  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/08/2025 14:00 GMT+7

Mọi cô gái đều có thể tận hưởng đặc quyền mặc đẹp mỗi ngày chỉ nhờ vào tài năng và sự khéo léo trong cách chọn trang phục. 5 gợi ý giúp nàng xinh đẹp cả tuần dưới đây bao gồm những chiếc váy dáng dài trang nhã, thanh lịch và linh hoạt để cùng nàng hoàn thiện phong cách năng động và trẻ trung.

Mùa thu 2025 đang chậm rãi tiến vào từng ô cửa nhỏ, từng ngõ phố, con đường hay mọi khoảng mênh mang. Váy dáng dài lý tưởng cho tiết trời dịu mát nhẹ nhàng đặc trưng của mùa, khi nàng có thể từ công sở bước vào những buổi gặp gỡ, xuống phố đi dạo sau giờ tan tầm hay dự tiệc cùng bạn bè.

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 1.

Đầm màu xám phối cổ thủy thủ viền trắng tạo nên nét duyên dáng riêng cho người mặc, kết hợp cùng điểm nhấn ở chi tiết xếp ly, cúc trang trí

ẢNH: OYSTER

Chọn váy dáng dài mùa thu - ưu tiên gam màu trung tính

Váy dài màu xám bạc, nâu trầm, beige, cream... là những lựa chọn nên được ưu tiên trong mùa thu. Chúng là những đại diện tiêu biểu của gam màu trung tính và cũng là tông màu chủ đạo sẽ nắm giữ vị trí dẫn dắt xu hướng cả mùa lạnh. Do vậy nếu chọn thiết kế midi mang các màu sắc này, nàng vừa không lo lỗi mốt lại có thể mặc đi mặc lại nhiều lần.

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 2.

Họa tiết chấm bi, đường kẻ sọc và gam màu xanh thiên thanh dịu mát cùng hòa quyện tạo nên thiết kế váy sơ mi dáng dài dịu dàng, thanh lịch hoàn hảo cho mùa thu

ẢNH: OYSTER

Váy dáng dài họa tiết nhã nhặn, thanh lịch

Không còn không khí tưng bừng, rực rỡ của mùa hè với sự bung nở rực rỡ của vô số họa tiết hoa cỏ cỡ lớn, mùa thu dành sự ưu ái nhiều hơn cho những thiết kế họa tiết nhã nhặn và thanh lịch. Họa tiết và màu sắc dịu nhẹ, tươi vui trên trang phục có thể giúp tinh thần nàng trở nên thư thái, dễ chịu hơn, dáng vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp và ưa nhìn hơn.

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 3.

Đầm hoa tông vàng tươi sáng được bổ sung thêm chi tiết cổ bẻ và nẹp cúc cài phía trước. Bảng màu này là lời gợi nhắc mạnh mẽ về vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu, là nơi trang phục cất tiếng nói phong cách

ẢNH: LINH BUI

Thiết kế phối cổ sen, cổ sơ mi luôn thanh lịch, sang trọng

Thời tiết chuyển mình chỉ là một trong số rất nhiều lý do để quý cô "bỏ vào giỏ" những chiếc váy dài phối cổ lá sen, cổ sơ mi cách điệu, cổ nhọn, cổ thủy thủ viền bèo... Các chi tiết nhỏ độc đáo này vừa tạo nên dáng vẻ thanh lịch đặc trưng, vừa khéo léo "điều hướng" ánh nhìn vào gương mặt và thần thái của nàng.

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 4.
Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 5.

Những gam màu nhã nhặn, lịch thiệp trên váy áo chính là tiền đề để nàng dễ dàng trổ tài kết hợp cùng các mẫu giày và túi phù hợp

ẢNH: OYSTER

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 6.

Họa tiết nanh sói được làm mới nên nữ tính và mềm mại hơn. Thiết kế midi tay ngắn phối cổ nơ vừa vặn cho phong cách công sở, dạo phố

ẢNH: OYSTER

Váy dài đa nhiệm phù hợp nhiều không gian

Dù là đi học hay đi làm, đi chơi, dạo phố hay dự tiệc, một chiếc váy dáng dài đa nhiệm đều có thể "cân" đẹp mọi tình huống. Để có thể chọn đúng những thiết kế này, quý cô nên quan sát để tìm ra đặc điểm chung nhất từ các trang phục yêu thích thường ngày. Đây chính là "chìa khóa" quan trọng giúp nàng sở hữu một tủ đồ chất lượng dù số lượng khiêm tốn.

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 7.

Gam màu kem cực kỳ sang trọng và quý phái được làm mới trên thiết kế dáng chữ A cổ điển. Chi tiết cổ V đính nơ thêm phần duyên dáng là gợi ý cho chiếc váy dự tiệc, trang phục thảm đỏ, sự kiện hoặc cho những buổi hội họp

ẢNH: RẬP

Ưu tiên cho cảm nhận của cơ thể

Dù là đi học, đi làm mỗi ngày hay buổi hẹn cuối tuần, một sự kiện nội bộ hay thảm đỏ trang trọng thì điều mà nàng cần đặt ưu tiên nhất vẫn là cảm nhận của chính mình. Trang phục đẹp, sang, xịn nhưng không gây nên sự khó chịu hay bất tiện cho người mặc chính là chiếc váy hoàn hảo nhất.

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu- Ảnh 8.

Đầm midi màu nâu sô cô la vải linen tự nhiên thoáng mát và dịu nhẹ với làn da. Thiết kế có những chi tiết nhún xếp mềm mại, nữ tính và hợp với nhiều không gian

ẢNH: THUONGBOO


váy dáng dài Váy dài đầm dáng dài Họa tiết váy dự tiệc

Bài viết khác

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top