Xu hướng phối đồ sắc xanh đi biển đầy nổi bật

Mỗi mùa hè đến, bảng màu thời trang lại được 'làm mới' bằng những gam màu gợi nhớ đến thiên nhiên, và sắc xanh dương là một trong số đó.
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Không hề kén dáng hay kén tuổi, sắc xanh dương chính là bí quyết giúp diện mạo của phái đẹp luôn giữ được nét tươi trẻ. Những tông xanh pastel luôn có sức hút đặc biệt bởi cảm giác dịu mắt và đầy nữ tính. Không quá rực rỡ nhưng đủ nổi bật giữa nắng vàng và biển xanh, gam màu này giúp tổng thể trang phục trở nên dịu dàng hơn.
Sau nhiều mùa thời trang đề cao sự tối giản, người mặc ngày càng hướng đến những trang phục mang lại cảm giác thư giãn và kết nối với thiên nhiên. Những chiếc quần ống rộng sắc xanh là đại diện hoàn hảo cho tinh thần ấy, tạo cảm giác dễ chịu cho cả người mặc lẫn người đối diện.
Với set trang phục hay bikini đi biển hai mảnh làm mới bằng bảng màu xanh biển, chỉ cần thay đổi phụ kiện hoặc cách layer, người mặc có thể biến hóa từ thời thượng sang trẻ trung chỉ với một gam màu.
Một yếu tố khác góp phần đưa sắc xanh trở thành xu hướng là khả năng phù hợp với nhiều tông da. Sắc xanh ngọc của trang phục giúp làn da trắng thêm trong trẻo, tạo cảm giác tươi tắn cho hầu hết sắc da châu Á.
Sự kết hợp giữa sắc xanh và họa tiết kẻ sọc hay ca rô đang trở thành một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè. Nếu trước đây họa tiết ca rô, kẻ sọc thường gắn liền với phong cách cổ điển hoặc preppy, thì nay được làm mới trên nền các tông xanh biển, xanh pastel hay xanh ngọc.
Sắc xanh biển chính là lựa chọn hoàn hảo mà mọi cô nàng không thể bỏ lỡ trong mùa hè này. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn tìm được một bản phối màu xanh biển thật ưng ý để tự tin tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn dưới nắng vàng.