Thời trang 24/7

Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là 'màu quyền lực' năm 2026?

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
04/03/2026 22:00 GMT+7

Xu hướng sống tối giản thúc đẩy sự ưa chuộng các thiết kế đa năng, linh hoạt trong sử dụng, đặc biệt khi kết hợp những cặp màu dẫn đầu xu hướng năm 2026 đầy tinh tế và hài hòa.

Những thiết kế váy cưới và lễ phục vốn gắn với không gian nghi lễ trang trọng đang được tái cấu trúc trong mùa mốt năm 2026 theo hướng đa năng hơn. Với phom dáng linh hoạt và cách xử lý chất liệu tinh tế, chúng không còn giới hạn trong khuôn khổ bridal mà có thể chuyển hóa thành trang phục dạ tiệc hoặc những bộ trang phục phù hợp cho các sự kiện, không gian nghệ thuật đương đại.

Các gam màu xu hướng của năm như xanh xô, vàng bơ, nâu be ấm, hồng xám, hồng cam hay xanh lam pha ngọc... cũng được vận dụng tinh tế, tạo nên dấu ấn thời trang cá nhân vừa thanh lịch vừa khác biệt.

Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 1.
Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 2.

Đặt trong bảng màu 2026, các trang phục mang cảm hứng lễ hội từ chất liệu đến kiểu dáng thuộc nhóm nâu be ấm - golden neutral đang rất được ưa chuộng vì vừa sang vừa dễ phối lại đa năng, tiện dụng

ẢNH: SARAWONG

Bảng màu năm 2026 - quyền lực của tủ đồ hiện đại

Trong nhiều thập kỷ, màu trắng gần như được "đóng khung" trong không gian lễ cưới. Tuy nhiên, bước sang 2026, những gam màu như xanh xô, vàng bơ, nâu be ấm, hồng xám hay hồng cam... đã vượt khỏi giới hạn biểu tượng để trở thành bảng màu chủ đạo của phong cách đường phố và thời trang công sở. Sự dịch chuyển này không chỉ là thay đổi thẩm mỹ, mà phản ánh tinh thần sống tối giản, linh hoạt và giàu cá tính của thời đại mới.

Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 3.
Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 4.
Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 5.

Trên sàn diễn quốc tế, các thiết kế mang gam màu xu hướng cùng chất liệu đặc trưng của lễ phục xuất hiện với tần suất dày đặc: từ suit may đo sắc nét, trench coat tối giản đến váy maxi, midi mềm mại

ẢNH: ERMANNO SCERVINO

Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 6.
Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 7.
Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 8.

Nếu trước đây tím, xanh ngọc hay hồng ấm bị xem là khó phối, thì nay chúng trở thành nền tảng tôn vinh phom dáng và cấu trúc. Không cần chi tiết cầu kỳ, trang phục vẫn ghi dấu bằng phom chuẩn xác, chất liệu cao cấp và xử lý bề mặt tinh tế

ẢNH: GIANGKYO FASHION

Từ trang phục cưới đến phong cách đường phố: 'quiet luxury' trong những sắc độ mới

Trong bối cảnh đề cao tính bền vững và giá trị sử dụng lâu dài, bảng màu 2026 như xanh xô, nâu be ấm hay xanh ngọc pha lam trở thành lựa chọn linh hoạt cho tủ đồ hiện đại. Một chiếc sơ mi hồng ấm hay áo dài cách tân xanh sage có thể phối cùng quần ống đứng cho diện mạo thanh lịch ban ngày, và vẫn phù hợp khi xuất hiện tại những buổi tiệc tối.

Trong khi đó, phong cách đường phố cũng chứng kiến những bản phối "total tone" đầy chiều sâu: layering các sắc độ xanh, be và hồng xám để tạo hiệu ứng thị giác tinh tế. Sự khác biệt nằm ở chất liệu - linen phóng khoáng, cotton poplin gọn gàng, lụa satin sang trọng. 

Từ tiệc cưới đến đời sống thường nhật, bảng màu mới không còn bị ràng buộc bởi nghi thức, mà trở thành tuyên ngôn của sự tinh giản, hiện đại và bản lĩnh thẩm mỹ năm 2026.

Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 9.
Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 10.
Xanh xô, hồng cam hay phớt tím mới là "màu quyền lực" năm 2026? - Ảnh 11.

Những thiết kế đa dạng, giàu tính ứng dụng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của tín đồ thời trang hiện đại. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa gam màu xu hướng, chất liệu cao cấp và phom dáng linh hoạt, trang phục có thể phù hợp từ tiệc tối, sự kiện đến các dịp lễ trang trọng mà vẫn giữ được dấu ấn thẩm mỹ riêng

ẢNH: 21SIX

năm 2026 xu hướng Bảng màu màu xu hướng bridal trang phục cưới

