Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tòa án Tối cao Mỹ sẽ trao thêm quyền cho tổng thống?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2025 05:45 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 8.12 dường như phát tín hiệu ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở rộng quyền lực tổng thống và hạn chế tính độc lập của các cơ quan liên bang, theo AFP.

Vụ kiện trước tòa án tối cao này bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump (thuộc đảng Cộng hòa) cách chức bà Rebecca Slaughter, một thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

- Ảnh 1.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 8.12

Ảnh: AFP

Bà Slaughter đã bị cách chức mà không có lý do và các tòa án cấp dưới đã giữ nguyên cáo buộc của bà rằng động thái này vi phạm những quy tắc do Quốc hội Mỹ đặt ra để bảo vệ thành viên của các cơ quan chính phủ mang tính độc lập. Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao do phe bảo thủ chiếm ưu thế, và phần lớn các thẩm phán dường như đứng về phía chính quyền Trump trong phiên tranh luận miệng hôm 8.12, theo AFP.

Ông John Sauer, quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ, thúc giục các thẩm phán lật ngược một phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1935 đã ngăn cản Tổng thống Mỹ khi đó Franklin Roosevelt bãi nhiệm một thành viên của FTC. Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts (theo chủ nghĩa bảo thủ), đã gọi phán quyết đó là "vỏ khô" trong phiên tranh luận miệng kéo dài hai tiếng rưỡi hôm 8.12, và cho rằng FTC ngày nay mạnh hơn đáng kể so với thập niên 1930.

Ông Sauer cho rằng tình hình hiện tại giống như có một "khoảng trống quyền lực", và tổng thống nên có thẩm quyền tùy ý bãi nhiệm các thành viên của FTC và hơn 20 cơ quan độc lập khác có cấu trúc tương tự. "Chúng tôi cho rằng Hiến pháp trao toàn bộ quyền hành pháp cho tổng thống", ông Sauer nhấn mạnh.

Trong khi đó, 3 thẩm phán theo chủ nghĩa tự do trong Tòa án Tối cao Mỹ gồm 9 thành viên bày tỏ lo ngại rằng một phán quyết có lợi cho tổng thống sẽ làm tăng đáng kể quyền lực của cơ quan hành pháp và tước bỏ sự bảo vệ khỏi ảnh hưởng chính trị của các cơ quan độc lập, theo AFP. "Kết quả của những gì ông muốn là tổng thống sẽ có quyền lực khổng lồ, không bị kiểm tra và không bị kiểm soát", Thẩm phán Elena Kagan nói với ông Sauer.

Tổng thống Trump đã cách chức bà Slaughter và một thành viên khác thuộc đảng Dân chủ tại FTC vào tháng 3, mở đường cho ông bổ nhiệm những người trung thành vào cơ quan này. Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ketanji Brown Jackson (cũng theo chủ nghĩa tự do) cho rằng sẽ là một sai lầm nếu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông Trump làm điều này. "Việc một tổng thống lên nắm quyền và sa thải tất cả các nhà khoa học, bác sĩ, nhà kinh tế và tiến sĩ, rồi thay thế họ bằng những người trung thành và những người không biết gì thực sự không vì lợi ích tốt nhất của Mỹ", bà Jackson nhấn mạnh.

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cho vụ kiện liên quan FTC vào cuối tháng 6.2026, theo AFP.

Tin liên quan

Ông Trump nói ông Zelensky 'chưa sẵn sàng' chấp thuận kế hoạch hòa bình

Ông Trump nói ông Zelensky 'chưa sẵn sàng' chấp thuận kế hoạch hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chưa chấp thuận kế hoạch hòa bình do ông đề xuất, dù Ukraine khẳng định quyết tâm tiếp tục làm việc thiện chí với phía Mỹ.

Trung Quốc lên tiếng về chiến lược an ninh quốc gia Mỹ

Tổng thống Trump nói châu Âu đi theo 'hướng xấu'

Khám phá thêm chủ đề

tổng thống Tranh luận Hiến pháp Đảng dân chủ Trump Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận