Vững bước trong hành trình phát triển của đất nước

Chiều 5.1 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía lãnh đạo bộ, ban, ngành T.Ư có: ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành...

Báo Thanh Niên vinh dự nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) ẢNH: ĐỘC LẬP

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm nâng ly chúc mừng Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; các nguyên lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các ngành...

Lãnh đạo T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng các nguyên Bí thư T.Ư Đoàn.

Đến chung vui còn có nhiều vị khách quý, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; những người bạn đồng hành thân thiết và tin cậy, các thế hệ làm báo Thanh Niên và đồng nghiệp báo bạn.

Trong không gian ấm cúng, các đại biểu lắng nghe tiết mục Thanh Niên Ca - sáng tác đặc biệt của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh dành tặng đội ngũ những người làm báo Thanh Niên, thể hiện tinh thần Thanh Niên đã mang theo suốt 40 năm qua và cả trong tương lai: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Đ ỊNH HÌNH THƯƠNG HIỆU T HANH N IÊN

Phát biểu ôn lại truyền thống, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhắc lại thời điểm năm 1985, đúng một thập niên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nền báo chí cách mạng VN đang ở thời khắc bản lề, chuẩn bị cho cuộc chuyển mình lịch sử cùng cả dân tộc trong Đổi mới.

Hòa theo nhịp đập của thời đại, ý tưởng về một tờ báo dành cho người trẻ đã được thai nghén cũng chính từ những người trẻ từng một thời hoạt động sôi nổi trong phong trào sinh viên học sinh đô thị miền Nam trước năm 1975. Từ ý tưởng của TS-BS Huỳnh Tấn Mẫm và những người bạn cùng chí hướng, được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên huấn T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) và Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH-TT-DL), Báo Thanh Niên chính thức phát hành số đầu tiên ngày 3.1.1986.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: ĐỘC LẬP

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ những nhà báo đầu tiên gây dựng nên tờ Tuần tin Thanh Niên khi đó tuổi mới 30, đã thắp ngọn lửa lý tưởng thời thanh xuân để soi sáng cho hành trình tiếp theo của mình. Vượt qua nhiều khó khăn, các thế hệ nối tiếp nhau đã kế thừa sự dấn thân và khát vọng của những người mở đường, góp thanh xuân của mình bồi đắp cho tờ báo ngày càng phát triển.

"Đường đi đôi khi trắc trở gập ghềnh, nhưng sự đoàn kết của tập thể người lao động, ý thức về phẩm giá và tâm niệm về một tờ báo Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy đã giúp Thanh Niên vững bước trong hành trình phát triển của đất nước", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đúc kết.

Những dấu ấn mà Thanh Niên để lại trong dòng chảy báo chí VN, đặc biệt từ Đổi mới, đã được các cấp lãnh đạo, quản lý ghi nhận, được bạn đọc định hình trong tâm trí. Đó là tờ báo hưởng ứng, tích cực ủng hộ đổi mới tư duy quản lý nhà nước, đặc biệt chính sách đối với thanh niên, sinh viên và doanh nhân, doanh nghiệp; là tờ báo quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tiên phong trong tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp thanh niên, đặc biệt là trí thức, nghệ sĩ, đồng bào sống xa Tổ quốc.

Thanh Niên còn là tờ báo đi đầu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao có sức lan tỏa cao; hoạt động từ thiện - xã hội có tiếng vang và hiệu quả. Thanh Niên là tờ báo sớm chuyển đổi số mạnh mẽ để thích ứng với thời đại; tờ báo phát triển bền vững với các mô hình kinh tế báo chí năng động, sáng tạo.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên khẳng định các thế hệ sau này của tờ báo luôn ghi nhớ và trân trọng tri ân những người đã sáng lập tờ báo, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đoàn thanh niên đã ủng hộ chủ trương xây dựng một tờ báo của thanh niên cả nước, tập hợp rộng rãi nhiều thành phần, xuất thân, vùng miền…

"Với hành trình 40 năm, chúng ta có thể khẳng định tầm nhìn và niềm tin của các bậc tiền bối ấy đã được đặt đúng chỗ", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhìn nhận.

K IÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU ĐÃ CHỌN

Sau 40 năm định hình thương hiệu, Báo Thanh Niên hiện có độ phủ rộng trên cả nước, là nền tảng quan trọng để tờ báo thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, thông tin, giáo dục, định hướng lý tưởng, lối sống tích cực cho người trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Với hệ sinh thái đa dạng (Thanh Niên nhật báo, Thanh Niên Online, Thanh Niên trên các nền tảng mạng xã hội), Báo Thanh Niên góp phần chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ VN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến với hàng triệu đoàn viên thanh niên, người dân ở mọi miền Tổ quốc, kiều bào ở nước ngoài.

"Số lượng người đọc, người truy cập, người xem, người tiếp cận trên các nền tảng báo in, báo điện tử, mạng xã hội của Báo Thanh Niên thuộc hàng lớn nhất trong số các cơ quan báo chí chính thống và được xác nhận bởi các tổ chức đánh giá VN và quốc tế", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Lãnh đạo các bộ, ban ngành và TP.HCM theo dõi clip giới thiệu về hành trình 40 năm của Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng biên tập Báo Thanh Niên khẳng định sự phát triển của tờ báo không thể bền vững và đạt được những thành quả nổi bật như ngày nay nếu không có sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và gợi mở của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ban Bí thư T.Ư Đoàn qua các thời kỳ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL với tên gọi khác nhau trong nhiều giai đoạn. Thay mặt những người làm báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ lòng biết ơn với các vị lãnh đạo đã luôn quan tâm sâu sát hằng ngày, quan tâm, chia sẻ và động viên qua những vui buồn của nghề báo.

Đặc biệt, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trân trọng biết ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã yêu mến thương hiệu Thanh Niên, tin tưởng theo dõi từng bài viết, dòng tin mỗi ngày trên các nền tảng, thường xuyên gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, gợi ý để Thanh Niên chuyển hóa thành chất liệu báo chí.

"Lòng tin yêu của quý bạn đọc là động lực lớn nhất để chúng tôi nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày về chất lượng chuyên môn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở có giá trị nhất về giữ gìn phẩm chất, tư cách đạo đức người làm báo", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ. Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng tác viên đã luôn đồng hành, tin cậy, tạo điều kiện để giúp báo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Từ Đổi mới năm 1986 đến cuộc vươn mình của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới, Báo Thanh Niên chưa bao giờ ngừng nghỉ trong thực hiện chức năng, sứ mệnh của mình. Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ sau này nhìn lại hành trình của tờ báo để càng trân trọng hơn sự dấn thân của những người mở đường, để nhiệt huyết không bao giờ tắt, để trái tim vẫn khắc sâu tình yêu đất nước, để tiếp tục kiên định với mục tiêu và phương châm hành động của mình: tất cả vì lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân", Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Báo Thanh Niên vinh dự nhận nhiều bằng khen Nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận bằng khen của nhiều bộ, ban, ngành, địa phương: T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ VH-TT-DL, Bộ Quốc phòng, Bộ GD-ĐT, Bộ Xây dựng, Văn phòng Quốc hội, Hội Nhà báo VN, TP.Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Cà Mau. Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM.

N HIỀU DẤU ẤN ĐỔI MỚI

Thay mặt lãnh đạo cơ quan chủ quản phát biểu chỉ đạo, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chúc mừng tập thể những người làm báo Thanh Niên trong hành trình 40 năm đồng hành cùng đất nước, bạn đọc.

Anh Bùi Quang Huy đánh giá trải qua 4 thập niên xây dựng và trưởng thành, Báo Thanh Niên đã có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu, có lượng bạn đọc đông đảo và sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: ĐỘC LẬP

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo Thanh Niên đã cùng chung tay làm nên những thành tựu to lớn của tờ báo, trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong nhiều lĩnh vực của làng báo nước nhà.

Báo Thanh Niên cũng là một trong những đơn vị báo chí đi đầu trong đổi mới nội dung, hình thức, cách thức vận hành, thực hiện tự chủ và nhiệm vụ kinh tế báo chí. Tiêu biểu nhất là việc xây dựng báo điện tử, sử dụng công nghệ AR và nhận diện hình ảnh để tạo tương tác, ứng dụng nhiều hình thức hiện đại, đa phương tiện…

Đặc biệt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhận định thương hiệu Báo Thanh Niên gắn liền với sự "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" thông qua các hoạt động sau mặt báo đầy ý nghĩa, gắn với nội dung và nhiệm vụ chính trị của báo.

Những chương trình như Cùng con đi tiếp cuộc đời, Học bổng Nguyễn Thái Bình, Tư vấn mùa thi, cuộc thi viết Sống đẹp, Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên toàn quốc... đến các hoạt động hỗ trợ người dân trong dịch bệnh, bão lũ, thiên tai đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động báo chí đơn thuần, trở thành cầu nối của lòng nhân ái, khẳng định trách nhiệm xã hội cao cả của người làm báo Đoàn.

Ngoài ra, Báo Thanh Niên đã thực hiện nghiêm túc chủ trương quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí, giảm đầu mối cấp phòng và nhân sự theo đúng định hướng, yêu cầu.

T IẾP TỤC KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN

Ghi nhận và chúc mừng những thành tựu Báo Thanh Niên đã đạt được trong thời gian vừa qua, anh Bùi Quang Huy chia sẻ thêm, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với sự phát triển như vũ bão của KH-CN. "Thói quen tiếp cận thông tin của bạn đọc, nhất là người trẻ, có rất nhiều thay đổi. Chuyển đổi số báo chí như một xu thế tất yếu của thời đại đã mang tới nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho các cơ quan báo chí", anh Bùi Quang Huy đánh giá, đồng thời cho rằng đây là bài toán mà Báo Thanh Niên phải đối diện và đi tìm lời giải.

Với mong muốn Báo Thanh Niên thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị báo tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Dù phát triển trên nền tảng nào, công nghệ hiện đại đến đâu, Báo Thanh Niên trước hết phải là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thanh niên VN. Báo cần tiếp tục là "pháo đài chính trị" vững chắc, tuyên truyền sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

"Ngoài yếu tố nhanh nhạy, kịp thời, cần chú trọng hơn nữa đến các tuyến bài phân tích chuyên sâu, đề xuất giải pháp, góp phần định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, giá trị văn hóa, khát vọng cống hiến để phát triển đất nước", anh Bùi Quang Huy lưu ý. Song song đó, Báo Thanh Niên phải thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, là một trong những lựa chọn đầu tiên của người trẻ khi cần tìm hiểu thông tin, nhất là thế hệ Z và thế hệ Alpha (những người trẻ sinh ra từ thập niên 90 của thế kỷ 20).

Trước sự bùng nổ về công nghệ và các loại hình thông tin, anh Bùi Quang Huy lưu ý Báo Thanh Niên cần chủ động, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, làm cho hệ sinh thái báo chí số được bồi đắp thêm các tính năng mới, ưu việt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông. "Báo cần tiếp tục có lộ trình vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hoạt động quản trị, vận hành tờ báo", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu.

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy cũng mong muốn Báo Thanh Niên tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động sau mặt báo, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh đến công tác xây dựng đoàn kết nội bộ và phát triển xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", giỏi công nghệ và lan tỏa tinh thần cốt lõi của tờ báo là "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".

"Chặng đường 40 năm là một cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng đặt ra cho chúng ta những trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu mới. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và bản lĩnh đã được tôi luyện qua 4 thập niên, tập thể Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục bứt phá, viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Đoàn và của hàng triệu bạn đọc cả nước", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Báo Thanh Niên nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau