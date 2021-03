Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Phát động cuộc thi viết ‘Sống đẹp’

Tham dự lễ phát động, ngoài các đại biểu, khách mời giao lưu còn có đại diện các nhà tài trợ: Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á - Đoàn Vĩnh Phước, Chủ tịch HĐQT Công ty One IBC - Lê Hùng Anh, nhà hảo tâm Lê Văn Lực cùng các thành viên ban giám khảo cuộc thi: nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân - cố vấn Trung tâm Báo chí TP.HCM, nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên và Hoa hậu H’Hen Niê - ủy viên T.Ư Hội LHTN VN.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: “Không phải đến hôm nay mà từ lâu rồi, trong suy nghĩ của chúng tôi luôn mong muốn tổ chức một cuộc thi tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử nhân ái với bao câu chuyện tràn ngập cảm xúc là người thật, việc thật đang diễn ra từng ngày trong đời sống. May mắn, ý tưởng này lại trùng hợp với ưu tư, trăn trở lâu nay của ông Lê Văn Lực và bà Trương Thị Ngọc Trinh. Hai ông bà đã đề nghị với Báo Thanh Niên được cùng hỗ trợ với tư cách cá nhân, rồi có thêm sự đồng hành kịp thời của hai đơn vị lớn là One IBC và Tôn Đông Á - những tấm lòng luôn hướng về cộng đồng, để cùng chung tay tổ chức cuộc thi viết Sống đẹp đầy ý nghĩa nhân văn này”.

Buổi lễ phát động như được “thắp lửa” bởi những câu chuyện “vác tù và hàng tổng” của bà Lê Kim Chung (ở KP.6, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), từng được tuyên dương Những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM. Dù 21 năm không nghỉ ngơi, bà vẫn tận tâm với công việc bảo vệ dân phố, luôn phải đối diện với đối tượng xấu đe dọa đến tính mạng, nhưng theo bà: “Nếu ai cũng lo cho bản thân thì xã hội này làm sao bình an đây. Mình không cương quyết với tệ nạn ở địa bàn mình thì cái ác sẽ lan qua nơi khác, làm sao giải quyết đây?”.

Lắng nghe với những câu chuyện sống đẹp của các nhân vật tại buổi giao lưu, nhà hảo tâm Lê Văn Lực tâm sự: “Tôi hạnh phúc khi được cùng góp chút công sức nhỏ bé với Báo Thanh Niên để nhanh chóng tôn vinh các điển hình nhân ái giữa đời thường. Nhờ có họ mà cuộc đời này vô cùng có ý nghĩa”.

Với vai trò thành viên ban giám khảo, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bày tỏ: “Rõ ràng cuộc sống tất bật hiện nay đang rất cần những câu chuyện đẹp, những người sống đẹp để từ đó tạo động lực cho nhiều người cùng hướng tới việc hành động đúng. Vì vậy, sau buổi lễ phát động hôm nay, tôi mong chờ sẽ được đọc nhiều tác phẩm hay, độc đáo, mang tính phát hiện của bạn đọc gửi tới tham dự”.

Đồng tình với quan điểm đó, nhà văn Trầm Hương nói: “Không chỉ có tác giả dự thi có tác phẩm đoạt giải được nhận thưởng, mà chính các nhân vật trong các bài viết được chọn trao giải cũng được tôn vinh xứng đáng với số tiền 30 triệu đồng/trường hợp. Ban tổ chức còn tuyển chọn các bài viết xuất sắc để in thành tập sách, tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp đến với độc giả - đó là một điểm tuyệt vời của cuộc thi này”.

Từng có một tuổi thơ khó nhọc, Hoa hậu H’Hen Niê không giấu được tâm trạng vui mừng khi nhận được lời mời từ Báo Thanh Niên. Người đẹp tâm sự: “Đây là cơ hội tốt để H’Hen Niê có dịp tiếp cận nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, những hành động cao cả đang diễn ra trong đời sống để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện mình. Lòng tốt thì trong mỗi người ai cũng có cả, quan trọng là được đánh thức đúng lúc, mà cuộc thi viết Sống đẹp của Báo Thanh Niên - theo H’Hen Niê, đang thực hiện điều ý nghĩa đó”.

Lễ hội Quán Thế Âm là lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo, gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt - danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và đời sống tâm linh của cộng đồng địa phương. Khởi nguyên từ một lễ vía thuần túy tôn giáo, ngày 19.2.1956, nhân dịp tổ chức lễ khánh thành chùa Quán Thế Âm, hòa thượng Thích Pháp Nhãn đã thành lập Hội phổ Quan Âm và trực tiếp làm trưởng ban tổ chức Ngày hội Quan Âm. Đây chính là mốc tiên khởi làm nên Lễ hội Quán Thế Âm ngày nay. Năm 2000, lễ hội được Tổng cục Du lịch công nhận và xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn cấp quốc gia.

Sáng 26.3, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao 33 giải thưởng cho các nghệ sĩ và tác phẩm xuất sắc.

Trong đó, giải vở diễn xuất sắc (trị giá 50 triệu đồng) được trao cho vở kịch Đêm trắng của tác giả Lưu Quang Hà và đạo diễn - NSƯT Xuân Bắc (Nhà hát Kịch VN). Đêm trắng còn ghi danh ở 2 hạng mục khác là giải diễn viên kịch xuất sắc (diễn viên Minh Hải) và họa sĩ xuất sắc (họa sĩ Doãn Bằng).

Đêm trắng được dàn dựng cùng ê kíp sáng tạo gần 80 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều gương mặt sân khấu tài năng như nghệ sĩ Minh Hải (vào vai Bác Hồ), NSND Việt Thắng, NSƯT Đình Chiến, NSƯT Kiều Minh Hiếu, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Tạ Tuấn Minh... Đây là tác phẩm dựa trên câu chuyện chống cán bộ tham ô, lãng phí những năm 1950, khi toàn dân, toàn quân ta dồn sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vở diễn gợi suy ngẫm về việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên, xây dựng quân đội cách mạng.

Cùng với giải vở diễn xuất sắc cho Đêm trắng, các giải thưởng còn lại của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam được trao cho các vở diễn, kịch bản sân khấu, nhạc sĩ, họa sĩ và diễn viên (các loại hình kịch, tuồng, chèo, cải lương...) xuất sắc khác.

Không chỉ hiến tặng 238 tác phẩm của nhiều họa sĩ Việt tên tuổi, nhà sưu tập người Nhật Bản Toyokichi Itoh còn cho Đà Nẵng mượn 49 bức tranh giá trị khác.

Ngày 24.3, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thông báo UBND TP.Đà Nẵng, Sở VH-TT TP quyết định giao cho đơn vị này quản lý, bảo quản và phát huy giá trị của bộ sưu tập tranh chủ đề Houei (Phồn vinh) do nhà sưu tập tranh người Nhật Bản Toyokichi Itoh hiến tặng. Trước đó, qua quá trình vận động hiến tặng tác phẩm cùng sự hỗ trợ của các cơ quan đối ngoại, TP.Đà Nẵng đã được ông Itoh (80 tuổi) tặng và cho mượn dài hạn bộ sưu tập tranh rất có giá trị, với số lượng tổng cộng 287 bức.

Ông Toyokichi Itoh sinh ra tại khu phố Asakusa, TP.Tokyo (Nhật Bản). Trong Thế chiến 2, gia đình ông sơ tán về vùng nông thôn. Cuối năm 1986, khi đến Hà Nội, ông rất ấn tượng khi chiêm ngưỡng những bức tranh được trưng bày trong các bảo tàng tại Hà Nội, bởi chúng gợi lại trong ông nhiều ký ức thời niên thiếu. Từ đó, ông có ý định sưu tầm tranh của các họa sĩ Việt Nam. Sau nhiều lần đến Việt Nam, ông tạo dựng nên bộ sưu tập đồ sộ và đặt tên là Houei với nguyện vọng “mở ra thời đại mới cùng phát triển phồn vinh”.

Từ năm 2005, ông Itoh đã tổ chức nhiều buổi triển lãm tại các bảo tàng công trong và ngoài Nhật Bản với ước mong thông qua các tác phẩm quý giá này sẽ lưu truyền những giá trị phong phú về lịch sử, văn hóa Việt Nam tới người dân nhiều nơi trên thế giới.

Với tâm nguyện gìn giữ trọn vẹn và đưa những tác phẩm mỹ thuật này về lại Việt Nam, mong muốn cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước ngày càng trở nên phong phú, ông Toyokichi Itoh quyết định dành tặng 238 tác phẩm thuộc bộ Houei. 49 tác phẩm khác cũng thuộc bộ sưu tập này được ông cho phía Đà Nẵng mượn dài hạn.

Ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, cho biết Toyokichi Itoh đã sưu tầm các tác phẩm hội họa của Việt Nam trong một thời gian dài, đến nay ông muốn bộ sưu tập hồi hương, chứng tỏ ông rất nặng lòng với Việt Nam. Nhiều lần đến Đà Nẵng, Hội An nên ông yêu quý mảnh đất, con người nơi này và vì thế có thêm lý do để tặng bộ tranh cho Đà Nẵng. Khi nhận bộ tranh về Việt Nam trúng vào cao điểm dịch Covid-19 nên sự kiện công bố bộ sưu tập, triển lãm phải lùi lại...

Cũng theo ông Hà Vỹ, bên cạnh mang ý nghĩa lớn về mặt ngoại giao, giao lưu nhân dân giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản, việc nhà sưu tập Toyokichi Itoh hiến tặng bộ tranh còn có giá trị đóng góp cho nền mỹ thuật Việt Nam. Bộ sưu tập gồm tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng, trong đó có các danh họa thuộc thế hệ tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Tú Duyên, Tô Liên, Dương Bích Liên, Nguyễn Tiến Chung, Linh Chi, Trần Đình Thọ, Trần Đông Lương, Nguyễn Sĩ Ngọc, Dương Hướng Minh… và nhiều họa sĩ tên tuổi khác.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã có kế hoạch lần lượt lựa chọn, giới thiệu đến công chúng các tác phẩm trong bộ Houei. Trước mắt, vào ngày 29.3, bảo tàng sẽ khai trương không gian trưng bày 22 tác phẩm tiêu biểu trong bộ sưu tập. Theo Phó giám đốc Bảo tàng Nguyễn Thị Trinh, những tác phẩm được chọn trưng bày lần này không theo chủ đề nhất định mà phong phú về nội dung và hình thức thể hiện.

Cụ thể, 22 bức tranh gồm nhiều thể loại như tranh phong cảnh, chân dung, tĩnh vật… được sáng tác trên các chất liệu sơn dầu, bột màu, lụa, màu nước, phấn màu, tempera. Một số tác phẩm độc đáo được sáng tác bằng bút sắt trên giấy can (như bức phác họa của Nguyễn Gia Trí) hay in khắc gỗ trên lụa (tác phẩm của Tú Duyên), in khắc gỗ trên giấy (của Cao Trọng Thiềm). Ngoài 2 tác phẩm chưa rõ năm sáng tác, những bức tranh còn lại ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1944 - 1993. “Một hội đồng mỹ thuật từ trung ương với các họa sĩ tên tuổi đã làm việc kỹ càng nhằm xác định nguồn gốc, giá trị tranh để từ đó chọn ra trưng bày 22 tác phẩm”, bà Trinh cho hay. Cũng có một chút tiếc nuối khi theo ông Hà Vỹ: “Cũng do dịch Covid -19 nên không thể tổ chức sự kiện với sự có mặt của nhà sưu tập Toyokichi Itoh”.