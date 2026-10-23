TP.HCM khen thưởng 70 tác phẩm xuất sắc trong quý 3/2026

Chiều 23.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP.HCM trong quý 3/2026.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết trong quý 3, hội đồng đón nhận 249 tác phẩm của các cơ quan báo chí. Các tác phẩm có chiều sâu, tiếp cận đa dạng, phản ánh sinh động các vấn đề thực tiễn đời sống thành phố. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, ban tổ chức xét chọn, trao hỗ trợ cho 70 tác phẩm.

Trong quý 3/2026, Báo Thanh Niên vinh dự có 7 tác phẩm được khen thưởng, trao hỗ trợ động viên.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi trao đổi các nội dung cần tập trung truyền thông trong quý 4/2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trao đổi các nội dung trọng tâm cần tập trung truyền thông thời gian tới, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, hội đồng xét chọn cũng khuyến khích các bài viết động viên, khích lệ, phân tích, đề xuất giải pháp về mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách. "TP.HCM giao các sở ngành ngoài nhiệm vụ chính trị thì phải gắn với mục tiêu tăng trưởng. Đơn cử như ngành văn hóa thể thao, sắp tới tổ chức 2 sự kiện lớn gồm Đại hội Thể thao toàn quốc và Ngày Văn hóa Việt Nam", ông Hồi nói thêm.

Đặc biệt, diễn đàn kinh tế mùa thu tổ chức vào cuối tháng 10.2026 với sự tham dự của Thủ tướng, lãnh đạo một số quốc gia, tập đoàn, chuyên gia kinh tế cũng là một nội dung quan trọng.

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên cùng các tác giả có tác phẩm được khen thưởng trong quý 3/2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong các tháng cuối năm, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị đẩy mạnh thông tin hoạt động an sinh xã hội, vui chơi giải trí, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, việc xây dựng nghị quyết của HĐND TP.HCM.

Ông Hồi cho biết TP.HCM sẽ tính toán bổ sung thêm số lượng, thể loại tác phẩm khen thưởng hằng quý, mở rộng đối tượng tham gia giải báo chí thành phố phù hợp bối cảnh mới.

Ban tổ chức khen thưởng các tác giả có tác phẩm được hỗ trợ ở nhóm I, thể loại phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khen thưởng các tác phẩm nhóm II, thể loại diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khen thưởng các tác phẩm nhóm III, thể loại chính luận ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khen thưởng các tác phẩm ở nhóm IV, thể loại phóng sự ảnh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khen thưởng các tác phẩm ở nhóm V, thể loại tin ảnh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khen thưởng tác phẩm nhóm VI, thể loại báo chí đa phương tiện ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG



