Ứng phó lũ lớn trên các sông

Ngày 1.10, Bộ NN-MT gửi công điện chỉ đạo, yêu cầu 10 địa phương (Phú Thọ, Thái Nguyên, TP.Hà Nội, Bắc Ninh, TP.Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó lũ trên các tuyến sông do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 10.

Lũ trên sông Bưởi vượt mốc lũ lịch sử

Sau 2 ngày bão số 10 đổ bộ, mưa lũ dồn dập, khiến nước lũ trên nhiều sông ở tỉnh Thanh Hóa dâng nhanh, làm hơn 15.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1 - 2 m, có nơi ngập sâu hơn 2 m.

Ngày 1.10, ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân (Thanh Hóa), cho biết sáng cùng ngày lũ trên sông Bưởi qua địa bàn xã đã dâng lên mức 14,33 m, cao hơn mức báo động 3 (12 m) là 2,33 m. Mực nước này đã vượt mực lũ lịch sử năm 2007 (14,25 m), khiến đê bao khu vực Thạch Định (xã Thạch Định cũ) bị tràn, gây ngập hơn 1.800 nhà dân ở 24/38 thôn trong xã. Đến trưa cùng ngày, nước trên sông Bưởi đã đạt đỉnh (mức 14,33 m) và sau đó xuống chậm.

Bão chồng bão, Hà Tĩnh thiệt hại hơn 9.000 tỉ

Trong chiều 1.10, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng cứu người dân vùng ngập xã Kim Tân. Ông Liêm cho biết khu vực nhà dân bị ngập, mất điện nên việc liên lạc giữa người dân với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sẽ rất khó khăn, hoặc không thể liên lạc được, nên địa phương và các lực lượng phải bám sát tình hình, tổ chức tuần tra liên tục để ứng cứu người dân có thể đang bị mắc kẹt do nước lũ cô lập. Trường hợp chính quyền xã Kim Tân không đảm bảo được nhu yếu phẩm cho người dân thì phải báo cáo ngay với UBND tỉnh Thanh Hóa để tỉnh giải quyết đối với tình huống cấp bách.

Tính đến trưa ngày 1.10, ảnh hưởng của bão số 10 tại Thanh Hóa đã khiến 5 người chết, 6 người bị thương; hơn 1.400 ngôi nhà (không kể nhà bị ngập) bị hư hỏng do lốc xoáy, sạt lở đất đá, lũ quét; hơn 15.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1 - 2 m; và rất nhiều cây trồng, công trình công cộng bị hư hỏng.

16.357 nhà dân ở Nghệ An ngập sâu

Đến chiều 1.10, nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về đã khiến 16 xã với 16.357 nhà dân ở Nghệ An bị ngập sâu, trong đó nhiều nhà ngập đến mái.

Báo cáo của xã Vĩnh Tường cho biết do hoàn lưu của bão số 10 gây mưa lớn, nước sông Lam từ thượng nguồn đổ về đã khiến 366 nhà dân bị ngập sâu, phải di dời, trong đó, có 175 ngôi nhà ngập trên 1 m, 334 nhà tốc mái do gió bão. Nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng bị hư hỏng như trụ sở UBND xã Tường Sơn cũ bị tốc mái hoàn toàn, Trường tiểu học Hội Sơn ngập sâu trên 3 m, Trường tiểu học Tường Sơn tốc mái hoàn toàn khối nhà 2 tầng và công trình phụ, Trường mầm non Hội Sơn sập hoàn toàn nhà chờ.

Tại xã Thành Bình Thọ, bà Nguyễn Thị Thúy An, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết mưa lũ 2 ngày nay đã khiến nhiều thôn bản trên địa bàn ngập sâu trong nước, một số thôn bị cô lập, 587 hộ ngập sâu từ 0,5 - 4 m, 152 hộ bị tốc mái, 25 tuyến đường trên địa bàn ngập từ 1 - 2,5 m khiến giao thông gần như tê liệt. Tương tự, tại nhiều xã vùng hạ du sông Lam, nước sông dâng cao đã nhấn chìm hàng ngàn căn nhà.

Cùng ngày, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó lũ lụt tại các xã Vĩnh Tường và Thành Bình Thọ. Ông Vinh yêu cầu chính quyền các xã tiếp tục rà soát các hộ còn trong vùng nguy hiểm để kịp thời di dời, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Ngoài ra, khẩn trương huy động phương tiện xuồng tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân đang bị cô lập, chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước, không được chăm sóc y tế.

Đảm bảo an toàn đê điều

Trong ngày 1.10, tại Thái Nguyên đã xảy ra sự cố vỡ đê bao tại Tổ dân phố 33, P.Phan Đình Phùng, với chiều dài hơn 3 m, khi lũ sông Cầu dâng cao vượt báo động 3. UBND tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 100 người ứng cứu, kịp thời khắc phục sự cố.

Cùng ngày, Bộ NN-MT có văn bản gửi UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động, sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.



