Ukraine mất đến 3 tiêm kích MiG-29 trong một ngày?

Đoạn phim do truyền thông Nga công bố cho thấy 1 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-4 đã tấn công 1 chiến đấu cơ MiG-29 đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay Voznesensk ở miền nam Ukraine.

Các nguồn tin Ukraine xác nhận 1 máy bay MiG-29 đã bị phá hủy. Đồng thời, Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cũng xác nhận máy bay MiG-29 thứ hai đã bị phá hủy trong một nhiệm vụ chiến đấu vào ngày 27.6 trên khu vực Poltava, nhưng phi công đã kịp nhảy dù thoát hiểm.

Tuy nhiên, Nga cho hay có đến 2 chiếc MiG-29 đã bị phá hủy trong cuộc tấn công vào sân bay, cho thấy Ukraine có thể đã mất tổng cộng đến 3 chiếc MiG-29 trong một ngày.

Một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói cuộc tấn công nhằm vào sân bay Voznesensk thuộc vùng Nikolayev. Thông báo nói: “Một máy bay chiến đấu chở đầy vũ khí phóng từ trên không đang đậu trên sân đỗ phía trước một nhà chứa bằng bê tông cốt thép. Chiếc máy bay thứ hai nằm bên trong nhà chứa đang được tiếp nhiên liệu từ một xe bồn”.

Bộ Quốc phòng Nga nói cả 2 máy bay, xe bồn nhiên liệu cùng toàn bộ phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật đã bị tiêu diệt. Ukraine chưa có bình luận về tuyên bố này. Loại vũ khí được dùng trong vụ tập kích này là Geran-4, phiên bản UAV tự sát mới được trang bị động cơ phản lực.

MiG-29 là xương sống cho phi đội chiến đấu của không quân Ukraine trước khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2.2022. Sau đó, Ukraine cũng được bổ sung thêm MiG-29 từ các đồng minh thuộc khối Warsaw cũ ở Đông Âu.

Nhân viên cứu hộ đang làm việc tại một địa điểm bị Nga không kích, tại Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 28.6.2026 ẢNH: REUTERS

MiG-29 tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau trên không phận Ukraine, và mặc dù bị hạn chế cao về khả năng không chiến, máy bay này đã được sửa đổi để tích hợp vũ khí không đối đất của NATO, đáng chú ý nhất là tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM để tấn công các hệ thống phòng không của Nga.

Vụ tấn công sân bay Ukraine là trường hợp mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng hàng không của Ukraine.

Các máy bay chiến đấu của Ukraine đang đối mặt với hiểm họa kép, từ UAV săn lùng máy bay trên mặt đất đến sự kết hợp giữa tên lửa phòng không, tác chiến điện tử trên không. Theo trang Defence Blog, Oryx, dự án tình báo nguồn mở theo dõi các thiệt hại về thiết bị được xác nhận bằng hình ảnh, đã ghi nhận hơn 100 máy bay cánh cố định của Ukraine bị phá hủy kể từ tháng 2.2022.

Theo trang Military Watch, trong bối cảnh các loại chiến đấu cơ thời Liên Xô cũ dành cho Ukraine đã cạn kiệt, các đồng minh đã giúp trang bị cho Kyiv các loại máy bay chiến đấu đạt tiêu chuẩn NATO.

Những máy bay này bao gồm các máy bay F-16 và Mirage 2000 đã qua sử dụng được nhiều quốc gia châu Âu viện trợ; và trong tương lai, Kyiv dự kiến sẽ nhận được thêm các máy bay Gripen E/F của Thụy Điển và Rafale của Pháp mới sản xuất với số lượng đáng kể.