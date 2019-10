Bất ngờ Nobel văn chương

Tờ The Guardian cho biết, khi Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải thưởng, ông Peter Handke đang ở tư gia tại Pháp, trong khi bà Olga Tokarczuk đang trên chuyến tàu ở Đức.

Trong khi đó, hội đồng giám khảo nhìn nhận nhà văn Áo Peter Handke - người nhận giải thưởng Nobel văn chương 2019 ở “công việc có tầm ảnh hưởng mà cùng với sự khéo léo về ngôn ngữ đã khám phá vùng ngoại biên và đặc trưng của trải nghiệm con người”. Ông còn được đánh giá là "đã tự khẳng định là một trong những tác giả ảnh hưởng nhất tại châu Âu sau thế chiến thứ 2".

Trong khi đó, Peter Handke theo học luật tại Trường đại học Graz. Tuy nhiên, ông đã ngừng việc học ngay khi nhà xuất bản Suhrkamp Verlag (Đức) chấp nhận xuất bản cuốn tiểu thuyết Die Hornissen của ông. Thư mục tác phẩm của ông gồm tiểu thuyết, kịch bản phim, kịch bản sân khấu, ghi chép, tiểu luận… Trong đó, đáng chú ý có vở kịch The hour we knew nothing of each other (hoàn toàn không có lời thoại), tiểu thuyết Die Wiederholung…