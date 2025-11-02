Văn hóa hàng không từ chiếc cân

Trước tiên, bỏ qua chuyện xấu đẹp của chiếc cân thì phải nhìn nhận rằng mỗi hành khách cần có ý thức trong việc tuân thủ các quy định của hãng bay liên quan vấn đề hành lý. Với hoạt động của một hãng hàng không, tổng trọng tải cho từng chuyến bay không đơn thuần là bài toán kinh tế liên quan việc tiêu tốn nhiên liệu khi vận hành, mà còn là vấn đề an ninh hàng không.

Nên thực tế, không riêng gì Vietnam Airlines hay các hãng hàng không giá rẻ, mà hầu hết các hãng hàng không trên thế giới cũng đều rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát khối lượng hành lý. Điển hình ngay tại Mỹ, người viết từng trải nghiệm vài hãng hàng không dù chẳng thuộc loại hàng không giá rẻ, nhưng nhiều hạng vé chỉ cho phép mang theo 1 túi xách/cặp/ba lô cá nhân cỡ nhỏ (personal item) và nếu mang theo hành lý xách tay chuẩn cabin thì cũng phải trả tiền thêm. Với các chuyến bay cho phép cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi, nhiều hãng cũng không chấp nhận "bù trừ" khối lượng hành lý xách tay cho hành lý ký gửi. Phần nào ra phần đó! Mọi thứ rất rõ ràng và hành khách nào cũng phải tuân thủ là thực tế mà nhiều hãng hàng không trên thế giới đã áp dụng.

Trong khi đó, có một thực tế ở VN mà chính người viết từng chứng kiến là nhiều hành khách chưa thật sự có ý thức về việc tuân thủ quy định hành lý. Có cả những hành khách dùng mánh lới để "qua mặt" nhân viên hãng hàng không, điển hình như việc rút bớt vật dụng trong hành lý xách tay tại quầy thủ tục để đúng khối lượng quy định. Làm thủ tục xong thì lại cho vật dụng vào hành lý xách tay trước khi lên máy bay. Và thực tế thì qua quá trình kiểm tra lại ở cổng lên máy bay, tình trạng hành lý xách tay của hành khách vượt khối lượng quy định là có.

Vì vậy, sòng phẳng mà nói, việc kiểm tra lại hành lý như Vietnam Airlines bắt đầu thực hiện là không có gì sai. Ngược lại, hành khách cần có ý thức tuân thủ cũng như văn hóa ứng xử phù hợp.

Tất nhiên, trong các ý kiến đồng tình về việc Vietnam Airlines kiểm tra khối lượng hành lý, cũng có góp ý về hình ảnh chiếc cân nhìn thiếu chuyên nghiệp. Sự đánh giá này có phần dựa trên quan điểm của từng người, nhưng đây có lẽ cũng là điều mà Vietnam Airlines nên ghi nhận để điều chỉnh cách thức, hình ảnh.

Bên cạnh đó, chính các sân bay cũng nên tăng cường bố trí cân và hướng dẫn để hành khách có thể tự kiểm tra khối lượng hành lý trước khi làm thủ tục chuyến bay nhằm tránh gây phiền hà cho người khác. Song hành, cần có những biện pháp tuyên truyền ý thức. Có như thế, văn hóa của hành khách đi đường hàng không sẽ ngày càng nâng cao, tránh phát sinh những vấn đề không đáng có.