Truyền thông Trung Quốc vạch trần nhóm người cố tình 'hạ bệ' xe điện

Khi xe điện "bùng nổ" và dần trở thành trụ cột, một mặt trận khác cũng âm thầm nóng lên tại thị trường ô tô Trung Quốc, là cuộc chiến truyền thông. Đáng chú ý, bên cạnh những chiến dịch quảng bá, thời gian gần đây, nhiều hãng xe nội địa tại thị trường tỉ dân cũng đang "đau đầu" khi trên các nền tảng internet liên tục xuất hiện các chiến dịch "truyền thông bẩn", nhằm bôi nhọ, hạ bệ thương hiệu.

Thực trạng này báo động đến mức, mới đây truyền thông chính thống nước này đã phải đồng loạt lên tiếng, phơi bày sự tồn tại của nhiều mạng lưới có chủ đích tung tin tiêu cực, bóp méo sự thật nhằm làm suy giảm uy tín ngành xe điện. Qua đó đặt ra vấn đề nghiêm trọng về tính minh bạch của không gian mạng.

Theo các điều tra được công bố, những chiến dịch "hạ bệ" xe điện không mang tính tự phát. Chúng được tổ chức bài bản, có phân công vai trò rõ ràng và tận dụng tối đa sức lan tỏa của mạng xã hội. Từ các diễn đàn chuyên ngành, nền tảng video ngắn cho đến hệ sinh thái người ảnh hưởng (KOL, KOC) trong lĩnh vực ô tô. Nhiều kênh mạng xã hội đã bị lợi dụng để gieo rắc thông tin gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Nhiều thông tin sai lệch, tiêu cực hoặc cố ý bôi nhọ lan truyền chóng mặt khiến không ít thương hiệu ô tô điện tại Trung Quốc "điêu đứng" ẢNH: CNC

Điểm đáng lo ngại là các nội dung này thường được ngụy trang dưới dạng "đánh giá độc lập", "trải nghiệm cá nhân" hoặc "cảnh báo người dùng". Tuy nhiên, sau khi bóc tách dữ liệu và dòng tiền, cơ quan chức năng xác định không ít trường hợp có yếu tố trả phí, thậm chí được dàn dựng theo kịch bản nhằm bôi xấu có hệ thống các thương hiệu xe điện.

Một số "KOL" ô tô với lượng người theo dõi lớn đã bị nêu đích danh vì cố tình thổi phồng sự cố kỹ thuật cá biệt, suy diễn nguy cơ cháy nổ, hoặc đưa ra kết luận thiếu căn cứ về độ an toàn của xe điện. Trong khi đó, các vấn đề tương tự ở xe động cơ đốt trong lại bị bỏ qua hoặc giảm nhẹ. Sự thiên lệch này khiến dư luận đặt câu hỏi về động cơ thực sự đứng sau những nội dung tưởng chừng mang tính phản biện.

Không dừng lại ở đó, các nhóm thao túng thông tin còn tận dụng công nghệ để mở rộng quy mô ảnh hưởng. Hàng loạt tài khoản ảo, bình luận tự động và nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo được sử dụng nhằm khuếch đại thông tin tiêu cực trong thời gian ngắn. Đặc biệt, các đợt tấn công thường trùng với thời điểm ra mắt sản phẩm mới hoặc khi doanh số xe điện ghi nhận mức tăng mạnh.

Một khía cạnh khác được truyền thông Trung Quốc đề cập là sự cạnh tranh thiếu lành mạnh ngay trong nội bộ ngành ô tô. Bên cạnh các cá nhân trục lợi từ lượt xem và tương tác, không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp đã gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia "đấu đá truyền thông" nhằm giành lợi thế trước đối thủ. Điều này khiến môi trường cạnh tranh vốn đã khốc liệt càng trở nên phức tạp.

"Ông lớn" xe năng lượng mới BYD thậm chí đã khởi kiện nhiều cá nhân, nhóm người cố tình đưa thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng đến kinh doanh của hãng ẢNH: BYD

Để chấn chỉnh "vấn nạn" này, các cơ quan quản lý Trung Quốc gần đây cũng đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay. Hàng loạt tài khoản bị đình chỉ, nội dung sai lệch bị gỡ bỏ, đồng thời các nền tảng mạng xã hội bị yêu cầu tăng cường trách nhiệm kiểm duyệt. Quan trọng hơn, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được đưa ra xét xử, tạo tiền lệ răn đe đối với các hành vi phỉ báng và thao túng dư luận.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành xe điện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mang tính bước ngoặt. Lần đầu tiên, doanh số xe năng lượng mới chiếm hơn một nửa tổng lượng xe bán ra trên thị trường nội địa, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của người tiêu dùng cũng như định hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô lớn nhất thế giới.

Chính vì vậy, việc "minh oan" cho xe điện không chỉ là bảo vệ hình ảnh của một dòng sản phẩm, mà còn gắn liền với chiến lược dài hạn về công nghiệp, công nghệ và môi trường. Nếu để thông tin sai lệch lấn át, niềm tin thị trường sẽ bị xói mòn, kéo theo hệ lụy cho cả chuỗi cung ứng và mục tiêu chuyển dịch năng lượng.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện tại Trung Quốc cho thấy thách thức chung mà nhiều quốc gia đang đối mặt khi các ngành công nghiệp mới nổi phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát thông tin. Trong kỷ nguyên số, cạnh tranh không chỉ diễn ra trên dây chuyền sản xuất hay phòng thí nghiệm, mà còn trên không gian mạng, nơi một tin đồn có thể gây tác động không kém một quyết định chính sách.