Trường ĐH đưa vào 3 phòng thí nghiệm công nghệ cao phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

Sáng nay 8.6, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM (DHV) tổ chức lễ ra mắt Hệ sinh thái công nghệ và học thuật thuộc Viện Công nghệ tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo của trường. Tại sự kiện, trường chính thức đưa vào hoạt động 3 phòng thí nghiệm công nghệ cao trọng điểm gồm Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, Robotics và tự động hóa, UAV và vệ tinh.

Lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, doanh nghiệp và sinh viên tại một phòng thí nghiệm công nghệ cao ẢNH: NHẬT HÀO

Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, cho biết 3 phòng thí nghiệm được đầu tư nhằm phục vụ hoạt động đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên, giảng viên.

"Đồng thời, đây cũng là không gian kết nối giữa nhà trường, chuyên gia, doanh nghiệp và người học, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ hiện đại, tham gia các dự án thực tiễn và phát triển năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường", tiến sĩ Mỹ Dung chia sẻ.

Các phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu và thực hành trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot, tự động hóa, thiết bị bay không người lái (UAV) và công nghệ vệ tinh.

Theo GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo của trường, mô hình được xây dựng theo định hướng mở, gắn với các công nghệ cao, công nghệ chiến lược phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu từ giảng dạy, nghiên cứu, trải nghiệm công nghệ đến phát triển các dự án đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở 3 phòng thí nghiệm này, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cũng thành lập 3 câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo, Robotics và UAV nhằm thu hút sinh viên, học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM yêu thích khoa học công nghệ và STEM tham gia.



