chân váy lửng, tạo nên một tổng thể đơn giản nhưng cực kỳ có điểm nhấn

ẢNH: @_ITSTHIPPPP

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 6.

Sự phối hợp giữa vòng chunky với áo dài lụa hồng cùng tông tạo nên vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sắc hồng ngọt ngào trên chất liệu nhựa trong suốt mang lại vẻ đẹp nữ tính, vòng có thiết kế mềm mại với các góc cạnh được bo tròn tinh tế, không gây vướng víu hay khó chịu khi đeo lâu

ẢNH: @_LAMINEE.99

Một trong những lý do khiến vòng tay chunky được yêu thích chính là khả năng kết hợp màu sắc đa dạng. Từ những gam trung tính như nâu, trắng đến các tông rực rỡ như đỏ, mỗi sắc thái đều có thể dễ dàng hòa quyện với nhiều bảng màu khác nhau.

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa hai chiếc vòng bản to giúp cổ tay trở thành tâm điểm của sự chú ý, thể hiện rõ nét cá tính độc lập của người mặc. Chất liệu nhựa acrylic bền bỉ giúp bạn dễ dàng mang theo trong mọi chuyến đi chơi hay dạo phố mà không sợ va đập. Bản phối cùng áo khoác sơ mi và quần jeans lửng mang lại diện mạo vô cùng "cool" và bụi bặm

ẢNH: @_LAMINEE.99

Vòng tay chunky: Phụ kiện phá cách nâng tầm mọi trang phục- Ảnh 8.

Chiếc vòng chunky màu đỏ pha trộn vân đen uốn lượn đầy nghệ thuật, phom dáng chunky bản lớn cùng màu sắc trầm ấm giúp phụ kiện này dễ dàng bắt nhịp với các món đồ khác. Phối cùng đầm trắng càng tôn lên sự thu hút của những phụ kiện đỏ

ẢNH: @_LAMINEE.99

Vòng tay chunky chính là câu trả lời hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự mới mẻ và phá cách trong trang phục hằng ngày. Hãy để những khối màu chunky giúp bạn tự tin tỏa sáng và khẳng định cá tính thời trang độc bản của mình.

Vòng tay vòng tay chunky Phụ kiện vòng tay nhựa vóng tay bằng đá

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

