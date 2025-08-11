Thủ quân Thái Lan ca ngợi Bích Tuyền là 'cỗ máy ghi điểm', thừa nhận Việt Nam chơi hay

Bích Tuyền là "cỗ máy ghi điểm" thực thụ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, gây chấn động giới bóng chuyền Đông Nam Á khi đánh bại Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025. Chiến thắng này không chỉ chấm dứt chuỗi 26 trận bất bại kéo dài suốt 6 năm của đối thủ, mà còn mang về danh hiệu vô địch đầu tiên cho Việt Nam tại giải đấu.

HLV và thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì khi lần đầu bị Việt Nam đánh bại?

Chia sẻ với trang Asian Volleyball, đội trưởng Ajcharaporn Kongyot thừa nhận Việt Nam đã chơi hay hơn trong trận đấu quyết định: "Chúng tôi đã thua một trận đấu căng thẳng 2-3… không thực hiện được những pha side-out và ngăn chặn được các đợt tấn công của họ. Việt Nam đã chơi tốt hơn hôm nay. Họ có một cỗ máy điểm đích thực, có thể kết thúc pha bóng ở thời điểm quan trọng".

Đội trưởng của đội tuyển nữ Thái Lan (bìa trái) dành lời khen cho Bích Tuyền ẢNH: SAVA

Tay ghi điểm mà Ajcharaporn nhắc tới chính là Nguyễn Thị Bích Tuyền - đối chuyền của đội tuyển Việt Nam – người đã ghi tới 45 điểm ở trận này và là nhân tố quan trọng giúp đội chủ nhà lội ngược dòng. Ajcharaporn đánh giá đây là một bài học quý cho Thái Lan khi chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 trên sân nhà: "Trận thua này sẽ là bài học có giá trị để chúng tôi cải thiện và mạnh hơn ở các giải đấu tới", cô nói.

Bích Tuyền (số 10) đã ghi tới 45 điểm ở trận này ẢNH: SAVA

Đội trưởng Ajcharaporn Kongyot (số 18) của bóng chuyền nữ Thái Lan ẢNH: SAVA

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại SEA V.League 2025 là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, qua đó mở ra hy vọng mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong các cuộc đối đầu tương lai, dù Thái Lan vẫn được đánh giá là thế lực số một của khu vực.

Bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng

Cuối năm nay, cả bóng chuyền nữ Thái Lan và Việt Nam đều sẽ có hai giải đấu quan trọng, tất cả đều được tổ chức tại Thái Lan: Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22.8 đến 7.9 và SEA Games 33 dự kiến tổ chức vào tháng 12.

Thái Lan sẽ thi đấu 2 giải vào cuối năm nay trên sân nhà ẢNH: SAVA

Đội tuyển Việt Nam là một trong bốn đại diện của bóng chuyền châu Á góp mặt tại giải vô địch thế giới năm nay, bên cạnh chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Theo danh sách được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đăng ký với BTC, đội sẽ tham dự với 14 VĐV - đều là những gương mặt quen thuộc vừa góp mặt ở AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025 và SEA V.League 2025.

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ quyết tâm giành HCV ở SEA Games ẢNH: SAVA

Những cái tên nổi bật gồm Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang,…

Tại giải vô địch thế giới 2025, Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya – nơi quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới tranh tài. Trong khi đó, tại SEA Games 33, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phấn đấu để có lần đầu tiên lật đổ Thái Lan và giành HCV.