Trường ĐH thành lập viện nghiên cứu về liêm chính khoa học, xếp hạng ĐH

Sáng nay 30.6, Trường ĐH Hoa Sen tổ chức lễ ra mắt Viện Đo lường khoa học và Chính sách quản trị nghiên cứu (Institute for Scientometrics and Research Administration Policies - SARAP Institute).

Được biết, Viện SARAP có định hướng trở thành đơn vị nghiên cứu và tư vấn chính sách chuyên sâu về đo lường khoa học, chính sách quản trị nghiên cứu, liêm chính nghiên cứu, xếp hạng ĐH và phát triển học thuật trong giáo dục ĐH.

Lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen và Viện SARAP trong lễ ra mắt ẢNH: THÀNH HUY

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết Viện SARAP ra đời trong bối cảnh giáo dục ĐH thế giới cũng chưa có nhiều đơn vị, tổ chức xây dựng mô hình kết hợp cả 3 trụ cột đo lường khoa học, liêm chính nghiên cứu và chính sách nghiên cứu. Đặc biệt tại Việt Nam, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng quốc gia. Các cơ sở giáo dục ĐH ngày càng giữ vai trò then chốt trong tạo lập tri thức mới, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Viện hướng đến việc đóng góp các luận cứ khoa học, các giải pháp quản trị và các mô hình phát triển phù hợp với bối cảnh Việt Nam và xu thế quốc tế", PGS-TS Huy Nhựt cho hay.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt cho rằng cần giúp xã hội hiểu đúng về các bảng xếp hạng như công cụ cải tiến chất lượng thay vì mục tiêu để theo đuổi bằng mọi giá ẢNH: THÀNH HUY

Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen cũng nhấn mạnh Viện SARAP của trường cần giúp xã hội hiểu đúng về các bảng xếp hạng như công cụ cải tiến chất lượng thay vì mục tiêu để theo đuổi bằng mọi giá. Theo đó, trường ĐH mạnh không thể chỉ được xây dựng bằng thứ hạng, mà phải dựa trên chất lượng đào tạo thật, chất lượng nghiên cứu thật, dữ liệu thật, liêm chính thật và đóng góp thật cho xã hội.

Viện SARAP có các chương trình nghiên cứu: Chính sách quản trị nghiên cứu khoa học; đo lường khoa học; xếp hạng ĐH; liêm chính và tuân thủ trong nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Viện SARAP sẽ cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ như tư vấn, xây dựng chính sách phát triển nghiên cứu khoa học và kiểm soát liêm chính nghiên cứu; đánh giá thành tựu nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế cho các trường ĐH và tổ chức; tư vấn chiến lược và giải pháp chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học; đào tạo, cấp chứng nhận về liêm chính nghiên cứu và các vấn đề khác.

Đồng hành cùng Viện SARAP là các chuyên gia, nhà khoa học, cố vấn từ các trường ĐH, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, sắp tới, Viện SARAP dự kiến công bố các nghiên cứu về đánh giá thành tựu nghiên cứu khoa học của Việt Nam đối với các mục tiêu trong Nghị quyết số 57-NQ/TW trên cơ sở đối sánh với các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, viện này đang triển khai các nghiên cứu về hệ thống xếp hạng ĐH, chỉ số đo lường khoa học phục vụ công tác quản trị ĐH, hoạch định chính sách.