Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu

Mùa thu 2025 đang chậm rãi tiến vào từng ô cửa nhỏ, từng ngõ phố, con đường hay mọi khoảng mênh mang. Váy dáng dài lý tưởng cho tiết trời dịu mát nhẹ nhàng đặc trưng của mùa, khi nàng có thể từ công sở bước vào những buổi gặp gỡ, xuống phố đi dạo sau giờ tan tầm hay dự tiệc cùng bạn bè.

Đầm màu xám phối cổ thủy thủ viền trắng tạo nên nét duyên dáng riêng cho người mặc, kết hợp cùng điểm nhấn ở chi tiết xếp ly, cúc trang trí ẢNH: OYSTER

Chọn váy dáng dài mùa thu - ưu tiên gam màu trung tính

Váy dài màu xám bạc, nâu trầm, beige, cream... là những lựa chọn nên được ưu tiên trong mùa thu. Chúng là những đại diện tiêu biểu của gam màu trung tính và cũng là tông màu chủ đạo sẽ nắm giữ vị trí dẫn dắt xu hướng cả mùa lạnh. Do vậy nếu chọn thiết kế midi mang các màu sắc này, nàng vừa không lo lỗi mốt lại có thể mặc đi mặc lại nhiều lần.

Họa tiết chấm bi, đường kẻ sọc và gam màu xanh thiên thanh dịu mát cùng hòa quyện tạo nên thiết kế váy sơ mi dáng dài dịu dàng, thanh lịch hoàn hảo cho mùa thu ẢNH: OYSTER

Váy dáng dài họa tiết nhã nhặn, thanh lịch

Không còn không khí tưng bừng, rực rỡ của mùa hè với sự bung nở rực rỡ của vô số họa tiết hoa cỏ cỡ lớn, mùa thu dành sự ưu ái nhiều hơn cho những thiết kế họa tiết nhã nhặn và thanh lịch. Họa tiết và màu sắc dịu nhẹ, tươi vui trên trang phục có thể giúp tinh thần nàng trở nên thư thái, dễ chịu hơn, dáng vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp và ưa nhìn hơn.

Đầm hoa tông vàng tươi sáng được bổ sung thêm chi tiết cổ bẻ và nẹp cúc cài phía trước. Bảng màu này là lời gợi nhắc mạnh mẽ về vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu, là nơi trang phục cất tiếng nói phong cách ẢNH: LINH BUI

Thiết kế phối cổ sen, cổ sơ mi luôn thanh lịch, sang trọng

Thời tiết chuyển mình chỉ là một trong số rất nhiều lý do để quý cô "bỏ vào giỏ" những chiếc váy dài phối cổ lá sen, cổ sơ mi cách điệu, cổ nhọn, cổ thủy thủ viền bèo... Các chi tiết nhỏ độc đáo này vừa tạo nên dáng vẻ thanh lịch đặc trưng, vừa khéo léo "điều hướng" ánh nhìn vào gương mặt và thần thái của nàng.

Những gam màu nhã nhặn, lịch thiệp trên váy áo chính là tiền đề để nàng dễ dàng trổ tài kết hợp cùng các mẫu giày và túi phù hợp ẢNH: OYSTER

Họa tiết nanh sói được làm mới nên nữ tính và mềm mại hơn. Thiết kế midi tay ngắn phối cổ nơ vừa vặn cho phong cách công sở, dạo phố ẢNH: OYSTER

Váy dài đa nhiệm phù hợp nhiều không gian

Dù là đi học hay đi làm, đi chơi, dạo phố hay dự tiệc, một chiếc váy dáng dài đa nhiệm đều có thể "cân" đẹp mọi tình huống. Để có thể chọn đúng những thiết kế này, quý cô nên quan sát để tìm ra đặc điểm chung nhất từ các trang phục yêu thích thường ngày. Đây chính là "chìa khóa" quan trọng giúp nàng sở hữu một tủ đồ chất lượng dù số lượng khiêm tốn.

Gam màu kem cực kỳ sang trọng và quý phái được làm mới trên thiết kế dáng chữ A cổ điển. Chi tiết cổ V đính nơ thêm phần duyên dáng là gợi ý cho chiếc váy dự tiệc, trang phục thảm đỏ, sự kiện hoặc cho những buổi hội họp ẢNH: RẬP

Ưu tiên cho cảm nhận của cơ thể

Dù là đi học, đi làm mỗi ngày hay buổi hẹn cuối tuần, một sự kiện nội bộ hay thảm đỏ trang trọng thì điều mà nàng cần đặt ưu tiên nhất vẫn là cảm nhận của chính mình. Trang phục đẹp, sang, xịn nhưng không gây nên sự khó chịu hay bất tiện cho người mặc chính là chiếc váy hoàn hảo nhất.

Đầm midi màu nâu sô cô la vải linen tự nhiên thoáng mát và dịu nhẹ với làn da. Thiết kế có những chi tiết nhún xếp mềm mại, nữ tính và hợp với nhiều không gian ẢNH: THUONGBOO



