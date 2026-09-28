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    Thời sựDân sinh

    Vụ hút cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2: Một doanh nghiệp bị phạt 120 triệu đồng

    Hải Phong
    Hải Phong
    Vận chuyển cát ra khỏi công trình thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi), Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Khang bị xử phạt 120 triệu đồng.

    Ngày 28.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2 cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Khang (trụ sở tại xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) 120 triệu đồng do lấy khoáng sản phục vụ cho công trình thủy điện Trà Khúc 2 chuyển ra ngoài phục vụ cá nhân.

    Vụ hút cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2: Một doanh nghiệp bị phạt 120 triệu đồng- Ảnh 1.

    Cát được xúc đầy lên xe tải trong bãi tập kết sát công trình thủy điện Trà Khúc 2

    ẢNH: HẢI PHONG

    Theo ông Sơn, Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Khang đã nộp số tiền vi phạm hành chính, đồng thời nộp thêm hơn 3 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

    Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tại bản xác nhận số 03 và công văn số 92 thì sản lượng cát khai thác tại thủy điện Trà Khúc 2 chỉ được cung cấp phục vụ cho thi công dự án xây dựng công trình thủy điện, tuyệt đối không được bán, cung cấp cho bất kỳ công trình, dự án nào khác.

    Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cát phục vụ thi công thủy điện Trà Khúc 2 theo hợp đồng đã ký kết với Công ty CP xây dựng Lũng Lô 9, ông Nguyễn Hiển Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Khang đã tự ý cho ông Đinh Văn Minh và ông Hạ Quang Chất vận chuyển khoáng sản ra bên ngoài để sử dụng cá nhân.

    Vụ hút cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2: Một doanh nghiệp bị phạt 120 triệu đồng- Ảnh 2.

    Cát được vận chuyển ra ngoài đổ về bãi tập kết vật liệu xây dựng cách công trình thủy điện Trà Khúc 2 khoảng 2 km

    ẢNH: HẢI PHONG

    Trước đó, trong các ngày từ 12 - 14.4, PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng bơm hút cát trực tiếp từ sông Trà Khúc lên xe tải để vận chuyển đến các bãi tập kết dọc sông.

    Hai xe tải BS 76H - 073.75 và 76A - 305.28 thường xuyên vận chuyển cát từ khu vực tập kết ra quốc lộ 24B rồi đưa đến một bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Sơn Hạ, cách hiện trường khai thác hơn 2 km.

    Vụ hút cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2: Một doanh nghiệp bị phạt 120 triệu đồng- Ảnh 3.

    Khai thác cát vận chuyển vào bãi tập kết, sau đó vận chuyển ra ngoài công trình thủy điện đi tiêu thụ

    ẢNH: HẢI PHONG

    Sau phản ánh về tình trạng trên, ngày 15.5, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Sơn Hạ theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

    Thủy điện Trà Khúc 2 do Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, công suất 36 MW, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm 2026 sẽ tích nước, vận hành phát điện.

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