Xu hướng phối đồ sắc xanh đi biển đầy nổi bật

Không hề kén dáng hay kén tuổi, sắc xanh dương chính là bí quyết giúp diện mạo của phái đẹp luôn giữ được nét tươi trẻ. Những tông xanh pastel luôn có sức hút đặc biệt bởi cảm giác dịu mắt và đầy nữ tính. Không quá rực rỡ nhưng đủ nổi bật giữa nắng vàng và biển xanh, gam màu này giúp tổng thể trang phục trở nên dịu dàng hơn.

Chiếc quần mang gam màu xanh nổi bật với chi tiết đường xếp nếp bèo nhún độc đáo. Kết hợp ăn ý cùng chiếc áo bra màu đen, khoác thêm sơ mi cách điệu mỏng bên ngoài càng thêm tôn dáng ẢNH: @LINH.OWII

Sau nhiều mùa thời trang đề cao sự tối giản, người mặc ngày càng hướng đến những trang phục mang lại cảm giác thư giãn và kết nối với thiên nhiên. Những chiếc quần ống rộng sắc xanh là đại diện hoàn hảo cho tinh thần ấy, tạo cảm giác dễ chịu cho cả người mặc lẫn người đối diện.

Quần ống rộng màu xanh với chất liệu voan thoáng nhẹ khi mặc. Kết hợp cùng áo crop top tay phồng hoàn thiện vẻ ngoài đi biển đầy phóng khoáng ẢNH: @AUBEDELI_STUDIO

Với set trang phục hay bikini đi biển hai mảnh làm mới bằng bảng màu xanh biển, chỉ cần thay đổi phụ kiện hoặc cách layer, người mặc có thể biến hóa từ thời thượng sang trẻ trung chỉ với một gam màu.

Set váy hai mảnh quyến rũ với áo dáng crop top hai dây xếp nếp nhẹ nhàng phối cùng chân váy dài xẻ tà cao. Gam màu xanh thời thượng không chỉ mang lại cảm giác dịu mát tựa đại dương mà còn có ưu điểm tôn da ẢNH: @QUYNHRIVIU_

Set đồ đi biển nổi bật với thiết kế nhún bèo đồng bộ gồm áo bikini hai dây và quần shorts cạp cao. Gam màu xanh pastel dịu mắt, chỉ cần thêm một số phụ kiện nhỏ xinh như khăn ren đội đầu hay dép xỏ ngón cùng tông trang phục dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @LAMINEE.99

Một yếu tố khác góp phần đưa sắc xanh trở thành xu hướng là khả năng phù hợp với nhiều tông da. Sắc xanh ngọc của trang phục giúp làn da trắng thêm trong trẻo, tạo cảm giác tươi tắn cho hầu hết sắc da châu Á.

Chiếc váy xanh nhạt nổi bật với phần xếp ly tinh tế ở thân váy, kết hợp phần dây vai phối ren nữ tính. Chỉ cần kết hợp cùng mũ rộng vành và một vài món trang sức tinh giản là có thể tự tin dạo biển ngày hè ẢNH: THUYTHNG__

Áo crop top màu xanh cổ búp bê thêu hoa với phần tay áo phồng xếp nếp cổ điển. Kết hợp cùng chiếc quần ngắn trắng giúp tôn vóc dáng năng động ngày hè ẢNH: @THUYTHNG__

Sự kết hợp giữa sắc xanh và họa tiết kẻ sọc hay ca rô đang trở thành một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè. Nếu trước đây họa tiết ca rô, kẻ sọc thường gắn liền với phong cách cổ điển hoặc preppy, thì nay được làm mới trên nền các tông xanh biển, xanh pastel hay xanh ngọc.

Thoải mái xuống biển ngày hè với quần shorts sọc xanh dịu mát, kết hợp đơn giản cùng áo quây ôm sát hoặc sơ mi cách điệu tinh tế sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để nhân đôi sự thời thượng ẢNH: @YENMEO.1098

Set trang phục năng động gồm áo bra, quần shorts và khoác ngoài là áo sơ mi gam màu xanh biển chủ đạo không thể thiếu trong những chuyến đi biển ngày hè, họa tiết kẻ sọc giúp trang phục bớt đơn điệu. Áo sơ mi khoác phù hợp với những cô nàng không quá thích sự gợi cảm ẢNH: CLOSET

Sắc xanh biển chính là lựa chọn hoàn hảo mà mọi cô nàng không thể bỏ lỡ trong mùa hè này. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn tìm được một bản phối màu xanh biển thật ưng ý để tự tin tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn dưới nắng vàng.