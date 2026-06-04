UAV Hezbollah tấn công gần lâu đài vừa bị Israel chiếm giữ ở Lebanon

Các tay súng Hezbollah đã công bố một đoạn video cho thấy máy bay không người lái (UAV) của nhóm tấn công binh lính Israel ở khu vực lân cận lâu đài Beaufort ở miền nam Lebanon.

Pháo đài thời trung cổ 900 năm tuổi này đã bị quân đội Israel chiếm giữ vào cuối tuần qua. Israel xem đây là một thành tựu lớn và tuyên bố sẽ tiến sâu hơn vào Lebanon để diệt nhóm vũ trang Hezbollah.

Lâu đài Beaufort nằm ở một vị trí thuận lợi quan trọng trong khu vực, và từng là căn cứ quân sự của Israel trong suốt thập niên Israel chiếm đóng miền nam Lebanon, kết thúc vào năm 2000. Truyền thông cho biết binh sĩ Israel đã không tìm thấy thiết bị quân sự hay vũ khí của Hezbollah tại địa điểm này.

Nhưng chỉ một ngày sau khi Israel chiếm điểm cao chiến lược này, Hezbollah đã công bố đoạn video về máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) hoạt động trong khu vực vào ngày 1.6.

Một lá cờ Israel và một lá cờ của Lữ đoàn Golani được treo trên Lâu đài Beaufort ở miền nam Lebanon, ngày 31.5.2026 ẢNH: REUTERS

Đoạn video cho thấy hai máy bay FPV, một trong số đó đâm vào một tòa nhà được cho là nơi các quân nhân Israel đang trú ẩn, trong khi một UAV khác đâm vào một chiếc Humvee của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đậu sát bên cạnh hai phương tiện quân sự hạng nhẹ khác.

Cuộc xung đột mới nhất giữa IDF và Hezbollah, được châm ngòi sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi cuối tháng 2, được đánh dấu bằng việc Hezbollah tăng mạnh việc sử dụng FPV.

Nhiều video do Hezbollah công bố trước đó cho thấy FPV tấn công binh lính, xe bọc thép và xe hạng nhẹ của Israel cũng như các trang thiết bị có giá trị cao, chẳng hạn như bệ phóng của hệ thống phòng không Vòm Sắt. Tuy nhiên, một số mục tiêu có thể chỉ là mồi nhử của Israel.

Mối đe dọa từ máy bay FPV rõ ràng đã trở thành một thách thức lớn đối với quân đội Israel, lực lượng cho đến nay chỉ thực hiện các biện pháp thô sơ chống lại UAV. Một số phương tiện bọc thép được sử dụng trong cuộc chiến đã được gắn lưới và lồng chống máy bay không người lái, trong khi lưới cố định đã xuất hiện ở một số địa điểm bị lực lượng Israel chiếm đóng nhằm bảo vệ các phương tiện đang đỗ.

Hôm 2.6, truyền thông Israel dẫn các nguồn tin cho biết Bộ chỉ huy Israel đã quyết định giảm quy mô hiện diện của phương tiện hạng nặng ở miền nam Lebanon và điều tra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV vào ban đêm.