Vì sao các nước Ả Rập 'săn' tên lửa phòng không của Hàn Quốc?

Các báo cáo cho thấy tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung, còn được gọi là M-SAM Block II, của Hàn Quốc đạt tỷ lệ đánh chặn 96% đối với các tên lửa của Iran bắn vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tên lửa đánh chặn tiêu chuẩn NATO này có khả năng sánh ngang với hệ thống Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất nhưng giá thành chỉ bằng 1/4, đã khiến các quốc gia Ả Rập tranh giành.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol nói với Bloomberg News rằng “Các nước Trung Đông đang xếp hàng để mua tên lửa của Hàn Quốc ngay lúc này. Họ yêu cầu vũ khí từ Hàn Quốc vì độ chính xác cao - thực tế là có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo với tỷ lệ thành công trên 90%”.

Mặc dù các hệ thống Patriot và THAAD được triển khai ở Trung Đông để chống lại tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, nhu cầu đang ngày càng chuyển sang các tên lửa đánh chặn rẻ hơn và nhanh hơn của Hàn Quốc. Điều này cũng phản ánh xu hướng rộng hơn nhằm giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ.

UAE là quốc gia đầu tiên nhập khẩu và vận hành hệ thống phòng không Cheongung, ký kết thỏa thuận trị giá 3,5 tỉ USD vào năm 2022 với các công ty Hàn Quốc LIG Nex1, Hanwha Systems và Hanwha Aerospace để mua 10 tổ hợp. Sau đó, Ả Rập Xê Út và Iraq cũng tham gia vào năm 2024, mỗi nước đều ký kết thỏa thuận mua sắm hệ thống phòng không này.

Hệ thống phòng không tầm xa L-SAM của LIG Nex1 đang được trưng bày tại triển lãm Seoul ADEX (Hàn Quốc), năm 2023 ẢNH: LIG NEX1

Cuộc chiến đối đầu tên lửa Iran đánh dấu lần đầu tiên hệ thống phòng không do Hàn Quốc sản xuất được sử dụng trong chiến đấu ở nước ngoài. Kể từ đó, Abu Dhabi đã thúc đẩy việc đẩy nhanh tiến độ giao hàng các hệ thống phòng không còn lại và đồng thời yêu cầu thêm 30 tên lửa đánh chặn nữa.

Tuy nhiên, Seoul đã ra tín hiệu rằng họ không thể dễ dàng đẩy nhanh tiến độ giao hàng do bị hạn chế bởi các cam kết sản xuất hiện có.

Hệ thống Cheongung-II được thiết kế để hoạt động nhanh và đơn giản, được xây dựng xung quanh bốn xe phóng, mỗi xe mang tám ống phóng, được hỗ trợ bằng một radar đa chức năng và một trạm điều khiển tác chiến. Hệ thống này có tầm bắn tối đa khoảng 40km và có thể đánh chặn các mục tiêu ở độ cao dưới 15-20km - cùng tầm bắn mà tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đang hoạt động.

Theo các báo cáo, tên lửa đánh chặn này có giá khoảng 1,5 tỉ won, tương đương 1 triệu USD. Còn tên lửa Patriot PAC-3 do công ty Lockheed Martin của Mỹ sản xuất được bán với giá 4 triệu USD/chiếc.

Theo nhà phân tích Eon Hwang của Nomura, nhà máy LIG Nex1 của Hàn Quốc đang tăng cường năng lực sản xuất và có thể tăng sản lượng trong vòng 9-12 tháng bằng cách vận hành hai ca. Trong khi đó, việc giao hàng hệ thống Patriot PAC-3 có thể mất từ 4-6 năm. Lockheed Martin cho biết họ có kế hoạch tăng sản lượng lên hơn 2.000 chiếc mỗi năm vào năm 2030, với sản lượng năm nay dự kiến đạt khoảng 650 chiếc.

Hệ thống tên lửa đánh chặn của Hàn Quốc đặc biệt hiệu quả chống lại các hệ thống của Iran vì Tehran và Bình Nhưỡng đã chia sẻ công nghệ tên lửa từ những năm 1980. Ví dụ, tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran được phát triển từ tên lửa Nodong của Triều Tiên.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho biết xuất khẩu vũ khí sang Trung Đông đã tăng từ khoảng 240 triệu USD năm 2019 lên khoảng 740 triệu USD năm 2024, tăng hơn gấp ba lần trong vòng 5 năm.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Hàn Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ chín thế giới, với thị phần 3%.Trong đó, khoảng 60% xuất khẩu vũ khí của Seoul từ năm 2021 đến năm 2025 là sang Ba Lan, quốc gia đã tăng mạnh chi tiêu quân sự để đáp trả cuộc chiến của Nga ở Ukraine.