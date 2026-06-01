Từ K-Pop đến K-Beauty, Hàn Quốc thêm thế mạnh thu hút du khách

Đối với Cindy Gu, một biên tập viên video mạng xã hội người Mỹ, hành trình đến Hàn Quốc bắt đầu từ K-pop... và rồi dẫn dắt cô đến một phòng khám chăm sóc da ở Seoul.

“Đúng vậy, tôi bắt đầu từ K-pop, âm nhạc, rồi đến phim truyền hình, chương trình giải trí, văn hóa và ẩm thực, và cuối cùng là các liệu trình làm đẹp. Nó dần dần liên kết với mọi thứ khác, thậm chí cả việc tôi đến đây”.

Từ các nhóm nhạc toàn cầu như BLACKPINK, đến các bộ phim truyền hình ăn khách và các xu hướng lan truyền trên mạng, ảnh hưởng văn hóa của Hàn Quốc hiện đang thúc đẩy một loại hình du lịch khác - tập trung vào làm đẹp.

Ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến Hàn Quốc không chỉ để tham quan, mà còn để chăm sóc da và điều trị thẩm mỹ - một phần của ngành công nghiệp làm đẹp K-beauty đang bùng nổ của xứ sở kim chi.

Trong chuyến thăm của mình, Gu đã chọn một liệu trình laser không xâm lấn tại một phòng khám ở khu Gangnam cao cấp của Seoul. “Tôi thích điều đó… có rất nhiều liệu trình làm đẹp kiểu Hàn Quốc mà ngay cả ở Mỹ cũng không có, và giá cả ở đây rẻ hơn 2-3 lần so với ở Mỹ”.

Khách hàng đang được chăm sóc da tại phòng khám Lienjang ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ngày 29.4.2026 ẢNH: REUTERS

Các phòng khám cho biết giá cả phải chăng, kỹ thuật tiên tiến và dịch vụ đa ngôn ngữ đang thu hút khách hàng quốc tế - trong đó có nhiều người đặt lịch nhiều liệu trình làm đẹp trong một chuyến đi.

Bác sĩ Lee Se-rin, giám đốc khoa da liễu thẩm mỹ tại một phòng khám ở Gangnam, cho biết: “Trình độ chuyên môn của các bác sĩ Hàn Quốc vượt trội hơn hẳn so với nhiều nước khác. Khi bệnh nhân được điều trị tại Hàn Quốc, kết quả và hiệu quả khác biệt rõ rệt so với ở Mỹ hay Nhật Bản. Vì vậy, ngoài lợi thế về giá cả, tôi tin rằng Hàn Quốc cũng rất cạnh tranh về kỹ thuật và chuyên môn y tế”.

Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nhu cầu đang chuyển dịch sang các phương pháp điều trị ít xâm lấn hơn - bao gồm liệu pháp laser, Botox và nâng cơ bằng siêu âm.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, trong năm 2025, hơn 2 triệu bệnh nhân nước ngoài đã đến Hàn Quốc để điều trị y tế - gần gấp đôi so với con số được ghi nhận cách đây một thập niên.

Các nhà phân tích như cô Kim Ji-young tại Shinhan Bank Securities cho rằng xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rộng hơn trong ngành du lịch.

“Gần đây, khái niệm du lịch inbound đến Hàn Quốc đã chuyển hướng sang trải nghiệm lối sống Hàn Quốc. Trong xu hướng đó, có sự quan tâm mạnh mẽ đến mỹ phẩm Hàn Quốc (K-beauty), và nhu cầu kết hợp du lịch với các liệu trình da liễu đã nổi lên như một hình thức nội dung quan trọng. Do đó, chúng tôi dự đoán nhu cầu du lịch y tế tập trung vào các phòng khám da liễu sẽ tiếp tục tăng trưởng”.

Trên mạng xã hội, các hashtag như “Korea glow-up” (tạm dịch là “Sáng bừng Hàn Quốc”) đã giúp quảng bá ý tưởng du lịch đến Hàn Quốc để điều trị sắc đẹp, và các phòng khám ở Gangnam và nhiều nơi khác được đưa vào tuyến du lịch.