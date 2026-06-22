Xu hướng trang điểm tối giản lên ngôi cùng các hoa hậu quốc tế

Đương kim Miss Grand All Stars 2026 khoe thần thái cuốn hút tại Việt Nam với layout trang điểm tối giản, tôn vinh tối đa đường nét tự nhiên trên gương mặt Ảnh: NVCC

Chuyến công tác tại Việt Nam mới đây của đương kim Miss Grand All Stars 2026 Vanessa Pulgarín theo lời mời của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên cạnh những bộ cánh dạ hội đính kết kỳ công, câu chuyện hậu trường quanh việc định hình phong cách, xây dựng hình ảnh cho nàng hậu quốc tế này cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, cho thấy những thay đổi rõ nét trong tư duy làm đẹp - trang điểm tối giản, tại các sân chơi nhan sắc lớn hiện nay.

Vì sao các cuộc thi hoa hậu quốc tế chuộng làn sóng trang điểm tối giản?

Thực tế, công chúng vốn quen thuộc với hình ảnh các hoa hậu xuất hiện với lớp trang điểm đậm, kỹ thuật tạo khối (contouring) sắc lẹm cùng những tông màu nổi bật nhằm tối ưu hóa hiệu ứng sân khấu hay ánh đèn flash. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thẩm mỹ quốc tế vài năm trở lại đây đã có cuộc xoay trục ngoạn mục. Vẻ đẹp mộc mạc, thần thái tự nhiên và sự hài hòa tổng thể mới là cái đích mà giới chuyên môn hướng tới.

Trong bộ ảnh thực hiện tại Việt Nam, ê kíp đã khước từ những layout mang tính trình diễn nặng nề để tập trung tôn vinh các đường nét sẵn có trên gương mặt của đương kim Miss Grand All Stars 2026. Chuyên gia trang điểm Gia Khang, người trực tiếp đồng hành cùng nàng hậu trong dự án này, chia sẻ điều khiến anh ấn tượng nhất chính là cấu trúc gương mặt cân đối và phong thái làm việc chuyên nghiệp của cô. "Điều quan trọng không phải là biến một hoa hậu thành một con người hoàn toàn khác, mà là làm sao khơi gợi, làm bật lên những giá trị, nét đẹp tự nhiên vốn có của họ", anh nhìn nhận.

Chuyên gia Gia Khang trong một lần đồng hành, định hình phong cách cho Miss Global 2023 Ashley Melendez Ảnh: NVCC

Từ tư duy đó, một phong cách trang điểm tối giản đã được áp dụng với lớp nền mỏng nhẹ như sương, tôn lên làn da khỏe khoắn, căng tràn sức sống. Đôi mắt được xử lý khéo léo bằng các gam màu trung tính để tạo độ sâu, sự cuốn hút nhưng không làm mất đi vẻ mềm mại, tự nhiên. Mái tóc uốn xoăn sóng nhẹ nhàng là mảnh ghép cuối cùng, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo với những thiết kế váy áo cầu kỳ.

Theo giới chuyên môn, sự dịch chuyển này không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành xu hướng cốt lõi tại nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế. Thay vì đóng khung các người đẹp vào khuôn mẫu hoàn hảo đến rập khuôn, các chuyên gia hiện nay chú trọng nhiều hơn đến cá tính và bản sắc riêng của mỗi cá nhân.

Tất nhiên, làm việc với các nhan sắc quốc tế chưa bao giờ là bài toán dễ dàng, đòi hỏi chuyên gia phải cực kỳ nhạy bén. Nếu các người đẹp châu Á thường sở hữu những đường nét thanh tú, mềm mại, thì các đại diện đến từ khu vực Mỹ Latin lại có cấu trúc xương góc cạnh, hốc mắt sâu và tỷ lệ gương mặt mạnh mẽ. Sự khác biệt mang tính chủng tộc này buộc chuyên gia trang điểm phải linh hoạt thay đổi kỹ thuật, thay vì áp dụng công thức chung cho tất cả.

Nhìn rộng hơn, bước chuyển mình này còn phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của công chúng. Khán giả ngày nay có xu hướng khắt khe và thực tế hơn, họ thích ngắm nhìn vẻ đẹp của một con người bằng xương bằng thịt với kết cấu da chân thật hơn là một gương mặt được trang điểm quá kỹ sau lớp phấn son. Sự phát triển của công nghệ mỹ phẩm hiện đại cũng hỗ trợ đắc lực cho xu hướng này, khi việc che khuyết điểm trở nên tinh tế, nhẹ nhàng và giàu tính ứng dụng hơn.

Mỗi gương mặt quốc tế là một bài toán khác nhau, đòi hỏi người cầm cọ phải linh hoạt thay đổi kỹ thuật để làm bật bản sắc riêng của từng người đẹp Ảnh: NVCC

Để có được cái nhìn thấu đáo và sự tự tin khi đối thoại bằng cọ vẽ với các hoa hậu quốc tế, là cả một hành trình dài tích lũy của những người làm nghề. Xuất thân từ chuyên ngành nghệ thuật tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh và từng giành giải thưởng Cây cọ vàng, Gia Khang từng bước chứng minh năng lực từ những buổi chụp hình thời trang nhỏ cho đến các sân khấu sắc đẹp lớn.

Nhiều năm qua, anh có cơ hội cọ xát và khẳng định tay nghề khi làm việc cùng nhiều biểu tượng nhan sắc quốc tế như Natalie Glebova (Miss Universe 2005), Rashmita Rasindran (Miss Charm 2024) hay Ashley Melendez (Miss Global 2023). Nhớ lại kỷ niệm làm việc cùng cựu Hoa hậu Hoàn vũ Natalie Glebova, nam chuyên gia thừa nhận bản thân từng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp trước một tượng đài nhan sắc lớn. Thế nhưng, chính khoảnh khắc những nét vẽ của mình hòa quyện ăn ý cùng thần thái đẳng cấp của nàng hậu đã mang lại câu trả lời xứng đáng cho những nỗ lực kiên trì với nghề.

Hành trình của những chuyên gia Việt đứng sau diện mạo của các hoa hậu quốc tế cho thấy, ngành công nghiệp làm đẹp trong nước không chỉ đang bắt kịp rất nhanh với dòng chảy xu hướng thế giới, mà còn khẳng định được bản sắc và tay nghề khéo léo của người Việt trên bản đồ nhan sắc quốc tế.