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Xu hướng màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/06/2026 08:00 GMT+7

Không cần quá nhiều màu sắc nổi bật, bảng màu trung tính vẫn chiếm trọn lòng tin của các tín đồ thời trang nhờ sự tinh tế ngầm. Mời nàng khám phá xu hướng phối đồ màu trung tính để tự mình làm chủ mọi phong cách.

Vì sao màu trung tính trở thành xu hướng bất bại?

Xu hướng phối đồ màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung - Ảnh 1.

Set đồ tối giản sử dụng hai tông màu trung tính kinh điển là trắng và xanh ô liu mang đến cảm giác dịu mát, dễ chịu và trẻ trung. Chân váy dài xếp tầng bất đối xứng phá cách nhẹ nhàng mà vẫn trang nhã, phối cùng áo thun trắng thay cho sơ mi truyền thống, snekears và tất cao cổ tạo hình ảnh năng động và phóng khoáng. Khi phối thêm blazer hoàn hảo cho phong cách văn phòng

ẢNH: NEM FASHION

Gam màu trung tính sở hữu những đặc tính tuyệt vời - tính bền vững vì không bao giờ lỗi mốt, dễ dàng kết hợp mọi màu sắc, mọi thiết kế. Bên cạnh đó các tông màu này còn mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế theo cách ngầm mà không cần phô trương.

Làm chủ các bản phối công sở thanh lịch - chuyên nghiệp nhưng không bị già

Xu hướng phối đồ màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung - Ảnh 2.

Áo tay chờm cổ đức đai eo màu nâu nhạt phối chân váy xếp ly dáng dài màu kem tạo diện mạo hài hòa và sang trọng cho nàng công sở

ẢNH: SEYCHAS

Công thức 1: Áo kiểu cách điệu và quần tây ống suông

Các mẫu áo lịch sự như sơ mi, blouse, áo cách điệu mang tông màu trung tính dễ dàng phối cùng chân váy xếp ly, quần tây ống suông... tạo thành bản phối thanh lịch và chuyên nghiệp.

Công thức 2: Áo thun trắng và chân váy xếp tầng

Khi muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu và thoáng mát hơn, quý cô có thể thay thế sơ mi bằng áo thun trắng, áo oversized, áo lụa hai dây... phối cùng chân váy xếp tầng, chân váy vạt đắp, quần jeans ống rộng... Bản phối mát nhẹ và phóng khoáng này có thể ứng dụng cả cho phong cách đường phố và phong cách công sở chỉ với một chi tiết - sử dụng thêm thắt lưng da, blazer hoặc gile khoác ngoài làm tăng thêm phần chỉn chu.

Xu hướng phối đồ màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung - Ảnh 3.

Màu beige và vàng pastel kết hợp mang đến làn gió mát lành cho bản phối mùa hè. Cả áo và chân váy đều là những item dáng suông rộng, chất vải mềm nhẹ thoáng khí được kết hợp thêm kính mát và túi màu nâu caramel làm điểm nhấn

ẢNH: ELISE

Bí quyết nâng tầm bản phối màu trung tính

Sử dụng trang sức ánh kim để tạo điểm nhấn cho các bản phối màu trung tính tối giản; hoặc kết hợp 80% trang phục là màu trung tính, 20% là màu nổi bật trên túi, giày hoặc kính mát. Ngoài ra, hãy luôn chú trọng phom dáng và chất liệu - khi trang phục mang gam màu tối giản thì đường may phẳng phiu, chất vải cao cấp sẽ tạo thành điểm thu hút của trang phục.

Xu hướng phối đồ màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung - Ảnh 5.

Sự hài hòa của tỷ lệ màu sắc tổng thể và gam màu điểm nhấn sẽ tạo nên sức hút riêng cho từng bản phối

ẢNH: ELISE

Xu hướng phối đồ màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung - Ảnh 6.

Bản phối street style với váy dáng suông tông màu xanh than tối giản kết hợp cùng giày Mary Jane đen. Trang phục là sự kết hợp vừa vặn giữa nét mộc mạc và phá cách từ chi tiết dây đan giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè

ẢNH: HAPPY ZOO

Trẻ trung xuống phố cùng các bản phối phóng khoáng, năng động

Hãy phối đồ xuống phố theo cách tự do và đầy cảm hứng qua sự tương phản của áo crop top/áo hai dây và quần cargo, quần jeans hay chân váy satin. Váy suông linen và giày búp bê, sneakers và mũ lưỡi trai mang đến diện mạo vừa năng động vừa cá tính, hợp với những buổi đi dạo hay hẹn hò cà phê cuối tuần.

Xu hướng phối đồ màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung - Ảnh 7.
Xu hướng phối đồ màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung - Ảnh 8.

Mỗi bản phối xuống phố là một lát cắt thú vị cho thấy tư duy thời trang và gu thẩm mỹ riêng của nàng

ẢNH: HAPPY ZOO

Có thể thấy trang phục màu trung tính không hề nhàm chán mà các item này chính là một nguồn tài nguyên phong phú để nàng thỏa sức sáng tạo theo cá tính. Hãy thử các công thức phối đồ màu trung tính bên trên để F5 phong cách ngay hôm nay!

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