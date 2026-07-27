Tuyến xe buýt 172: Từ vùng hạ biển cả đến TP.HCM thượng nhiều cao ốc

Tôi đặt chân lên bến xe Vũng Tàu, cách "ngôi nhà thứ hai" của mình không xa.



06:00 - Chiếc xe buýt 172 của Phương Trang khởi hành. Chiếc xe điện khá mới chở tôi xuyên qua vùng hạ của TP.HCM, phần mở rộng hướng ra biển sau khi thành phố sáp nhập Bình Dương và Vũng Tàu vào.

Sự tái cấu trúc

Hành chính thay đổi đã làm xáo trộn ký ức. Sống bên biển bây giờ không còn là "ngoại tỉnh" mà đó là vùng ven biển của cùng một đô thị. Xe rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quẹo vào đường Lê Hồng Phong, lướt qua quán phở gà Hà Nội quen thuộc.

Xe buýt trở thành bức tranh xã hội sống động: không gian chuyển tiếp nơi sinh viên, công nhân và những hành khách vô danh chen chúc, khác hẳn sự riêng tư của những chiếc limousine cùng tuyến nhưng đắt tiền hơn mà trước khi có xe buýt, tôi thường đi.

06:12 - Xe vào khu vực Chí Linh, một nơi từng vắng vẻ giờ mọc đầy quán cà phê, Vũng Tàu Skyview và Vũng Tàu Gateway đứng sừng sững. Lắm khi, những cái tên tiếng Anh trên bảng hiệu khiến người lớn tuổi bối rối lúc chỉ đường cho tài xế Grab giao hàng.

Dọc đường Bình Giã, máy xúc gặm nhấm dải xanh giữa đường Võ Nguyên Giáp nhường chỗ cho một cao tốc trong tương lai.

Khởi hành: Xe buýt 172 tại bến xe Vũng Tàu Ảnh: Ngọc Trân

Thành phố đang phát triển. Ảnh hưởng thị trường quả là rõ nét qua hàng loạt nhà hàng cùng tên, thương hiệu gốc bị sao chép đến nhạt nhòa.

Xe đi ngang 2 biệt thự của cha con Thiện Soi, hai "trùm cho vay" đã xộ khám, hay nhà thờ Mằng Lăng của giáo xứ Song Vĩnh, một bản sao của Nhà thờ Đức Bà Paris.

Trạm giữa hành trình: Trạm dừng chân sữa Long Thành Ảnh: Ngọc Trân

Xe dừng tại trạm bò sữa Long Thành 2, vượt qua ranh giới tỉnh cũ. Trước một ngôi chùa phong cách Đài Loan, tôi liên tưởng đến chùa Nam Thiên ở gần Sydney, nơi những tượng Phật nho nhỏ được mua bán theo giá thị trường.

08:01 - Xe lên cao tốc hướng đến TPHCM thượng. Tuy nhiên, xe bò chậm, tốc độ thấp. Cao tốc này hay kẹt xe, theo lời tài xế chiếc xe buýt.

Hàng rào tôn xanh báo hiệu công trình mở rộng. Hẳn là lời hứa tăng tốc phải bắt đầu từ việc thừa nhận sự chậm chạp hiện nay…

08:09 - Xe băng qua sông Đồng Nai; gần đó, các rặng dừa nước và rừng đước hiện lên hoang sơ, đối lập với những cần cẩu nhộn nhịp (để mở rộng cao tốc và cả chiến cầu này).

Tương phản rõ ràng

Ra khỏi cao tốc, cảnh quan thay đổi rõ rệt: chùa Phật giáo đối diện dãy nhà phố mô phỏng phong cách Haussmann của Paris. Xe đi qua khu Sala, vùng đầm lầy đang đô thị hóa.

Giao thông nghẹt thở, xe hơi lấn làn xe buýt.

Trạm trung chuyển Hàm Nghi: Nơi tôi chuyển sang xe buýt số 44 Ảnh: Ngọc Trân

08:32 - Xe đi xuyên hầm Thủ Thiêm, chỉ 2 phút sau đã nổi lên giữa trung tâm thành phố. Đoạn đường ngầm như sợi dây nối 2 thời đại: tương lai vươn lên mạnh mẽ, ký ức lặng lẽ không lời.

08:40 - Xe buýt 172 dừng tại trạm trung chuyển Hàm Nghi, gần chợ Bến Thành. Chuyến đi này kéo dài 2 giờ 40 phút, giá 110.000 đồng, băng qua gần 100 km.

Vài phút sau tôi chuyển sang tuyến 44 miễn phí bằng thẻ căn cước về Quận 4 cũ. Về đến nhà.

08:55 - Tôi mở cửa nhà trên đường Vĩnh Khánh, nhìn lên những tòa tháp Bến Vân Đồn cao chót vót. TP.HCM thượng - trái tim lịch sử, tài chính và cao tầng - giờ đã được nối liền với TP.HCM hạ, tức Vũng Tàu cũ. Hai vùng chia sẻ chung số phận đô thị.