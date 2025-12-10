Tòa án Tối cao Mỹ sẽ trao thêm quyền cho tổng thống?

Vụ kiện trước tòa án tối cao này bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump (thuộc đảng Cộng hòa) cách chức bà Rebecca Slaughter, một thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 8.12 Ảnh: AFP

Bà Slaughter đã bị cách chức mà không có lý do và các tòa án cấp dưới đã giữ nguyên cáo buộc của bà rằng động thái này vi phạm những quy tắc do Quốc hội Mỹ đặt ra để bảo vệ thành viên của các cơ quan chính phủ mang tính độc lập. Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao do phe bảo thủ chiếm ưu thế, và phần lớn các thẩm phán dường như đứng về phía chính quyền Trump trong phiên tranh luận miệng hôm 8.12, theo AFP.

Ông John Sauer, quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ, thúc giục các thẩm phán lật ngược một phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1935 đã ngăn cản Tổng thống Mỹ khi đó Franklin Roosevelt bãi nhiệm một thành viên của FTC. Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts (theo chủ nghĩa bảo thủ), đã gọi phán quyết đó là "vỏ khô" trong phiên tranh luận miệng kéo dài hai tiếng rưỡi hôm 8.12, và cho rằng FTC ngày nay mạnh hơn đáng kể so với thập niên 1930.

Ông Sauer cho rằng tình hình hiện tại giống như có một "khoảng trống quyền lực", và tổng thống nên có thẩm quyền tùy ý bãi nhiệm các thành viên của FTC và hơn 20 cơ quan độc lập khác có cấu trúc tương tự. "Chúng tôi cho rằng Hiến pháp trao toàn bộ quyền hành pháp cho tổng thống", ông Sauer nhấn mạnh.

Trong khi đó, 3 thẩm phán theo chủ nghĩa tự do trong Tòa án Tối cao Mỹ gồm 9 thành viên bày tỏ lo ngại rằng một phán quyết có lợi cho tổng thống sẽ làm tăng đáng kể quyền lực của cơ quan hành pháp và tước bỏ sự bảo vệ khỏi ảnh hưởng chính trị của các cơ quan độc lập, theo AFP. "Kết quả của những gì ông muốn là tổng thống sẽ có quyền lực khổng lồ, không bị kiểm tra và không bị kiểm soát", Thẩm phán Elena Kagan nói với ông Sauer.

Tổng thống Trump đã cách chức bà Slaughter và một thành viên khác thuộc đảng Dân chủ tại FTC vào tháng 3, mở đường cho ông bổ nhiệm những người trung thành vào cơ quan này. Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ketanji Brown Jackson (cũng theo chủ nghĩa tự do) cho rằng sẽ là một sai lầm nếu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông Trump làm điều này. "Việc một tổng thống lên nắm quyền và sa thải tất cả các nhà khoa học, bác sĩ, nhà kinh tế và tiến sĩ, rồi thay thế họ bằng những người trung thành và những người không biết gì thực sự không vì lợi ích tốt nhất của Mỹ", bà Jackson nhấn mạnh.

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cho vụ kiện liên quan FTC vào cuối tháng 6.2026, theo AFP.