Ukraine phản công, phương Tây hình dung kết quả ra sao là 'thành công'?

Báo The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho hay phương Tây sẽ xem cuộc phản công của Ukraine là một thành công nếu Kyiv giành lại các khu vực quan trọng đã mất vào tay Moscow hoặc giáng đòn “làm suy yếu” các lực lượng Nga.

Kết quả của cuộc phản công sẽ tác động đến sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và các cuộc thảo luận trong tương lai về đảm bảo an ninh cho nước này, tờ The New York Times hôm 10.6 nhận định như vậy.

Bài viết này cũng lưu ý rằng các quan chức Mỹ và EU tuyên bố chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người quyết định điều gì được coi là thành công trong hoạt động phản công.

Ông Zelensky trước đây cho biết ông muốn giành lại tất cả lãnh thổ đã rơi vào tay Moscow, bao gồm các vùng mà Liên bang Nga đã sáp nhập – Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk “tự xưng”, hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam – cùng với bán đảo Crimea, nơi được sáp nhập vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, báo The New York Times cho biết “các quan chức Mỹ và châu Âu thừa nhận việc đánh bật toàn bộ lực lượng của Nga ra khỏi các vùng của Ukraine là rất khó xảy ra”.

Một đoàn xe bọc thép Ukraine gần các thành phố Sieverodonetsk và Lysychansk ở vùng Donbass, ngày 1.6.2023 THE NEW YORK TIMES

Theo bài báo, phương Tây đang thảo luận 2 kịch bản “thành công”. Đầu tiên là “quân đội Ukraine giành lại và giữ vững những vùng lãnh thổ quan trọng” và thứ hai là quân đội Kyiv sẽ giáng “một đòn làm suy yếu, buộc Điện Kremlin phải đặt câu hỏi về tương lai các lựa chọn quân sự của họ ở Ukraine”.

Hôm 8.6, tờ Politico đưa tin rằng Nhà Trắng đang “lo lắng theo dõi” tiến độ cuộc phản công, vì giới chức Mỹ tin rằng danh tiếng của Tổng thống Joe Biden phụ thuộc vào kết quả của chiến dịch này.

Kyiv được dự kiến sẽ phát động một cuộc phản công lớn vào một thời điểm nào đó trong mùa xuân, sau khi được cung cấp thiết giáp phương Tây dành cho nhiệm vụ này, nhưng hoạt động này đã bị trì hoãn nhiều lần.

Vào ngày 10.6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối cùng đã xác nhận “các hành động phản công” của Ukraine đang được tiến hành. Phát biểu này được đưa ra một tuần sau khi Ukraine tăng cường tấn công vào các vị trí kiên cố của Nga trên khắp chiến tuyến.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 9.6 cho biết quân đội Nga cho đến nay đã ngăn chặn mọi nỗ lực tiến công của Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, các lực lượng của Kyiv đã phải chịu thương vong nặng nề hơn nhiều so với tỷ lệ “3 ăn 1” thông thường, tức nói về quan niệm quân tấn công thường thiệt hại gấp 3 lần quân phòng thủ.