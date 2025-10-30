Từ những 'số hát' thấm đẫm yêu thương

Nhiều năm qua, trong lòng phố phường Hà Nội vào tối thứ tư hằng tuần lại vang lên những tiếng hát thấm đẫm tình người của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Kết nối yêu thương. Họ cùng nhau kiên trì thực hiện từng số hát, miệt mài quyên góp thiện nguyện và kịp thời hỗ trợ nhiều phận đời khó khăn.

Điểm hẹn của tinh thần kết nối nhân ái

CLB Kết nối yêu thương do những đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội có chung chí hướng nhân ái đồng sáng lập, gồm Chủ nhiệm Đỗ Hải Hà (sinh năm 1976), Phó chủ nhiệm Đỗ Thị Minh (sinh năm 1970), thủ quỹ Doãn Thị Thủy (sinh năm 1976), ca sĩ Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1971), kế toán Nguyễn Đình Ngọc (sinh năm 1983) - nhân vật cung cấp thông tin cho bài viết và hiện công tác tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội với nghề lái tàu hỏa. Tuy mỗi người một sứ mệnh lao động, nhưng đã thuận duyên nối tay nhau xây dựng CLB từ ngày 28.5.2020 (đặt trụ sở ở số 23, phố Tây Sơn, Hà Nội).

Mỗi lần đi hát, họ di chuyển hàng chục cây số để quyên góp từ thiện. Bước chân bền bỉ qua các địa điểm như: khu vực bờ hồ - chợ Đồng Xuân; phố Tân Mai - hồ Đền Lừ; chợ đêm Lĩnh Nam... Tính đến nay, nhóm đã thực hiện được 185 số hát và còn tiếp tục hành trình yêu thương chưa có điểm cuối. "Chúng tôi làm thiện nguyện, ngoài việc trao đi nghĩa tình và vật chất, còn là cách để sống tốt đẹp, trách nhiệm và trung thực với lòng mình", anh Ngọc chia sẻ.

CLB Kết nối yêu thương trao quà cho cháu Nguyễn Thành Nam bị u tủy sống điều trị tại viện K3 - Tân Triều ẢNH: CLB

Con đường họ "kết nối yêu thương" tuy không phải lúc nào cũng được thuận lợi, thậm chí có những khi lệ đã phải rơi xuống vì tổn thương do ngoại tác, song những con người đầy ắp lòng tử tế với cộng đồng ấy đã kiên trì bước trên mọi gian nan, hướng tới giá trị nhân văn truyền thống của người Việt.

Những "số hát" yêu thương, những tình người thơm thảo

Không ít người đã từng dừng lại lắng nghe những giọng hát tuy không phải xuất phát từ nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng lại dạt dào tình cảm, lay động nhân tâm cất lên nơi góc phố, bờ hồ hay gần các hàng quán... khi thành phố lên đèn.

CLB Kết nối yêu thương ủng hộ gia đình bác Vũ Thị Lộc tại Yên Bái, kịp thời chia sẻ khó khăn sau khi nhà cửa của gia đình bác bị cháy ẢNH: CLB

Anh Ngọc kể: "Ban ngày, chúng tôi đều bận công việc, gánh nặng 'cơm áo gạo tiền' nhưng khi làm thiện nguyện, ai cũng thấy hoan hỉ, chỉ mong giúp được những mảnh đời khó khăn...".

Bao lần họ chưa kịp dùng bữa đã phải đến địa điểm tập kết, đành mua bánh trái... lót dạ. Có khi đang trên đường đi hát, bắt gặp người yếu thế, họ lại san sẻ chút đồ ăn thức uống gọi là "của ít lòng nhiều".

Có nhiều điều khiến họ bất ngờ, đấy là lúc được cô bán hàng rong dúi cho năm chục, được người khuyết tật đang lặn lội mưu sinh ủng hộ tiền trăm, được đứa trẻ hơn 10 tuổi ôm lợn đất chạy từ trong nhà ra xin quyên góp (phụ huynh cho phép đập lợn), trao toàn bộ số tiền 656.000 đồng cho nhóm. Thậm chí, có người từ trong Nam ra Hà Nội chữa bệnh đã rút ví trao tấm lòng, bảo: "Đây chính là cuộc sống. Những cái tử tế cần nhân lên...".

Tối thứ tư hằng tuần, thành viên CLB Kết nối yêu thương đi hát khắp nội thành Hà Nội nhằm quyên góp thiện nguyện ẢNH: CLB

Anh Ngọc bộc bạch: "Bà con hoan nghênh lắm. Có vị xin góp tiếng hát; có người cẩn thận xác minh thông tin - mục đích của nhóm rồi ủng hộ 5 triệu; có người trao vài trăm nghìn rồi đi, song chẳng hiểu thế nào họ quay lại góp thêm... Được biết, ngoài những điều tích cực ấy, có lúc nhóm cũng bị một số thành phần qua đường đánh giá trái chiều, nặng giọng... nên các thành viên nữ tủi thân khóc thút thít. Nhưng, nghĩ tới ý nghĩa mà CLB hướng đến, họ lại động viên nhau vực dậy khí thế, vẫn luôn biết ơn và thấy hạnh phúc bởi rất nhiều quý nhân, khán giả, nhà hảo tâm mở lòng san sẻ, tiếp sức để nhóm vững tin trên hành trình lan tỏa sự tử tế... "Nhiều khi hát khản cả giọng, bước rã cả chân, mệt thì có, nhưng vui. Nhiều khán giả cho rằng chúng tôi vất vả, nhưng chính khi được góp chút công sức cho đời, tự nhiên thấy khỏe ra", anh Ngọc nói.

Từ lòng Hà Nội đến những miền Tổ quốc thân yêu

Toàn bộ vật chất quyên góp được, CLB Kết nối yêu thương đều dùng cho duy nhất mục đích "hành thiện". Không ít lần, thành viên trong nhóm tự bỏ tiền túi góp vào ủng hộ các trường hợp cấp thiết. Để đảm bảo giúp đúng người đúng việc, anh Ngọc thường trực tiếp xác minh, sàng lọc nguồn thông tin về các hoàn cảnh mà nhóm dự định hỗ trợ.

CLB Kết nối yêu thương hỗ trợ gia đình bác Lê Văn Uyển ở Hưng Yên có các con bị u bướu và bị bệnh thần kinh ẢNH: CLB KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Với mô hình thiện nguyện minh bạch, tôn chỉ rõ ràng, CLB đã giúp nhiều cá nhân, tập thể có hoàn cảnh đặc biệt tại địa bàn - bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Một số hoàn cảnh khó khăn được kịp thời san sẻ gánh nặng, nhận hơn 10 - 20 triệu đồng. Trung bình mỗi trường hợp nhận trên dưới 10 triệu đồng. Đơn cử, gia đình bác Vũ Thị Lộc, cư trú tại Trấn Yên - Yên Bái bị cháy hết nhà cửa; cháu Nguyễn Thành Nam bị u tủy sống điều trị tại viện K3 - Tân Triều và trường hợp một giáo viên dạy yoga - người Ấn Độ sinh sống tại Việt Nam bị tai nạn giao thông, không có người thân bên cạnh, được nhóm kịp thời động viên.

Họ cũng thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện quy mô lớn: cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt ở miền Trung năm 2020; hỗ trợ cộng đồng mùa dịch Covid-19, phát 10.000 khẩu trang, nhu yếu phẩm, lương thực... ở các điểm Bắc Ninh, Văn Lâm, Hưng Yên và một số nơi khác. Tổ chức trung thu cho bé tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam; Yên Bái; Điện Biên...

Trước khi thực hiện, đại diện CLB chủ động liên hệ với hiệu trưởng các trường, xin phép chính quyền địa phương và được cung cấp tư liệu thực tế, thống kê từng suất quà: từ đôi dép, chiếc áo ấm, gói bánh, bát đũa, sách vở... Trong đó, chương trình tại Trường mầm non Sao Mai xã Dế Xu Phình, Mù Cang Chải (Yên Bái) tháng 9.2023 (90 triệu đồng); Trường mầm non Mường Tùng tại Mường Chà (Điện Biên) tháng 9.2024 (120 triệu đồng). "Chúng tôi thường khởi động từ sớm, gom góp khoảng chục số hát mới đủ kinh phí. Có lần, xuống tận xưởng ở Thái Bình để lấy áo ấm với giá gốc, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy để lo thêm cho các cháu", anh Ngọc chia sẻ.

Nhóm cũng từng đến trại phong ở Bắc Ninh tặng quà cho bệnh nhân. Ở đây, có người cụt tay, cụt chân, biến dạng cơ thể... "Họ rất cô đơn. Lúc họ khóc, chúng tôi cũng rơi nước mắt. Thương lặng cả người...", anh Ngọc bùi ngùi nhớ lại.

CLB Kết nối yêu thương nhiều lần được nhận giấy khen từ các lãnh đạo - chính quyền địa phương những nơi nhóm đi làm thiện nguyện ẢNH: CLB

Lâu nay, CLB luôn triển khai thiện nguyện một cách chỉn chu, đã tạo thành uy tín và dần phát triển quy mô "kết nối yêu thương", tìm được một chốn dịu dàng để sống chậm, lắng lại và giữ niềm tin vào "cái thật" giữa những bon chen, bộn bề trong đời sống xã hội. Trên hành trình ấy, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương không chỉ quy tụ những tấm lòng hướng thiện mà còn trở thành "điểm hẹn nhân ái" cho nhiều người, được các lãnh đạo chính quyền địa phương trao giấy khen, vinh danh và ghi nhận sâu sắc.

Có nhiều cá nhân đã viết thư tay tri ân, trong đó nổi bật lên những câu thơ: Chính tâm ăn ở hiền lành/ Lấy đức làm phúc để dành mai sau/ Lấy công xây nghĩa bắc cầu/ Lấy lòng nhân ái cao sâu giúp đời… (trích thư của gia đình cụ Đỗ Thị Vượn).

Như anh Ngọc đã nói, họ hát không phải để được biết đến, mà hát để "được thấy", "được nhớ" rằng: điều thiện vẫn luôn hiện hữu xung quanh. Đó cũng là cách để cộng đồng chung tay và là cách họ nhắc nhở nhau về giá trị nhân ái, khiến những "đêm diễn" giữa lòng Hà Nội không chỉ là "sân khấu" của âm nhạc, mà còn là không gian của tình người hòa vào lời ca, đánh thức yêu thương, để ai đi ngang qua cũng thấy lòng mình ấm lại...