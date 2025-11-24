Tiếp tục chung tay vì đồng bào ruột thịt

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, các cấp chính quyền từ T.Ư đến địa phương, cơ quan đoàn thể, tổ chức, nhóm thiện nguyện, và người dân cả nước cùng hướng về miền Trung với nhiều hành động thiết thực nhằm chia sẻ với đồng bào trong vùng lũ lụt sớm khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, tái thiết sau lũ lụt…

Trong đó, ngày 22.11, Báo Thanh Niên phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các tình nguyện viên cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Diên Điền (Khánh Hòa).

Người dân xã Diên Điền (Khánh Hòa) nhận các phần quà từ nhân viên Báo Thanh Niên và tình nguyện viên ẢNH: BÁ DUY

Số tiền, hàng của đợt cứu trợ này do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh chuyển tặng bà con vùng lũ 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Theo đó, tại tiệc cưới của đôi trẻ Nguyễn Phan Việt Thịnh - Maria Nguyễn Kim Nhung tổ chức vừa qua tại TP.HCM, ông Cầu và bà Oanh - cha mẹ chú rể, đã công bố quyết định đầy tính nhân văn: tặng toàn bộ 500 triệu đồng từ tiền mừng cưới của con trai giúp người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thông qua Báo Thanh Niên.

Với sự phối hợp tích cực của Công an tỉnh Khánh Hòa, trong đó Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Lê Quang Dũng; Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thượng tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã cùng đoàn cứu trợ đến các vùng ngập sâu, bị chia cắt để kịp thời trao đến cho bà con thực phẩm, nước uống để giải quyết nhu cầu cấp thiết.

Thương đồng bào mình quá !

Đó là chia sẻ chung của nhiều bạn đọc (BĐ) trong những ngày qua, khi lũ lụt lịch sử xảy ra nhiều nơi ở miền Trung. BĐ Hoai Lan chia sẻ: "Thương bà con mình quá. Lá lành đùm lá rách. Mong bà con vùng lũ sớm ổn định, trở lại cuộc sống bình thường". BĐ Trịnh Cường, người thường xuyên theo dõi và phản hồi thông tin trên Báo Thanh Niên, bày tỏ: "Tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản là rất lớn và sẽ chưa dừng lại... Giờ nhiều người cầu mong cho bà con vùng lũ, các lực lượng cứu hộ được bình an, công tác cứu hộ, cứu trợ được nhanh chóng thuận lợi. Thật quá căng nếu dự báo thời tiết hôm nay còn tiếp tục mưa". BĐ Bảo Hoàng cũng bày tỏ: "Thương quá bà con vùng lũ. Biến đổi khí hậu thật là khủng khiếp. Mong mọi người sớm vượt qua được trận lũ quá nặng nề này".

Nhiều BĐ cập nhật thông tin về lũ lụt trên báo chí hằng giờ, hằng phút… BĐ Navie Phạm chia sẻ nhói lòng: "Nước ngập tới nóc nhà. Cột điện cũng chìm. Chỉ thấy một màu nước lũ - đọc đến đây mà đã thấy cay nơi sống mũi. Màu nước lũ phải chăng là từ mới năm nay?". BĐ Nguyen Cat cũng bày tỏ: "Đọc tin mà muốn rơi nước mắt... Mong lũ mau rút. Mong bà con bình an qua thiên tai".

Xúc động các chuyến xe từ thiện đổ về rốn lũ Hòa Xuân sau trận lũ kinh hoàng

Tiếp tục trợ giúp bà con tái thiết sau lũ lụt…

"Cả nước đều vì miền Trung ruột thịt. Những đau thương mất mát do đợt lũ này gây ra là quá lớn. Sự đóng góp, cho dù là rất nhỏ nhoi của ai đó, cũng là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với bà con đang chịu quá nhiều mất mát và đau buồn... Xin cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm, những cô dì chú bác… đã hỗ trợ người dân vùng lũ. Mong tiếp tục hỗ trợ vì miền Trung, BĐ pkdalieu351 chia sẻ.

Cùng ý kiến, BĐ The Minh viết thêm: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, người dân mình đã không quản ngại điều gì mà hết lòng chung tay trợ giúp đồng bào vùng lũ. Đã và đang tích cực giúp cho "cái ăn, cái mặc"… giờ mong bà con tiếp tục chung tay cho "cái ở, cái trường, cái nghề mưu sinh…" cho người dân vùng lũ".

"Sau khi lũ rút là còn ngổn ngang bao nhiêu việc. Nhiều nhà, nhiều trường bị trôi hết sách vở, học sinh đang rất mong tập vở, bút viết, sách giáo khoa, đồng phục… để tiếp tục đến trường. Cần lắm!", BĐ Hoang Le góp ý.

Cùng đóng góp ý kiến, BĐ Hai Hieu đề nghị: "Nhà dân ở vùng lũ khi tái thiết, đề nghị nên có hỗ trợ thật nhiều, để họ có thể xây 1 tầng lầu (diện tích nhỏ thôi cũng được), để có nơi thoát thân khi lũ tràn về đột ngột không kịp trở tay. Thật tội những người phải trổ mái nhà để leo lên ngồi cả đêm cả ngày chờ cứu hộ… Có những người không trổ được mái, chỉ biết đứng trên bàn, trên tủ… mà chờ. Đây là việc khó, mong được nhà nước, các doanh nghiệp lớn vào cuộc giúp đỡ".