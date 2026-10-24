Từ một nỗi day dứt, nối 18 nhịp cầu giữa đại ngàn

Chị Mai đang ở giữa rừng sâu, cùng các tình nguyện viên khảo sát địa điểm xây cầu dân sinh cho bà con xã Trà Tập. Điện thoại chập chờn, không có wifi, việc liên lạc với bên ngoài gần như gián đoạn. Tôi tìm câu chuyện về người phụ nữ nhiều năm góp sức xây cầu cho bà con vùng cao, còn chị, ngay lúc ấy, lại đang tìm một cây cầu khác cần được xây. Có lẽ, câu chuyện về Ngô Thị Như Mai bắt đầu từ những cuộc lên đường như thế.

Chị Mai với niềm vui bên những cây cầu dân sinh ẢNH: TGCC

Từ một khoảnh khắc day dứt

Năm 2023, Ngô Thị Như Mai tình cờ xem được đoạn video lan truyền trên Facebook ghi lại cảnh cô giáo Nguyễn Thị Tý, giáo viên cắm bản ở vùng cao, bám vào thân cây, nhích từng chút để vượt dòng suối trên đường đến điểm trường nóc Ông Bình, xã Trà Leng. Hôm ấy, mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, nước suối dâng cao và chảy xiết. Để đến được lớp, cô giáo không còn cách nào khác ngoài việc men theo thân cây, tìm đường sang bờ bên kia.

Hình ảnh ấy khiến chị Mai, 39 tuổi, quê xã Núi Thành, hiện sống tại TP.HCM, day dứt. Chị nghĩ đến không chỉ cô giáo mà còn bao người dân phải vượt suối để đến trường, đi làm, lên nương rẫy. Nếu có một cây cầu chắc chắn, những chuyến đi ấy sẽ bớt nguy hiểm biết bao.

Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu kết nối các nhà hảo tâm, vận động nguồn lực xây cầu treo dân sinh ở vùng cao. Chị không kể nhiều về mình, mà thường nhắc đến những người đã chung tay và những đổi thay mà mỗi cây cầu mang lại cho bà con.

Trao cây bưởi giống cho các hộ dân khó khăn ẢNH: TGCC

Bằng tình yêu cho vùng cao, chị Mai đã kêu gọi xây dựng 18 chiếc cầu treo ẢNH: TGCC

18 nhịp cầu mang bình yên qua suối

“Quyết là làm, không bàn lùi”, chị Mai nói. Tháng 10.2023, hai cây cầu treo đầu tiên được khởi công tại thôn 1, xã Trà Vinh (nay thuộc xã Trà Vân) và thôn 3, xã Trà Don (nay thuộc xã Nam Trà My). Ban đầu, chị cùng những người đồng hành dự kiến hoàn thành hai cây cầu trong sáu tháng. Nhưng sự chung tay của cộng đồng vượt ngoài mong đợi: chỉ trong tháng đầu tiên, bốn cây cầu được triển khai; sau hai tháng, sáu cây cầu lần lượt hoàn thành.

Từ hai công trình ban đầu, những nhịp cầu tiếp tục nối dài. Đến tháng 10.2026, chị Mai cùng các nhà hảo tâm và tình nguyện viên đã góp sức xây dựng 18 cây cầu treo dân sinh tại 10 xã vùng cao thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam trước đây. Mỗi cây cầu có kinh phí khoảng 110 - 150 triệu đồng.

Cầu treo dân sinh bắc qua suối ẢNH: TGCC

Với chị Mai, vận động được kinh phí đã khó, nhưng đưa một cây cầu từ bản vẽ đến thực tế còn nhiều công đoạn. Chị cùng tình nguyện viên vượt những cung đường núi quanh co, vào các nóc xa khảo sát địa hình, tìm phương án phù hợp. Có nơi phải trở lại nhiều lần; việc vận chuyển vật liệu đến điểm thi công cũng không dễ dàng. Sau mỗi chuyến đi, chị lại tiếp tục kết nối những người muốn góp sức để công trình có thể hoàn thành.

Chị cho biết luôn cập nhật, báo cáo và sao kê cụ thể các khoản kinh phí vận động xây cầu. Sự minh bạch không chỉ là trách nhiệm với những người đóng góp mà còn là cách giữ gìn niềm tin để có thể tiếp tục thực hiện những công trình tiếp theo.

Cuối tháng 8.2026, cây cầu treo dân sinh số 18 bắc qua suối Nước La được khánh thành, bàn giao cho bà con Ca Dong ở thôn 1, nóc Ông Bích, xã Trà Vân. Cây cầu dài 50 m, tổng kinh phí 138 triệu đồng, phục vụ 46 hộ dân. Sau nhiều năm phải đối mặt với nguy cơ chia cắt mỗi khi mưa lớn, người dân nơi đây có thêm một lối đi an toàn hơn.

Không chỉ góp sức xây cầu, chị Mai và các tình nguyện viên còn trao 500 cây bưởi giống cho 50 hộ khó khăn, cùng 50 phần quà thiết thực gồm thau, mền, cá khô, xà phòng, bột giặt. Những món quà ấy góp thêm nguồn động viên để bà con ổn định cuộc sống.

Cầu treo trước và sau khi xây mới ẢNH: TGCC

Chị Hồ Thị Sơn, người dân Ca Dong ở thôn 4, chia sẻ: “Trước đây mỗi lần qua suối rất nguy hiểm, nhất là mùa mưa. Từ khi có cầu, việc đi lại của người dân thuận lợi và an toàn hơn”.

Chị Mai nhớ nhất sau mỗi chuyến đi là hình ảnh trẻ em vùng cao đi bộ quãng đường dài đến trường, có em phải lội suối, quần áo ướt sũng. Những hình ảnh ấy khiến chị không thể dừng lại sau một công trình. Bởi ở nơi cây cầu vừa hoàn thành, vẫn còn những dòng suối khác chia cắt bản làng, những con đường người dân phải đi qua trong nỗi lo mùa mưa lũ.

Niềm vui của bà con khi cây cầu dân sinh số 18 được đưa vào sử dụng ẢNH: TGCC

Ông Nguyễn Văn Nhị, Phó chủ tịch UBND xã Trà Vân, cho biết những cây cầu treo dân sinh giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi và an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Với bà con, mỗi cây cầu hoàn thành là một mong mỏi nhiều năm được đáp lại.

Theo ông Trần Hồng Phúc, Phó chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng, điều đáng quý ở chị Mai là luôn tìm hiểu thực tế, lắng nghe nhu cầu của người dân rồi tìm cách kết nối nguồn lực để thực hiện.

Thiện nguyện về vùng cao Quảng Nam cũ ẢNH: TGCC

Nơi nào cần, nơi đó chị tìm đến

Những cây cầu chỉ là một phần trong hành trình thiện nguyện của chị Mai. Là Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Nguyện Ước Hồng, chị đã có hơn 14 năm gắn bó với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại các bệnh viện ở TP.HCM, chương trình “Hạt gạo chia đôi” trao những suất cơm, phần gạo đến bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn. “Cặp lá yêu thương” hỗ trợ trẻ em nghèo có thêm điều kiện đến trường. Khi thiên tai, lũ lụt xảy ra, chị cùng các thành viên lại lên đường cứu trợ. Riêng mùa lũ năm 2025, nhóm thực hiện hơn 10 chuyến cứu trợ tại Phú Yên.

Chị Mai cứu trợ vùng lũ Phú Yên cũ ẢNH: TGCC

Ở Quảng Nam trước đây, quê hương mà chị luôn dành nhiều tình cảm, các chương trình “Tết sẻ chia”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Trung thu yêu thương”, “Tết thiếu nhi”, “Đông ấm đại ngàn”… được duy trì tại các xã vùng cao. Tùy hoàn cảnh, nhóm kết nối nguồn lực để hỗ trợ những nhu cầu thiết thực, từ lương thực, quần áo đến việc học tập của trẻ em.

Tặng áo phao cho cho địa phương bị ngập sâu ẢNH: TGCC

Chị Mai nói chị và các thành viên đôi khi không nhớ hết đã đi qua bao nhiêu chương trình, đến bao nhiêu địa phương hay trao bao nhiêu phần quà. Điều chị luôn ghi nhớ là sự đồng hành của những người cùng nhóm và các nhà hảo tâm đã tin tưởng, góp sức suốt nhiều năm qua.

Với chị, việc thiện nguyện không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một hoàn cảnh khiến mình day dứt, một nhu cầu thiết thực của người dân hay một nơi còn thiếu thốn cần được sẻ chia. Khi có thể làm điều gì đó trong khả năng, chị tìm cách bắt đầu, kết nối thêm người cùng làm và kiên trì theo đuổi đến khi công việc hoàn thành.

Từ hình ảnh cô giáo vượt suối năm nào đến 18 cây cầu nối đôi bờ vùng cao, hành trình của chị Mai được tạo nên bởi những lần nhìn thấy khó khăn và không chọn cách ngoảnh đi. Mỗi cây cầu có thể chỉ giúp người dân rút ngắn một quãng đường, nhưng cũng mở ra lối đi an toàn hơn đến trường, đến nương rẫy và với cuộc sống thường ngày. Với chị, khi ở đâu đó vẫn còn một dòng suối ngăn bước chân người dân, hành trình kết nối những tấm lòng vẫn chưa dừng lại.