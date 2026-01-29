Xe tay ga điện thể thao: Phân khúc mới trên thị trường xe máy Việt

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, khi sản phẩm bán ra không còn chỉ tập trung phân phối các mẫu xe cỡ nhỏ, thiên về tính kinh tế hay phục vụ nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Thay vào đó, sự phát triển của hạ tầng trạm sạc, chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện môi trường, cùng thay đổi trong thị hiếu người dùng đang thúc đẩy các hãng xe mạnh dạn mở rộng mẫu mã, tìm kiếm những hướng đi khác biệt hơn.

Sự xuất hiện của nhóm xe tay ga điện mang phong cách thể thao như VinFast Viper, Yadea Velax hay TAILG T72 là một ví dụ điển hình, mở ra một phân khúc cạnh tranh mới. Đây là nhóm sản phẩm hướng tới khách hàng trẻ, đòi hỏi cao hơn về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm vận hành, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố tiết kiệm chi phí như trước đây.

Yadea Velax: Giá 29,99 - 52,99 triệu đồng

Velax là một trong những mẫu xe mới thể hiện rõ nỗ lực nâng tầm hình ảnh của Yadea tại Việt Nam. Khác với các dòng xe phổ thông trước đây, mẫu xe này được thiết kế theo hướng thể thao với phần đầu xe góc cạnh, hệ thống đèn LED tạo hình sắc nét và thân xe có kích thước lớn, mang lại cảm giác đầm chắc khi vận hành.

Yadea Velax đang là mẫu xe hút khách bậc nhất trong danh mục sản phẩm của Yadea tại Việt Nam nhờ kiểu dáng hầm hố, cá tính ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại Việt Nam, Velax hiện nay phân phối 2 phiên bản Velax và Velax U, niêm yết giá từ 29,99 - 52,99 triệu đồng. Mẫu xe điện Trung Quốc nhắm đến nhóm khách hàng trẻ có thu nhập ổn định, quan tâm nhiều đến thiết kế, thương hiệu và trải nghiệm.

Xe trang bị pin LPF 72V 30Ah hoặc 74V 27Ah, cùng động cơ điện Hub đặt ở bánh sau, với công suất định danh từ 2.000 - 3.000 W (tùy phiên bản).

Với phiên bản Velax tiêu chuẩn, xe có khả năng di chuyển tốc khoảng 64 km/giờ, phạm vi hoạt động tối đa khoảng 80 km cho mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, bản cao cấp Velax U đạt tốc độ cao nhất khoảng 94 km/giờ cùng quãng đường tối đa gần 173 km. Thời gian sạc pin của Velax vào khoảng 6 - 8 giờ với bộ sạc tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sạc qua đêm của người dùng đô thị.

VinFast Viper: Chưa công bố giá

VinFast Viper là một trong những "tân binh" vừa được VinFast giới thiệu trong giai đoạn đầu năm 2026. Mẫu xe này mang phong cách tay ga thể thao rõ nét với thân xe gọn gàng, các đường cắt sắc sảo và tư thế lái thấp, khác biệt so với hình ảnh trung tính của nhiều mẫu xe "anh em" trước đó. Cách tạo hình của Viper cho thấy VinFast đang muốn tiếp cận nhóm người dùng trẻ, đặc biệt là nam giới vốn đã quen với xe tay ga chạy xăng.

VinFast Viper cũng là "tân binh" thu hút sự chú ý, dự kiến sớm mở bán tại Việt Nam thời gian tới ẢNH: VINFAST

Về vận hành, VinFast Viper sử dụng động cơ điện BLDC đặt tại bánh sau, công suất tối đa khoảng 3.000 W. Thông số này cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 70 km/giờ, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và các tuyến đường ngoại ô ngắn. Xe được trang bị hai khay pin LFP, mỗi pin có dung lượng khoảng 1,5 kWh, tổng dung lượng đạt gần 3 kWh khi sử dụng đủ hai pin.

Theo công bố của nhà sản xuất, quãng đường di chuyển tối đa có thể đạt khoảng 150 km trong điều kiện lý tưởng, con số khá ấn tượng trong nhóm xe tay ga điện hiện nay. Thời gian sạc đầy pin tại nhà vào khoảng hơn 6 giờ, tuy nhiên điểm khác biệt của Viper nằm ở khả năng đổi pin nhanh tại các trạm đổi pin của VinFast, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ.

Mặc dù đã giới thiệu đến khách hàng Việt Nam, tuy nhiên VinFast Viper hiện chưa chính thức công bố giá bán và phân phối tại đại lý. Mẫu xe này dự kiến sẽ sớm "lên kệ" trong năm 2026, hướng tới nhóm khách hàng trẻ đi làm tại đô thị, đề cao kiểu dáng thể thao và công nghệ.

TAILG T72: Giá 34,9 triệu đồng

TAILG T72 cũng là một trong số những mẫu xe máy điện gây chú ý tại Việt Nam với thiết kế định hình theo phong cách tay ga điện thể thao. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng khỏe khoắn, thân xe gọn và tư thế lái linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Về vận hành, TAILG T72 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa dao động từ 3.000 - 4.000 W, tùy cấu hình phân phối tại từng đại lý. Thông số này giúp xe đạt tốc độ tối đa khoảng 80 km/giờ, cao hơn mặt bằng chung của nhiều mẫu xe điện đô thị.

TAILG T72 cũng là mẫu xe sở hữu kiểu dáng và thông số kỹ thuật có thể xếp vào nhóm xe tay ga điện thể thao ẢNH: ĐẠI LÝ TAILG

Bên cạnh đó, mẫu xe Trung Quốc trang bị pin lithium LFP dung lượng lớn, cho phép quãng đường di chuyển vượt mốc 100 km sau mỗi lần sạc đầy, thậm chí có thể đạt trên 120 km trong điều kiện lý tưởng. Tương tự "đồng hương" Yadea Velax, thời gian sạc đầy pin của TAILG T72 vào khoảng 6 - 8 giờ.

Hiện tại, các đại lý xe máy điện đang chào bán mẫu xe tay ga điện này với mức giá quanh mốc 35 triệu đồng triệu đồng. TAILG T72 là lựa chọn dễ tiếp cận cho người dùng trẻ, sinh viên mới ra trường hoặc người đi làm muốn trải nghiệm một mẫu xe điện phong cách thể thao, nhưng chưa sẵn sàng chi số tiền quá lớn.