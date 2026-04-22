Thời trang 24/7

Yêu chiều bản thân cùng những chiếc túi xách da lộn cực 'xịn'

Thảo Trang
Thảo Trang
22/04/2026 20:00 GMT+7

Không ồn ào như da bóng hay nổi bật như kim loại ánh kim, túi xách da lộn chinh phục giới mộ điệu bằng vẻ đẹp trầm lắng nhưng đầy chiều sâu.

Túi xách da lộn từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển nhưng không kém phần gần gũi trong làng mốt. Với bề mặt mềm mịn đặc trưng và khả năng bắt sáng nhẹ nhàng, món phụ kiện này dễ dàng mang đến hơi thở ấm áp và chiều sâu cho mọi bộ trang phục.

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 1.

ẢNH: NUGU

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 2.

Chiếc túi tote làm từ chất liệu da lộn màu nâu đậm mang lại vẻ đẹp bền bỉ và vô cùng chắc chắn cho người sử dụng. Điểm nhấn quai da cao cấp không chỉ tạo sự tương phản về chất liệu mà còn tăng thêm phần sang trọng. Kích thước rộng rãi của túi tote giúp nàng thoải mái mang theo cả "thế giới" bên mình mà vẫn giữ được diện mạo chỉn chu

ẢNH: @_VAN.ANHNG_

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 3.

Túi đeo vai màu nâu với phom dáng chữ nhật cứng cáp mang lại nét đẹp thanh thoát. Bề mặt vải da lộn mịn màng kết hợp cùng đường nét tối giản tạo nên một món phụ kiện vượt thời gian. Sắc nâu nhã nhặn của túi giúp làm dịu đi những bộ trang phục có màu sắc rực rỡ hoặc bổ trợ hoàn hảo cho các tông màu trung tính

ẢNH: @_BEL_LAMI

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 4.

Túi tote màu nâu với thiết kế basic luôn là ưu tiên hàng đầu cho những ai yêu thích sự mộc mạc và hoài cổ. Chất vải da lộn dày dặn vừa đủ để bảo vệ đồ vật bên trong, vừa tạo độ rủ nhẹ tự nhiên đầy nghệ thuật. Màu nâu trung tính của túi không hề kén trang phục, giúp nàng dễ dàng biến hóa nhiều phong cách khác nhau mà không sợ lỗi mốt. Diện túi cùng áo khoác màu be và quần ống rộng kẻ sọc để sở hữu vẻ ngoài mang hơi hướng vintage nhẹ nhàng

ẢNH: @_BEL_LAMI

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 5.

Chiếc túi da lộn nhỏ gọn là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng yêu thích sự năng động và linh hoạt. Túi với kích thước khiêm tốn, chất liệu da lộn vẫn đủ sức tạo nên sự nổi bật và mang lại vẻ ngoài "có gu". Dây đeo mảnh dẻ cùng sắc nâu ngọt ngào giúp chiếc túi trở thành món phụ kiện xinh xắn, tô điểm thêm nét nữ tính cho người diện

ẢNH: @_HANNIM_

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 6.

Chiếc túi mang sắc nâu vàng nhạt, thiết kế dáng chữ nhật nằm ngang kết hợp cùng quai xách mềm mại, bề mặt da lộn bắt sáng nhẹ nhàng dưới ánh nắng, phù hợp với cô nàng ưa phong cách tối giản nhẹ nhàng

ẢNH: @_KRIXIMMI

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 7.

Túi da lộn chính là món phụ kiện "vạn năng" giúp bạn khẳng định sự tinh tế trong việc lựa chọn chất liệu trang phục. Sự ấm áp, sang trọng và mềm mại của da lộn sẽ luôn biết cách làm mới diện mạo của bạn dù ở bất cứ mùa nào trong năm

ẢNH: @THISVIBE_ANKH

Yêu chiều bản thân với túi xách da lộn đẹp và thời thượng 2026 - Ảnh 8.

Túi da lộn màu nâu cổ điển với thiết kế bản to, cấu trúc hình hộp đứng phom cứng cáp mang đến vẻ đẹp chỉn chu. Điểm cộng lớn của thiết kế này chính là phần khóa kéo kim loại chắc chắn. Sắc nâu sáng của chất liệu da lộn giúp món phụ kiện dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách

ẢNH: @_IGTRVY



túi xách da lộn túi xách Túi da Phụ kiện VINTAGE

Diện giày loafer đi học, đi làm hay dạo phố đều chuẩn phong cách

Diện giày loafer đi học, đi làm hay dạo phố đều chuẩn phong cách

Sáng tạo diện mạo mới mỗi ngày cùng chân váy trơn không lỗi mốt

Sáng tạo diện mạo mới mỗi ngày cùng chân váy trơn không lỗi mốt

5 ý tưởng áo váy đi biển quyến rũ, thú vị để nàng 'đổi gió'

5 ý tưởng áo váy đi biển quyến rũ, thú vị để nàng 'đổi gió'

Váy ren và vẻ đẹp 'nàng thơ' đang chiếm sóng mùa hè

Váy ren và vẻ đẹp 'nàng thơ' đang chiếm sóng mùa hè

Chân dài miên man nhờ những chiếc quần ống loe cá tính

Chân dài miên man nhờ những chiếc quần ống loe cá tính

Mùa hè, mùa diện áo trễ vai, áo nhún ngực

Mùa hè, mùa diện áo trễ vai, áo nhún ngực

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi

Áo blouse cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Áo blouse cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

