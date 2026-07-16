Tiệm mì 1.000 đồng và cách trao đi lòng tử tế

Người gieo mầm yêu thương

Tại phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ, chị Đào Ngọc Thủy, chủ một cơ sở làm đẹp, được nhiều người biết đến với tiệm mì 1.000 đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Ý tưởng ấy đến với chị sau khi biết mô hình này đã được triển khai ở nhiều địa phương. Năm 2025, khi Sóc Trăng chưa sáp nhập tỉnh, chị quyết định đưa mô hình về quê nhà.

Một gia đình là khách thân quen ghé ăn mì tại tiệm ẢNH: TGCC

Các em bé vui vẻ khi ghé ăn mì ẢNH: TGCC

Nhớ lại những ngày đầu, chị Thủy kể mình từng thấp thỏm, không biết có ai tìm đến quán hay không. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu mở cửa, tiệm đã đón đông khách. Sau 16 tháng hoạt động, mỗi ngày bếp đều nấu khoảng 300 - 400 suất mì phục vụ người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân.

Điều chị Thủy luôn tự hào là tiệm mì không nhận tiền quyên góp. Thay vào đó, các nhà hảo tâm góp nguyên liệu như rau, trứng, xúc xích, gia vị... Người góp nhiều, người góp ít, tất cả cùng chung tay để những nồi mì luôn đỏ lửa. Với chị, mỗi tô mì không chỉ giúp người ăn no bụng mà còn là cách mọi người cùng nhau sẻ chia, để điều tử tế được nối dài mỗi ngày.

Tiệm mì lúc nào cũng đông ẢNH: TGCC

Những bữa ăn ấm lòng

Đều đặn vào chiều thứ hai và thứ tư hằng tuần, từ 16 giờ 30, quán mì của chị Thủy lại đón những vị khách đầu tiên. Điều khiến nhiều người nhớ không chỉ là những tô mì nóng hổi, đầy đặn thịt và rau, mà còn là cách mọi người kiên nhẫn xếp hàng, nhường nhau từng chỗ ngồi. Để đổi bữa, có hôm quán phục vụ bánh canh, có hôm là súp cua, tất cả đều với giá 1.000 đồng.

Với những bệnh nhân hoặc người già không thể đến quán, chị Thủy lại mang từng suất ăn đến tận nơi. Sau bữa ăn, mỗi người còn được nhận thêm chiếc bánh gạo, bánh pía hay ly trà tắc miễn phí. Những món quà nhỏ nhưng đủ để nhiều người cảm nhận sự quan tâm từ chủ quán.

Bà con vui vẻ nhận phần ăn ẢNH: TGCC

Là khách quen của quán, chị Hồ Ngọc Ly, người bán vé số dạo, thường đưa các con đến ăn. Chị xúc động chia sẻ: "Đồ ăn ở đây lúc nào cũng ngon, nóng và sạch sẽ. Tôi dắt các con tới, thấy bọn nhỏ ăn no bụng, lại được các cô chú tặng thêm quà mang về, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Thật sự biết ơn chị chủ quán vì luôn nghĩ đến những người lao động nghèo như chúng tôi".

Không chỉ mở quán hai buổi mỗi tuần, sáng thứ ba, chị Thủy cùng các tình nguyện viên lại nấu khoảng 500 suất cháo thịt băm mang đến khu B, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Những suất cháo nóng giúp nhiều bệnh nhân và người nhà vơi bớt nỗi lo về bữa ăn trong những ngày điều trị.

Có lẽ, điều giữ chân nhiều người đến với tiệm mì 1.000 đồng không chỉ là mức giá tượng trưng. Đó còn là cảm giác được đón nhận bằng sự chân thành, để mỗi bữa ăn không chỉ làm ấm bụng mà còn làm ấm lòng.

Chị Thủy tặng bánh pía cho bà con ẢNH: TGCC

Của cho không bằng cách cho

Điều khiến nhiều người tò mò nhất ở quán mì của chị Thủy là mức giá 1.000 đồng. Tại sao không miễn phí hoàn toàn?

Chị mỉm cười: "Của cho không bằng cách cho".

Theo chị, khoản tiền tượng trưng ấy giúp người đến quán giữ được sự thoải mái. Họ bỏ tiền mua một bữa ăn, chứ không nhận một sự ban phát. Dù là người bán vé số, công nhân hay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ai cũng là một vị khách như nhau.

Nhưng "cách cho" không dừng lại ở đó. Người có điều kiện có thể gửi thêm vài nghìn đồng hoặc mang đến ít rau, trứng, mì, xúc xích... để góp vào căn bếp. Còn với những người không đủ 1.000 đồng, một lời cảm ơn hay nụ cười khi ra về cũng đã là điều đáng quý.

Với mức giá ấy, quán dĩ nhiên không có lãi. Mỗi ngày, chi phí duy trì khoảng 2 triệu đồng. Số tiền bán mì được dùng để mua thêm gia vị, phần còn lại chị Thủy tự bù hoặc được các nhà hảo tâm chung tay bằng nguyên liệu.

Chị Đào Ngọc Thủy (áo trắng) và những thành viên của Tiệm mì 1.000 đồng ẢNH: TGCC

Đại gia đình sống đẹp

Ở quán mì 1.000 đồng không có nhiều ranh giới giữa chủ quán và người phụ việc. Người thân, bạn bè, cô dì, chú bác... ai rảnh thì đến phụ một tay. Người nhặt rau, người nấu nước dùng, người chia tô, người dọn dẹp. Mỗi người góp một chút để căn bếp luôn đỏ lửa.

Tôi hỏi chị Thủy vì sao duy trì công việc này suốt thời gian qua. Chị chỉ cười. Điều chị mong nhất không phải là được biết đến, mà là những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm một bữa ăn tử tế. Với chị, phần thưởng lớn nhất là nhìn thấy thực khách ăn ngon miệng rồi mỉm cười ra về.

Có lẽ vì thế, tiệm mì 1.000 đồng không chỉ bán những bữa ăn giá rẻ. Điều mà nơi đây gìn giữ suốt hơn một năm qua là sự trân trọng dành cho mỗi con người, để ai bước vào quán cũng cảm thấy mình được đón tiếp như một vị khách, chứ không phải người đi nhận sự giúp đỡ.