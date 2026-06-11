TP.HCM nghiên cứu làm video hướng dẫn người dân cách chạy xe ở nút giao nhiều tầng

Chiều 11.6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, phóng viên đã đặt câu hỏi về tình trạng người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua các nút giao khác mức quy mô lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chủ trì họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết trong quá trình triển khai các dự án nút giao khác mức như cầu vượt, hầm chui... Sở Xây dựng luôn phối hợp các chủ đầu tư ngay từ giai đoạn thẩm định thiết kế nhằm bảo đảm hệ thống chiếu sáng công cộng và hạ tầng kỹ thuật tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Tuy nhiên, tại một số dự án trong thời gian tổ chức phân luồng giao thông tạm phục vụ thi công hoặc giai đoạn mới đưa vào khai thác, việc cập nhật hệ thống hướng dẫn phân luồng từ xa đôi lúc chưa theo kịp diễn biến thực tế của lưu lượng phương tiện.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, các đơn vị chức năng và cơ quan báo chí, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống hướng dẫn giao thông.

"Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan báo đài để nghiên cứu giải pháp tuyên truyền theo phương thức mô phỏng nút giao và chỉ dẫn các hướng lưu thông bằng các video mô phỏng nút giao, hướng dẫn các hướng lưu thông một cách trực quan, sinh động để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tránh lúng túng khi đi qua các nút giao lớn", ông Hợp thông tin.

Rà soát thêm chiếu sáng tại các nút giao phức tạp

Liên quan phản ánh về hệ thống chiếu sáng tại các nút giao lớn như ngã ba Cát Lái hay khu vực đường Nguyễn Văn Linh, ông Hợp cho biết hiện hệ thống chiếu sáng công cộng đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh với các loại đèn công suất lớn nhằm bảo đảm độ sáng theo tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, đây đều là các nút giao khác mức nhiều tầng, nhiều nhánh rẽ, có lưu lượng xe tải, xe container lớn hoạt động vào ban đêm. Các phương tiện có kích thước lớn này có thể tạo ra những vùng bóng râm cục bộ, che khuất tầm nhìn của các phương tiện nhỏ hơn, đặc biệt là xe máy tại các vị trí chuyển làn.

Sở Xây dựng TP.HCM tính làm video hướng dẫn người dân lưu thông ở các nút giao đa tầng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp thu phản ánh của người dân, Sở Xây dựng TP.HCM đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, nghiên cứu điều chỉnh và tăng cường chiếu sáng tại các khu vực nhánh rẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các nút giao lớn, Sở Xây dựng cũng sẽ nghiên cứu bổ sung thêm đèn chiếu sáng công suất lớn trên các trụ cao và hệ thống đèn chiếu sáng dưới dạ cầu.

Theo ông Hợp, do đặc thù TP.HCM có lưu lượng lớn xe ô tô tải trọng lớn lưu thông, ảnh hưởng đến tầm nhìn quan sát hệ thống báo hiệu giao thông và ánh sáng tại một số khu vực nút giao, nên ngay từ giai đoạn lập và phê duyệt dự án, Sở Xây dựng đã yêu cầu bổ sung đầy đủ hệ thống chiếu sáng, biển báo và chỉ dẫn giao thông.



Trước khi đưa công trình vào khai thác, Sở Xây dựng sẽ phối hợp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, rà soát hệ thống chiếu sáng, biển báo cảnh báo và vạch sơn đường để bảo đảm công trình đủ điều kiện vận hành an toàn.

Bên cạnh đó, cơ quan này tiếp tục theo dõi, tiếp nhận phản ánh từ người tham gia giao thông và cơ quan truyền thông để kịp thời yêu cầu các đơn vị quản lý điều chỉnh khi cần thiết.