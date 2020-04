2,7 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, 20% cư dân New York có thể đã nhiễm virus

Cũng theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 24.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 866.646 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 49.759 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 438 ca tử vong vì Covid-19.

Theo một nghiên cứu do Thống đốc Andrew Cuomo yêu cầu thực hiện, có hơn 20% cư dân thành phố New York có thể đã nhận kết quả dương tính với Covid-19 sau bài xét nghiệm kháng thể virus corona, tương đương với 1,7 triệu cư dân, nâng tử suất vì Covid-19 ở New York lên 0,6 - 0,7%. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ độ chính xác của nghiên cứu này.