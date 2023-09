Vợ Lee Seung Gi tái xuất bất chấp thị phi

Lee Seung Gi liên tục khiến công chúng mất thiện cảm CHỤP MÀN HÌNH STAR NEWS

Kể từ khi công khai tình cảm và kết hôn với Lee Da In, Lee Seung Gi không ngừng vướng scandal. Gần đây, anh hứng "gạch đá" vì bị tố không trả quyền lợi cho các nhà tài trợ của đêm diễn ở Mỹ. Mọi lùm xùm bắt nguồn từ việc chuyến lưu diễn tại Mỹ của Lee Seung Gi bị ế vé đến mức đơn vị tổ chức chuyến lưu diễn là Hugh Entertainment nghĩ đến cách hủy hai trong số ba địa điểm tổ chức là Atlanta và New York.

Tuy nhiên, công ty quản lý của Lee Seung Gi là Humanmade từ chối giải pháp này vì sợ tổn hại đến danh tiếng của nam ca sĩ, diễn viên. Hugh Entertainment quyết định tìm kiếm tài trợ từ các nhà hàng địa phương để giảm lỗ. Kết quả, họ nhận được sự trợ giúp từ một chủ nhà hàng người Mỹ gốc Hàn. Phía tài trợ mua lượng lớn vé cũng như cung cấp thức ăn cho nhân viên của mỹ nam 8X.

Đổi lại, Lee Seung Gi đến thăm nhà hàng, chụp ảnh quảng bá với người chủ và nhân viên. Hugh Entertainment tuyên bố rằng các cuộc gặp gỡ này đều được thảo luận xong với phía sao phim Người thừa kế sáng giá. Tuy nhiên, Lee Seung Gi cuối cùng không đến nhà hàng với lý do sức khỏe vì đi trên chuyến bay có vấn đề, đồng thời, đại diện của anh lại cho rằng việc trả quyền lợi trên hoặc tổ chức họp fan tại nhà hàng không có trong hợp đồng.

Ồn ào trên kéo dài suốt hơn nửa tháng và tiếp tục bùng nổ khi Hugh Entertainment mới đây tiếp tục công bố nhiều lập luận phản bác lại Humanmade. Công ty này nhấn mạnh không hề lên kế hoạch giao lưu fan, còn chuyện trả quyền lợi cụ thể không nằm trong hợp đồng, nhưng đôi bên đã đạt được thỏa thuận và chia sẻ trong một nhóm trò chuyện chung có đầy đủ đại diện của Lee Seung Gi. Ten Asia (Hàn Quốc) nhanh chóng liên hệ với công ty quản lý của Lee Seung Gi. Phía "chàng rể quốc dân" từ chối trả lời và khẳng định trong tương lai cũng sẽ không tranh cãi thêm.

Đáng chú ý, Hugh Entertainment thẳng thắn bác bỏ việc Lee Seung Gi từng bất ngờ hủy đêm diễn ở New York (Mỹ) với lý do đưa ra là "phát sinh vấn đề tại địa điểm tổ chức", mà gián tiếp thừa nhận nghi vấn nam ca sĩ, diễn viên hủy show là do không bán được vé. Hugh Entertainment cũng cho biết không nhận thấy sức khỏe của Lee Seung Gi có gì bất thường như anh tuyên bố và tiết lộ ngôi sao Hàn này không chịu xuống xe khi đến khách sạn Hilton mà họ đã đặt sẵn, thay vào đó lại đến khách sạn khác mà không đưa ra lời giải thích nào...

"Điều chúng tôi muốn ở đây không phải là làm hoen ố hình ảnh của một nghệ sĩ, mà là khôi phục danh tiếng đã bị sụt giảm của chúng tôi bởi những lời dối trá và một công ty quản lý kém năng lực", Hugh Entertainment chia sẻ với Herald Pop. Hàng loạt "phốt" thái độ trong công việc khiến hình tượng Lee Seung Gi tụt dốc thảm hại. Trước đó, cảm tình của công chúng dành cho nam diễn viên cũng đã dần chạm đáy sau khi anh cưới Lee Da In, nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình vướng bê bối lừa đảo.

Được biết, mẹ của Lee Da In là minh tinh Kyeon Mi Ri và cha dượng của cô - Lee Hong Heon vướng cáo buộc thao túng cổ phiếu nghiêm trọng, hại nhiều người suy sụp, phá sản và tự sát. Sau khi bị cáo buộc lừa đảo, ngôi sao kỳ cựu phủ nhận nghi vấn làm ăn gian dối, khẳng định bản thân chỉ là một nhà đầu tư kiếm lời. Tuy nhiên, bà vẫn đánh mất lòng tin của công chúng và bị chỉ trích nặng nề.

Do đó, các con của Kyeon Mi Ri là diễn viên Lee Da In và Lee Yoo Bi không nhận được thiện cảm từ khán giả. Hơn nữa, công chúng còn bức xúc trước lối sống xa hoa của gia đình này bất chấp scandal. Tuy nhiên, trong tháng 9 và 10 này, Lee Da In và chị gái Lee Yoo Bi có cuộc tái xuất màn ảnh nhỏ cùng những dự án truyền hình được đầu tư khủng.

Lee Da In đang chuẩn bị trở lại với mùa 2 Người yêu dấu (My Dearest), dự kiến lên sóng từ ngày 13.10 tới trên đài MBC. Trong mùa đầu tiên, nhân vật tiểu thư Kyung Eun Ae tốt bụng của cô để lại dấu ấn đẹp dù không xuất hiện nhiều. Người yêu dấu là phim đầu tiên mà Lee Da In tham gia sau khi kết hôn và cũng là một trong những phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc liên tục lập kỷ lục rating thời gian qua.

Kyung Eun Ae của Người yêu dấu được xem là sự lựa chọn khôn ngoan của Lee Da In vì vai diễn này không có quá nhiều đất diễn hay cần khả năng diễn xuất tốt, nhưng lại kéo được danh tiếng cho cô. Đặc biệt, Kyung Eun Ae cũng là một nhân vật hiền lành, chịu thương chịu khó và dễ chiếm cảm tình người xem.

Trái ngược với cô em, Lee Yoo Bi đánh dấu màn trở lại bằng vai diễn gai góc Han Mo Ne trong 7 Escape (The Escape of the Seven), dự án mới nhất của bộ đôi sê ri Penthouse đình đám - đạo diễn Joo Dong Min và biên kịch Kim Soon Ok. Trong phim, Han Mo Ne được miêu tả là một cô gái tưởng chừng có một cuộc sống hoàn hảo với ngoại hình xinh đẹp và gia cảnh giàu có nhưng lại là kẻ luôn nói dối.

Han Mo Ne của Lee Yoo Bi cũng được đánh giá là người cay độc nhất trong số những nhân vật phản diện trong 7 Escape. Khán giả mong chờ diễn xuất của chị vợ Lee Seung Gi khi đảm nhận vai "ác nữ" này. 7 Escape dự kiến ra mắt từ ngày 15.9 trên đài SBS. Đáng chú ý, Người yêu dấu mùa 2 và 7 Escape nhiều khả năng sẽ cạnh tranh khung giờ tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi.