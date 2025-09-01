Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Việt Nam tiến bước': Bản hùng ca khẳng định sức mạnh đại đoàn kết Việt Nam

Nguyễn Quang Hải
01/09/2025 20:30 GMT+7

Ca khúc 'Việt Nam tiến bước' được xem là bản hùng ca chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc được nhạc sĩ Lê Bá Thường ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Việt Nam tiến bước được xem là bản hùng ca chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc. Với ca từ giản dị nhưng sâu lắng được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của ca sĩ Hồng Mơ, ca khúc đã khắc họa bức tranh tươi sáng về một đất nước đang phát triển và hội nhập.

'Việt Nam tiến bước': Bản hùng ca khẳng định sức mạnh đại đoàn kết Việt Nam - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Lê Bá Thường

ẢNH: NVCC

Bài hát mở đầu bằng lời khẳng định đanh thép về sức mạnh đại đoàn kếtNăm mươi tư dân tộc Việt Nam chung tay xây đắp non sông. Những giai điệu hào hùng gợi lên hình ảnh lao động hăng say, sự cống hiến cháy bỏng của mỗi người con đất Việt.

Đặc biệt, ca khúc dành sự ngợi ca cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai với "khát khao tri thức, quyết tâm vươn tầm thế giới", mang trên vai sứ mệnh đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Hai đoạn điệp khúc trở thành điểm nhấn cảm xúc: Việt Nam ơi! Ta vững bước đi tới tương lai, không ngại gian khó - như một lời hiệu triệu, thôi thúc triệu trái tim cùng hòa chung niềm tin sắt son. Hình ảnh "Việt Nam hóa rồng bay cao" khép lại bài hát như một biểu tượng cho tương lai phồn vinh, hùng cường.

Dù không nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lê Bá Thường đã khẳng định tình yêu nước nồng nàn qua nhiều sáng tác gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước. Có thể kể đến các ca khúc đã để lại dấu ấn như Tự hào làm người Việt Nam, Mừng sinh nhật Bác, Dấu chân người lính, Gửi anh nơi đảo xa, Đất nước là quê hương, Tự hào thành phố quê hương.

Bận rộn với nhiều vai trò khác nhau nhưng Lê Bá Thường vẫn dành thời gian cho âm nhạc, với ông âm nhạc là nguồn cảm hứng bất tận, nơi ông có thể gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước. Niềm đam mê sáng tác đã giúp ông cho ra đời nhiều ca khúc từ trữ tình đến nhạc truyền thống - cách mạng.

Việt Nam tiến bước không chỉ là một sáng tác âm nhạc, mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa nhân dịp đại lễ Quốc khánh 2.9, khơi dậy trong mỗi người Việt Nam niềm tin yêu, tự hào và khát vọng về một Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.

Khám phá thêm chủ đề

