Dàn nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam ‘làm nóng’ lễ hội Gió mùa tại Hoàng Thành

Góp mặt trong đêm diễn đầu tiên tại lễ hội Âm nhạc quốc tế Monsoon, nhóm Kodaline (Ireland) đã sở hữu hai album (đều đứng số 1 tại quê nhà) với hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến.

Đa dạng dòng nhạc

Cùng xuất hiện trên sân khấu đêm diễn là ca sĩ Mariyah (Đan Mạch) Cô đã ra mắt đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp solo của mình vào tháng 5 vừa qua. Là nghệ sĩ độc lập, cô đã tổ chức nhiều chuyến lưu diễn tại cả châu Âu, Mỹ và châu Á.

Sự xuất hiện của nhóm Adoy cũng sẽ chiều lòng các tín đồ nhạc rock. Vào tháng 6.2018, một năm sau khi ra album EP đầu tay, Adoy đã phát hành album EP thứ hai Love. Sau khi đứng đầu bảng xếp hạng nhạc điện tử Apple Music của Hàn Quốc cho cả hạng mục album và bài hát (Wonder), ban nhạc hiện đang biểu diễn trong nhiều show và lễ hội âm nhạc trên toàn thế giới.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thái Lan Viphurit Siritip được biết đến với biệt danh Phum đã đạt được danh tiếng quốc tế vào năm 2018 từ đĩa đơn Lover Boy sẽ góp mặt trong đêm nhạc thứ 2.

Cùng với Phum, sân khấu của Monsoon sẽ có sự góp mặt của nhà sản xuất kiêm ca sĩ Totemo đã hoạt động trong nền âm nhạc Tel Aviv (Israel) từ khi còn nhỏ. Trong thời gian này, cô đã đào luyện thuần thục những kỹ năng truyền thống của một ca sĩ - nhạc sĩ kết hợp với các thiết bị điện tử. Nhóm Lightcraft đến từ Indonesia với dòng nhạc indie-rock hào hùng lấy cảm hứng từ phong cách của Coldplay, Snow Patrol, Sigur Rós, Dove, Mew là cái tên tiếp theo sẽ xuất hiện.

Nhạc sĩ Quốc Trung dần đưa Monsoon thành lễ hội âm nhạc tiêu chuẩn quốc tế Ảnh BTC

Đêm nhạc thứ 3 có sự góp mặt của cái tên Hyukoh, một band nhạc rock indie với 4 thành viên. Hyukoh sử dụng âm nhạc của mình để diễn tả những trăn trở của "thế hệ Sampo" - một thế hệ mà người Hàn Quốc rời bỏ thị trường việc làm và nhà ở; thậm chí, họ dần bước vào quá trình của sự từ bỏ cả các khao khát truyền thống về hôn nhân cũng như cuộc sống gia đình. Điều này có thể xem là gần gũi với nền văn hóa Tây Âu hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến album EP mới nhất của họ 24 - How to find true love and happiness cũng như tour diễn thế giới đang được đón chờ. Cái tên tiếp theo là Robert Rich đến từ Mỹ. Trong suốt 3 thập kỷ với hơn 30 album, Robert Rich đã vượt qua ranh giới của âm nhạc điện tử và nhạc ambients, pha trộn công nghệ mới với các chất nhạc dân tộc và electro-acoustic, liên kết âm nhạc truyền thống với gamelan và raga, cyclic minimalism, psychedelia và trance.

Sự trở về của những nghệ sĩ gốc Việt

Cùng với nghệ sĩ quốc tế là những nghệ sĩ Việt Nam sẽ xuất hiện trong cả 3 đêm diễn. Thái Vũ, nghệ danh Vũ. là một ca sĩ, nhà viết nhạc indie sống tại Hà Nội. Năm 2017, Vũ có 2 đêm diễn riêng mang tên Xin phép (được) cô đơn gây tiếng vang với cộng đồng Indie Việt và bán cháy vé chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Trong khi, Huỳnh Nữ Thủy Tiên, nghệ danh Tiên Tiên là một ca sĩ, nhà viết nhạc indie tại TP.Hồ Chí Minh. Tiên Tiên bắt đầu được biết đến với vai trò là tác giả của loạt hit đình đám như Gọi mưa, Giữ em đi, Say you do, My everything… Ban nhạc Lu.Tre.Chau là nơi hội tụ của những nghệ sĩ gạo cội được yêu mến bởi khán giả Việt, gồm có các thành viên: nhạc sĩ/nhạc công keyboard Nguyễn Quốc Trung, trưởng nhóm/ca sĩ Trần Thái Châu, nhạc công trống Yvol Ênuôi và nhạc công guitar Trương Nam Phong.

Lễ hội còn có sự xuất hiện của những nghệ sĩ gốc Việt. Trong đó, Xinh Xô là một nhạc sĩ sáng tác thể loại electronic và electroacoustic người Mỹ gốc Việt, ngoài sáng tác anh còn biểu diễn và giảng dạy âm nhạc. Các tác phẩm của Xinh Xô đã được chọn để trình diễn trên khắp nước Mỹ và châu Âu, Úc và Nam Mỹ.

Khuất Duy Vinh (Vinh Khuat Music) thì sống tại Đức và từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tại Đức: giải thí sinh ấn tượng, giải tài năng trẻ ở Giọng ca vàng 2005, giải nhất cuộc thi Made in Schaumburg, 2 giải nhất do giám khảo và khán giả bầu chọn, giải truyền thông tại Hannover Song Contest, giải nhất Boss Loop Station World Championship khu vực Đức, Áo, Thụy Sĩ và giải tư toàn thế giới. Vinh cũng là chàng trai có một trái tim nóng bỏng luôn hướng về quê hương Việt Nam, tạo cảm hứng cho không chỉ giới nghệ sĩ Việt kiều nói riêng mà còn cho cả kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới.

Lễ hội Monsoon năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi bàn tay của “nhạc trưởng” Nguyễn Quốc Trung, đánh dấu lần đầu tiên có một sân khấu nhỏ cho khán giả tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp vào buổi chiều tại Hoàng Thành Thăng Long trong ngày diễn ra sự kiện chính. Đây cũng là lần đầu tiên áp dụng công nghệ RFID trong việc quản lý ra vào nhằm tạo ra lễ hội âm nhạc an toàn, văn minh, phù hợp với xu hướng festival trên thế giới.